Jurado declara culpable a Karmelo Anthony por matar a puñaladas a un estudiante en una competencia escolar

Karmelo Anthony, a la izquierda, fue arrestado en relación con el apuñalamiento fatal de Austin Metcalf, a la derecha (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

El jurado declaró culpable a Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf, apuñalado el 2 de abril de 2025 durante una competencia escolar de atletismo en Frisco, Texas.

El veredicto se conoció este martes, tras menos de tres horas de deliberación en el condado de Collin, y dejó el caso a la espera de la sentencia.

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El juicio terminó con el rechazo de la versión de legítima defensa. Anthony, de 19 años, quedó expuesto a una condena que podría ir de cinco años a cadena perpetua, según AP News, CBS News y ABC News.

El proceso se centró en la mañana lluviosa del 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo entre escuelas secundarias.

Anthony y Metcalf, estudiantes de distintas instituciones del área metropolitana de Dallas, no se conocían y coincidieron bajo la carpa del equipo de Memorial High School, según los medios citados.

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Los testigos declararon que Austin Metcalf le pidió varias veces a Karmelo Anthony que se fuera de la carpa antes de la puñalada (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Qué consideró el jurado para rechazar la legítima defensa

El jurado desestimó la defensa de Anthony, que sostuvo que había actuado para protegerse. La mayoría de los testimonios clave provino de estudiantes, que relataron empujones, amenazas verbales e intercambios tensos en las gradas.

Según AP News, varios testigos afirmaron que Metcalf le pidió reiteradamente a Anthony que se fuera de la carpa y que, tras recibir una burla, Anthony metió la mano en su bolso y extrajo un cuchillo. Un testigo citó la frase de Metcalf: “No tienes nada en esa mochila. Esto es Frisco”.

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Poco después, según los relatos, se produjo el contacto físico. Testigos declararon que Metcalf empujó a Anthony y que este lo apuñaló en el pecho. El arma, una navaja de bolsillo, fue hallada más tarde en las gradas, según reportes policiales citados por ABC News.

Los argumentos de la fiscalía y la defensa

El jurado declaró culpable a Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf durante una competencia escolar de atletismo en Frisco, Texas (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

La fiscalía calificó el ataque como un “golpe furtivo, por sorpresa” y sostuvo que Anthony había incitado la confrontación con advertencias previas como “Tócame y verás qué pasa”, según AP News y ABC News.

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Durante los alegatos de cierre, el fiscal Bill Wirskye argumentó ante el jurado: “No puedes responder a un empujón con una puñalada, especialmente si provocas ese empujón”.

La defensa, encabezada por Mike Howard, sostuvo que Anthony actuó en una fracción de segundo, con miedo intenso tras el empujón de Metcalf, y describió la escena como caótica, según AP News y CBS News. La estrategia incluyó la decisión de que Anthony no declarara en el juicio.

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Durante el proceso, la defensa también intentó que se considerara el cargo menor de homicidio involuntario, que habría significado una condena de hasta 20 años de prisión, pero el jurado optó por el cargo principal de asesinato, según CBS News.

El veredicto contra Karmelo Anthony se conoció tras menos de tres horas de deliberación en el condado de Collin y dejó el caso a la espera de la sentencia (KCEN-TV)

La prueba forense y el relato de los testigos

A lo largo del juicio declararon 21 testigos de la fiscalía, entre ellos estudiantes, entrenadores y especialistas forenses. La médica forense Elizabeth Ventura explicó al jurado que la puñalada perforó el corazón de Metcalf y causó una herida mortal.

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Entrenadores y personal médico intentaron reanimarlo en el estadio, pero Metcalf fue declarado muerto poco después de llegar al hospital.

Según AP News, tanto la fiscalía como la defensa subrayaron que el juicio no estaba relacionado con la raza, en medio de discusiones del caso en redes sociales.

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Reacciones y próximos pasos

La sentencia contra Anthony se definirá en una audiencia próxima. El juez John Roach Jr. condujo el proceso con restricciones: prohibió la publicación de los nombres de los testigos adolescentes y el uso de dispositivos electrónicos en la sala.

El juez John Roach Jr. condujo el juicio con restricciones sobre los testigos adolescentes, mientras las familias de Austin Metcalf y Karmelo Anthony esperan la sentencia (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Los padres de ambos adolescentes señalaron que sus hijos eran estudiantes aplicados y que tenían planes de ir a la universidad, según AP News.

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Mientras la familia de Metcalf reclamó justicia, la de Anthony quedó a la espera de la sentencia y de los próximos pasos del caso.