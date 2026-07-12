Las Fuerzas de Defensa ucranianas atacaron otros diez petroleros de la flota fantasma rusa en el mar de Azov

Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron diez petroleros rusos de la flota fantasma en el mar de Azov. (REUTERS/ARCHIVO)

Diez petroleros rusos de la denominada ‘flota fantasma’ fueron alcanzados durante la pasada noche en el mar de Azov por las Fuerzas de Defensa ucranianas, junto a cuatro transbordadores empleados en la logística militar rusa, informó este domingo el Estado Mayor ucraniano. El comunicado señaló que Rusia utiliza estos buques para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales.

Según el texto,, los ataques recientes forman parte de una serie de operaciones que buscan dificultar tanto el comercio energético ruso como el abastecimiento logístico de sus fuerzas. El Estado Mayor sostuvo que los transbordadores impactados estaban destinados a garantizar la movilidad de recursos militares a través de rutas marítimas clave.

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El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, conocido como ‘Magiar’, precisó que la cifra de barcos rusos dañados en el mar de Azov desde el lunes y hasta el domingo asciende a 90 unidades. Este total incluye petroleros, remolcadores, transbordadores y buques de carga seca.

Los ataques ucranianos con drones buscan dificultar el comercio energético ruso y el abastecimiento logístico de sus fuerzas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

En respuesta a la ofensiva ucraniana, medios reportaron el sábado que Rusia ha decidido suspender temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que conecta el río Don con el mar de Azov. Brovdi señaló al respecto: “Parece que se ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Kerch”, en referencia a la presunta suspensión de tránsito por el canal marítimo que separa Crimea de Rusia y constituye la principal vía de entrada al mar de Azov.

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Las operaciones ucranianas contra la ‘flota fantasma’ rusa en el mar de Azov han provocado la suspensión temporal de la navegación por el canal Don-Azov, que conecta el río Don con el mar y es clave para el suministro energético y militar de Rusia, según informaron el Estado Mayor ucraniano y fuentes militares.

El Estado Mayor ucraniano sostuvo que los petroleros rusos transportan petróleo y productos petrolíferos para sortear sanciones internacionales. (REUTERS/ARCHIVO)

El pasado jueves, drones ucranianos atacaron una docena más de petroleros rusos en el mar de Azov, informó el ejército ucraniano, como parte de la campaña para interrumpir el suministro de combustible a las fuerzas rusas y aislar Crimea, territorio ocupado por Moscú.

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El comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, difundió en Telegram un vídeo que supuestamente muestra los ataques a buques cisterna en el mar de Azov. No fue posible verificar de manera independiente la ubicación ni la fecha de la grabación, aunque no existían versiones previas a la fecha del 9 de julio.

Drones Ucranianos Atacaron Petroleros Rusos En El Mar De Azov Para Interrumpir El Suministro De Combustible Y Aislar Crimea

Según el Estado Mayor del ejército ucraniano en Telegram, los buques cisterna dañados eran utilizados para abastecer de combustible al ejército ruso y para transportar petróleo y derivados, eludiendo sanciones internacionales. También se informó de daños a un remolcador y a un buque de carga seca.

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El gobernador de la región rusa de Rostov informó este jueves que dos buques cisterna fueron atacados por drones ucranianos en el mar de Azov, aunque Moscú no realizó comentarios adicionales sobre el incidente. Según las autoridades locales, ambos buques sufrieron daños mecánicos y se desataron incendios, uno de los cuales fue sofocado posteriormente.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves el derribo de 73 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas, la península de Crimea y el mar de Azov.

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