Estados Unidos

Greg Abbott ordenó investigar a un hospital de Texas por anuncios de partos para extranjeras y reabrió el debate sobre la ciudadanía

Una campaña publicitaria dirigida a mujeres no residentes encendió las alarmas en la frontera, motivó la intervención del gobernador y puso en el centro de la escena la polémica sobre el acceso a la nacionalidad estadounidense desde el primer día de vida

Guardar
Un cartel publicitario muestra el abdomen de una mujer embarazada y texto que detalla paquetes de parto y precios de Mission Regional Medical Center
Publicidad dirigida a embarazadas en el exterior desató un escándalo en la frontera sur y expuso prácticas de captación de pacientes internacionales (@MayraFlores4TX)

El gobierno de Texas amplió su ofensiva contra el llamado turismo de nacimiento luego de identificar una campaña publicitaria que promovía paquetes de parto en Estados Unidos para mujeres extranjeras.

La orden de investigar al Mission Regional Medical Center, emitida por el gobernador Greg Abbott, reavivó el debate sobre el acceso a la ciudadanía estadounidense por derecho de suelo y puso en el centro de la discusión la responsabilidad de los hospitales próximos a la frontera.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Fox News, los anuncios fueron retirados tras la polémica, mientras las autoridades estatales evalúan posibles violaciones legales.

El derecho a la nacionalidad por nacimiento vuelve al centro del debate tras la polémica en el sistema de salud texano (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)
El derecho a la nacionalidad por nacimiento vuelve al centro del debate tras la polémica en el sistema de salud texano (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Greg Abbott ordena una investigación inmediata

La decisión de Abbott de instruir a la Texas Health and Human Services Commission (HHSC) para investigar al Mission Regional Medical Center se conoció el martes pasado, según informó Fox News.

PUBLICIDAD

El mandatario republicano sostuvo en una carta oficial que el hospital habría publicitado “birth packages in South Texas” mediante vallas en español ubicadas cerca de la frontera y un sitio web, con la finalidad de atraer a mujeres extranjeras embarazadas.

“La ciudadanía estadounidense no está en venta y Texas no permitirá que nuestro sistema de salud sea utilizado como un imán para el turismo de nacimiento”, escribió Abbott, citado por Yahoo News.

El gobernador reaccionó con rapidez ante la difusión de anuncios que, según su visión, podrían desafiar la legislación migratoria vigente (REUTERS/Joel Angel Juarez)
El gobernador reaccionó con rapidez ante la difusión de anuncios que, según su visión, podrían desafiar la legislación migratoria vigente (REUTERS/Joel Angel Juarez)

El gobernador advirtió que cualquier infracción detectada deberá ser remitida tanto al fiscal general del estado como a los fiscales de distrito o de condado, para evaluar sanciones civiles y la apertura de procedimientos penales.

Además, la HHSC tiene la facultad de imponer sanciones administrativas al hospital si se detectan irregularidades, tal como detalló Fox News.

En la comunicación oficial, Abbott reconoció la existencia de “miles de extranjeras que llegan cada año a Estados Unidos bajo falsas pretensiones para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos”, un fenómeno que, según sus palabras recogidas por Yahoo News, exige una respuesta legal firme.

Señal de Texas Health & Human Services y El Estado de Texas, frente a un edificio moderno. Incluye las banderas de Texas y de Estados Unidos, y rocas en el suelo
El organismo estatal asumió el control de la investigación para determinar si existen violaciones contractuales o administrativas en el hospital (KXAN)

El hospital niega ilegalidades y retira la campaña

El Mission Regional Medical Center admitió haber lanzado la campaña publicitaria y reconoció que ofrecía partos naturales desde USD 3.950 y cesáreas desde USD 5.525, según detalló Fox News.

El hospital confirmó que las vallas, escritas en español y con un número telefónico con prefijo internacional 001, estaban dirigidas a potenciales pacientes en México y que el sitio web asociado fue retirado tras el inicio de la controversia.

Portavoces del hospital declararon a The Hill que la promoción fue suspendida tras advertirse un “malentendido no intencional”. Aseguraron que la institución “no apoya ni facilita ninguna actividad ilegal” y expresaron su compromiso de trabajar en colaboración con las autoridades estatales y locales.

El hospital insistió en que cumple con todas las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables, tal y como publicó Fox News.

La campaña había comenzado en 2021, aunque la institución no especificó la fecha exacta en que se instalaron las vallas. Según Yahoo News, las imágenes de los anuncios circularon ampliamente en redes sociales antes de que el hospital ordenara su retiro y diera de baja el sitio web.

Fachada de un edificio de varias plantas con el cartel 'Mission Regional Medical Center', cruces rojas, ventanas y vegetación
Autoridades del centro médico aseguran que su prioridad sigue siendo cumplir la ley y atender a quienes buscan sus servicios médicos (Mission Regional Medical Center)

Intensificación de controles y contexto nacional

El caso del hospital texano se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el turismo de nacimiento en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a sus fiscales priorizar investigaciones relacionadas con esquemas de turismo de parto, especialmente tras el reciente fallo de la Corte Suprema que sostiene el derecho a la ciudadanía por nacimiento, de acuerdo con Yahoo News.

Voceros del DOJ informaron que se implementarán controles migratorios más estrictos para identificar y frenar intentos de extranjeros de beneficiarse de este sistema, tal y como indicaron a Fox News.

El Departamento de Justicia endureció su postura y pidió mayor vigilancia sobre posibles abusos en la obtención de derechos migratorios (REUTERS/Kevin Lamarque)
El Departamento de Justicia endureció su postura y pidió mayor vigilancia sobre posibles abusos en la obtención de derechos migratorios (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump calificó la campaña como una “estafa” en su plataforma Truth Social, sumando presión política al caso, según recogió Fox News.

Autoridades federales señalaron que, en los casos de turismo de nacimiento, podrían aplicarse cargos por fraude electrónico y lavado de dinero, lo que agrava la situación legal para los implicados.

El mandatario se sumó a la controversia y cuestionó públicamente la campaña, reforzando la dimensión política del caso (EFE/YURI GRIPAS)
El mandatario se sumó a la controversia y cuestionó públicamente la campaña, reforzando la dimensión política del caso (EFE/YURI GRIPAS)

El asesor jurídico general de Oversight Project, Kyle Brosnan, declaró a Fox News Digital que el turismo de maternidad no es un fenómeno nuevo y anticipó que la decisión de la Corte Suprema llevará a una mayor vigilancia y a la apertura de investigaciones penales contra quienes intenten eludir los controles migratorios recurriendo a estas prácticas.

Hasta ahora, la investigación sobre el Mission Regional Medical Center sigue abierta y no se comunicaron resultados oficiales ni sanciones definitivas, según confirmó Fox News.

El caso continúa generando atención mediática y política mientras se esperan definiciones sobre la regulación de la ciudadanía por nacimiento y la prestación de servicios de salud a migrantes en la frontera sur del país.

Temas Relacionados

Greg AbbottTexasTurismoCiudadanía Por NacimientoHospitalEstados UnidosMéxicoPartoInvestigaciónDepartamento De JusticiaDonald TrumpCorte SupremaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciudad de Nueva York elimina el costo de exámenes para empleos públicos: a quiénes beneficia

El cronograma 2027 prevé 149 evaluaciones para acceder a cargos municipales en sectores como seguridad, salud y administración

La ciudad de Nueva York elimina el costo de exámenes para empleos públicos: a quiénes beneficia

Un llamado al 911, un crimen sin resolver y una familia destrozada: el misterioso asesinato de una terapeuta en Nueva Jersey

La difusión del audio muestra la desesperación al encontrar a Brooke Hanlon inconsciente, con una investigación aún abierta y su hija bajo cuidado de allegados

Un llamado al 911, un crimen sin resolver y una familia destrozada: el misterioso asesinato de una terapeuta en Nueva Jersey

La industria musical crea una clasificación para identificar la música generada por IA

El sistema propone dos marcas voluntarias, una para obras generadas total o principalmente por modelos generativos y otra para producciones humanas con asistencia parcial

La industria musical crea una clasificación para identificar la música generada por IA

Un trabajador estadounidense contrajo ébola en Congo y EE. UU. refuerza la prevención

El contagio activó la cooperación sanitaria internacional y expuso desafíos logísticos en la zona más afectada por el virus

Un trabajador estadounidense contrajo ébola en Congo y EE. UU. refuerza la prevención

Murió Martha Lillard, la última paciente que vivía gracias a un pulmón de acero en Estados Unidos

La sobreviviente de polio falleció a los 78 años el 26 de junio. Desde la infancia vivió con secuelas de la enfermedad, estudió a distancia, escribió poemas y se enamoró pese a las dificultades respiratorias y motrices

Murió Martha Lillard, la última paciente que vivía gracias a un pulmón de acero en Estados Unidos

TECNO

Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero haciendo videos en YouTube

Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero haciendo videos en YouTube

“Robots asesinos” con IA en el campo de batalla: el debate “moralmente repugnante” de la ONU

YouTube en Colombia: los 10 videos que son tendencia este sábado

Cuando una foto deja de ser un recuerdo: probamos la IA del HONOR 600 para animar imágenes del Mundial

Meta tendría preparado un dispositivo que graba audio y toma fotos automáticamente

ENTRETENIMIENTO

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

MUNDO

Reino Unido, EEUU y otros 12 países invalidaron las reclamaciones del régimen chino sobre el Mar de China Meridional

Reino Unido, EEUU y otros 12 países invalidaron las reclamaciones del régimen chino sobre el Mar de China Meridional

Murió Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex gobernante de Qatar que transformó el país en un actor global

EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó más de 130 objetivos militares con “municiones de precisión”

El régimen iraní lanzó misiles balísticos y drones contra Jordania, Kuwait, Bahréin y Qatar tras los bombardeos de EEUU

EN VIVO | Pakistán pidió una “desescalada” de la guerra a Irán tras los recientes ataques en Medio Oriente