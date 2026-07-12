Greg Abbott ordenó investigar a un hospital de Texas por anuncios de partos para extranjeras y reabrió el debate sobre la ciudadanía

Publicidad dirigida a embarazadas en el exterior desató un escándalo en la frontera sur y expuso prácticas de captación de pacientes internacionales (@MayraFlores4TX)

El gobierno de Texas amplió su ofensiva contra el llamado turismo de nacimiento luego de identificar una campaña publicitaria que promovía paquetes de parto en Estados Unidos para mujeres extranjeras.

La orden de investigar al Mission Regional Medical Center, emitida por el gobernador Greg Abbott, reavivó el debate sobre el acceso a la ciudadanía estadounidense por derecho de suelo y puso en el centro de la discusión la responsabilidad de los hospitales próximos a la frontera.

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De acuerdo con Fox News, los anuncios fueron retirados tras la polémica, mientras las autoridades estatales evalúan posibles violaciones legales.

El derecho a la nacionalidad por nacimiento vuelve al centro del debate tras la polémica en el sistema de salud texano (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Greg Abbott ordena una investigación inmediata

La decisión de Abbott de instruir a la Texas Health and Human Services Commission (HHSC) para investigar al Mission Regional Medical Center se conoció el martes pasado, según informó Fox News.

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El mandatario republicano sostuvo en una carta oficial que el hospital habría publicitado “birth packages in South Texas” mediante vallas en español ubicadas cerca de la frontera y un sitio web, con la finalidad de atraer a mujeres extranjeras embarazadas.

“La ciudadanía estadounidense no está en venta y Texas no permitirá que nuestro sistema de salud sea utilizado como un imán para el turismo de nacimiento”, escribió Abbott, citado por Yahoo News.

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El gobernador reaccionó con rapidez ante la difusión de anuncios que, según su visión, podrían desafiar la legislación migratoria vigente (REUTERS/Joel Angel Juarez)

El gobernador advirtió que cualquier infracción detectada deberá ser remitida tanto al fiscal general del estado como a los fiscales de distrito o de condado, para evaluar sanciones civiles y la apertura de procedimientos penales.

Además, la HHSC tiene la facultad de imponer sanciones administrativas al hospital si se detectan irregularidades, tal como detalló Fox News.

En la comunicación oficial, Abbott reconoció la existencia de “miles de extranjeras que llegan cada año a Estados Unidos bajo falsas pretensiones para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos”, un fenómeno que, según sus palabras recogidas por Yahoo News, exige una respuesta legal firme.

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El organismo estatal asumió el control de la investigación para determinar si existen violaciones contractuales o administrativas en el hospital (KXAN)

El hospital niega ilegalidades y retira la campaña

El Mission Regional Medical Center admitió haber lanzado la campaña publicitaria y reconoció que ofrecía partos naturales desde USD 3.950 y cesáreas desde USD 5.525, según detalló Fox News.

El hospital confirmó que las vallas, escritas en español y con un número telefónico con prefijo internacional 001, estaban dirigidas a potenciales pacientes en México y que el sitio web asociado fue retirado tras el inicio de la controversia.

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Portavoces del hospital declararon a The Hill que la promoción fue suspendida tras advertirse un “malentendido no intencional”. Aseguraron que la institución “no apoya ni facilita ninguna actividad ilegal” y expresaron su compromiso de trabajar en colaboración con las autoridades estatales y locales.

El hospital insistió en que cumple con todas las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables, tal y como publicó Fox News.

La campaña había comenzado en 2021, aunque la institución no especificó la fecha exacta en que se instalaron las vallas. Según Yahoo News, las imágenes de los anuncios circularon ampliamente en redes sociales antes de que el hospital ordenara su retiro y diera de baja el sitio web.

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Autoridades del centro médico aseguran que su prioridad sigue siendo cumplir la ley y atender a quienes buscan sus servicios médicos (Mission Regional Medical Center)

Intensificación de controles y contexto nacional

El caso del hospital texano se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el turismo de nacimiento en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a sus fiscales priorizar investigaciones relacionadas con esquemas de turismo de parto, especialmente tras el reciente fallo de la Corte Suprema que sostiene el derecho a la ciudadanía por nacimiento, de acuerdo con Yahoo News.

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Voceros del DOJ informaron que se implementarán controles migratorios más estrictos para identificar y frenar intentos de extranjeros de beneficiarse de este sistema, tal y como indicaron a Fox News.

El Departamento de Justicia endureció su postura y pidió mayor vigilancia sobre posibles abusos en la obtención de derechos migratorios (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump calificó la campaña como una “estafa” en su plataforma Truth Social, sumando presión política al caso, según recogió Fox News.

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Autoridades federales señalaron que, en los casos de turismo de nacimiento, podrían aplicarse cargos por fraude electrónico y lavado de dinero, lo que agrava la situación legal para los implicados.

El mandatario se sumó a la controversia y cuestionó públicamente la campaña, reforzando la dimensión política del caso (EFE/YURI GRIPAS)

El asesor jurídico general de Oversight Project, Kyle Brosnan, declaró a Fox News Digital que el turismo de maternidad no es un fenómeno nuevo y anticipó que la decisión de la Corte Suprema llevará a una mayor vigilancia y a la apertura de investigaciones penales contra quienes intenten eludir los controles migratorios recurriendo a estas prácticas.

Hasta ahora, la investigación sobre el Mission Regional Medical Center sigue abierta y no se comunicaron resultados oficiales ni sanciones definitivas, según confirmó Fox News.

El caso continúa generando atención mediática y política mientras se esperan definiciones sobre la regulación de la ciudadanía por nacimiento y la prestación de servicios de salud a migrantes en la frontera sur del país.