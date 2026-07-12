Murió el senador estadounidense Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, a los 71 años tras una repentina enfermedad

El senador estadounidense Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado clave del presidente Donald Trump, murió el sábado a los 71 años tras una “breve y repentina enfermedad”, según informó su oficina en un comunicado publicado vía redes sociales.

“En la noche del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad”, indicó la oficina del legislador republicano por Carolina del Sur. La familia agradeció las oraciones recibidas y solicitó privacidad durante este período difícil.

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El republicano fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 2002 y se encontraba en campaña para un quinto mandato. Graham ganó en junio las primarias de su partido para la contienda de noviembre frente al empresario Mark Lynch, después de recibir el respaldo de Trump.

El presidente Donald Trump resaltó en su plataforma Truth Social la estrecha relación política y personal que mantenía con Lindsey Graham en junio, a quien describió como uno de los republicanos más leales en un momento en que miembros del partido han cuestionado el costo de la guerra con Irán para los contribuyentes estadounidenses.

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“Graham está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (...). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección”, escribió entonces el mandatario.

Este domingo, Trump hizo referencia en la misma plataforma al fallecimiento de su aliado político: “¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Extrañaremos mucho a Lindsey! Próximamente se anunciarán más detalles y arreglos. ¡Qué triste!“.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al senador Lindsey Graham (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

En la década de 1990, como miembro de la Cámara de Representantes, apoyó políticas dirigidas a aislar a Irán y limitar sus programas de misiles y desarrollo nuclear. Además, celebró la decisión de Trump de atacar sitios nucleares iraníes el año pasado y respaldó el conflicto que estalló hace unos meses en Medio Oriente.

La oficina del senador difundió un escueto comunicado que no ofreció detalles sobre la causa de su muerte. El fallecimiento de Graham ocurre en un contexto de inquietud por la falta de transparencia acerca de la salud de los legisladores estadounidenses. El representante Tom Kean Jr., republicano de Nueva Jersey, estuvo ausente durante meses antes de informar que padecía depresión, mientras que el senador Mitch McConnell, de Kentucky, fue hospitalizado recientemente por razones no reveladas.

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Conocido especialmente por sus posiciones de política exterior de línea dura, Graham lanzó una breve candidatura presidencial en 2016 y, aunque inicialmente fue un crítico abierto del actual inquilino de la Casa Blanca, después se convirtió en uno de sus aliados más cercanos.

Mantuvo frecuentes conversaciones con el presidente, compartió actividades recreativas como el golf y lo asesoró en temas clave de política exterior, incluyendo Irán y Rusia. El viernes pasado, Graham anunció un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia.

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El senador estadounidense Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) (REUTERS/Veronica G. Cardenas)

La muerte de Graham, quien presidía el Comité Presupuestario del Senado, constituye una conmoción para el sector neoconservador del Partido Republicano y plantea incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas en la cámara alta, donde los republicanos mantienen una mayoría muy ajustada.

Aunque no integró formalmente la administración de Trump, el legislador desempeñó un papel central como uno de los exponentes más influyentes de la política exterior estadounidense. Conocido por su postura favorable a la intervención militar, fue una de las voces republicanas más proclives a la acción armada contra Irán y defendió la invasión de Irak. También mantuvo una estrecha alianza con Israel.

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En marzo pasado, Graham propuso enviar una misión militar para tomar la isla iraní de Kharg y expresó: “Lo conseguimos en Iwo Jima, podemos conseguirlo aquí”, en alusión a la batalla de la Segunda Guerra Mundial en la isla japonesa, actualmente llamada Ioto. Estas declaraciones generaron críticas incluso dentro de su propio bloque en el Congreso.

(Con información de Associated Press y Europa Press)