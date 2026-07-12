El senador republicano Lindsey Graham murió a los 71 años y generó repercusión en la política internacional

Lindsey Graham murió a los 71 años en Capitol Hill tras una breve y repentina enfermedad, según informó su oficina (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La noticia del fallecimiento de Lindsey Graham sacudió el panorama político de Estados Unidos y el ámbito internacional en la noche del sábado. A los 71 años, el influyente senador por Carolina del Sur murió tras una “breve y repentina enfermedad”, según comunicó su oficina en una escueta declaración publicada en redes sociales.

La familia del legislador pidió privacidad y agradeció las muestras de apoyo en este difícil momento. La inesperada muerte de uno de los aliados más cercanos de Donald Trump generó conmoción en Washington y provocó una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país.

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La muerte de Lindsey Graham generó conmoción en Washington y desató reacciones en Estados Unidos y en el plano internacional (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Fallecimiento de Lindsey Graham: circunstancias y detalles iniciales

Graham falleció el sábado por la noche en su domicilio de Capitol Hill. La información oficial, difundida por su equipo, no ofreció detalles adicionales sobre la causa, aunque registros de emergencias mencionan un despacho por “paro cardíaco” en su residencia.

El senador había regresado recientemente de un viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodimir Zelenski, y tenía previsto participar en un programa televisivo el día siguiente. No existían señales previas de que se encontrara enfermo, de acuerdo con su entorno más próximo.

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El anuncio sorprendió a sus colegas en el Senado y a figuras aliadas y opositoras, quienes destacaron la intensidad con la que Graham ejerció su labor legislativa hasta los últimos días de su vida.

Reacciones nacionales e internacionales ante su fallecimiento

La primera reacción pública de alto perfil llegó del presidente Donald Trump, quien escribió en Truth Social: “Senador Lindsey Graham, uno de los mejores hombres y senadores que he conocido, ha muerto. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lindsey será muy extrañado”.

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Donald Trump despidió a Lindsey Graham como uno de sus aliados más cercanos y destacó su papel en la política estadounidense (TruthSocial/@RealDonaldTrump)

En el plano internacional, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski lamentó la pérdida de un “verdadero defensor de la libertad”, recordando las 10 visitas de Graham a Ucrania durante la guerra y su papel en la promoción de sanciones contra Rusia.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo describió como “uno de los más grandes amigos de Israel”, subrayando su defensa del vínculo entre ambos países y su lucha por la seguridad global.

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Otras figuras, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el ex príncipe heredero de Irán, también expresaron su pesar, destacando el peso internacional de Graham en asuntos de política exterior y defensa.

Figuras como Volodimir Zelenski y Benjamin Netanyahu lamentaron la muerte de Lindsey Graham por su influencia en política exterior y defensa (Europa Press)

Relación con Donald Trump y evolución de su postura política

La relación entre Graham y Trump estuvo marcada por altibajos. Durante las primarias republicanas de 2016, el senador fue uno de los críticos más duros del entonces empresario, calificándolo como “inapto para el cargo” y negándole su apoyo incluso tras obtener la nominación del partido. Trump, en respuesta, llegó a leer el número de teléfono personal de Graham en un mitin y a ridiculizarlo públicamente.

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El vínculo cambió de manera radical tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. Graham pasó de la confrontación a convertirse en uno de sus aliados más leales, colaborando con él en temas de política exterior y acompañándolo frecuentemente, incluso en actividades privadas como el golf.

El propio Graham explicó su cambio de postura en 2018, señalando que, tras las elecciones, sentía la obligación de ayudar al presidente en ejercicio. Aunque rompió brevemente con Trump tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, volvió a acercarse al presidente y mantuvo su rol de asesor en temas clave hasta el final.

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La relación entre Lindsey Graham y Donald Trump pasó de la confrontación en 2016 a una alianza política sostenida hasta el final (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trayectoria política y consolidación en el Senado

Nacido en Central, Carolina del Sur, en 1955, Lindsey Graham se graduó en Derecho por la Universidad de Carolina del Sur y sirvió en la Fuerza Aérea, alcanzando el grado de coronel.

Inició su carrera política en la Cámara de Representantes estatal y luego en la federal, antes de ganar el escaño al Senado en 2002, sucediendo a Strom Thurmond.

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Durante más de dos décadas, Graham fue identificado como un “halcón” en política exterior, defensor de la intervención militar y del fortalecimiento de la defensa estadounidense.

Además, fue miembro del influyente grupo conocido como los “Tres Amigos”, junto a John McCain y Joe Lieberman, con quienes promovió una estrategia internacionalista y el respaldo a aliados como Israel y Ucrania.

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La vacante de Lindsey Graham en el Senado activó el proceso de sucesión en Carolina del Sur y obligará a una primaria especial republicana (REUTERS/Jonathan Ernst)

Participación en comités clave y principales iniciativas legislativas

Graham presidió el Comité de Presupuesto del Senado, con responsabilidad central en la aprobación de leyes de gastos y recortes fiscales durante el segundo mandato de Trump. Antes, lideró el Comité Judicial y jugó un papel decisivo en la confirmación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema en 2020.

También, fue parte del llamado “Grupo de los Ocho”, que impulsó la última gran reforma migratoria debatida en el Congreso, y defendió un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes sin estatus legal, lo que lo distanció de algunos sectores de su partido.

Lindsey Graham construyó una trayectoria política desde Carolina del Sur hasta el Senado, con un perfil central en defensa e intervención exterior (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Proceso de sucesión en el Senado y situación electoral en Carolina del Sur

La ley de Carolina del Sur establece que el gobernador Henry McMaster nombrará un reemplazo temporal, que ocupará el cargo hasta enero. Graham acababa de asegurar la nominación republicana para un quinto mandato en unas primarias celebradas en junio y se preparaba para competir en las elecciones generales de noviembre frente a la demócrata Annie Andrews.

Ante la vacante, el partido deberá organizar una primaria especial para designar un nuevo candidato, con plazo máximo hasta el 11 de agosto, y el reemplazo designado por McMaster tendrá un papel clave hasta la toma de posesión del próximo senador electo.

Aspectos personales y familiares

Graham nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos. Tras la muerte de sus padres durante su juventud, asumió la responsabilidad de criar a su hermana menor, Darline Graham Nordone, a quien adoptó legalmente. Su historia personal de resiliencia y servicio público marcó la imagen ante el electorado y sus pares en el Senado.