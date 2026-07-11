Pitbull rompió un récord Guinness gracias a sus fans: reunió a más de 20 mil personas con calvas postizas

Este encuentro fue un intento de Récord Guinness para la mayor reunión de personas con calvas postizas, organizado por seguidores del artista Pitbull en el festival BST Hyde Park. El evento culminó en el establecimiento de una nueva marca global. (Redes sociales)

Lo que comenzó como una broma entre seguidores en redes sociales terminó convertido en un logro oficial. El pasado 10 de julio, miles de admiradores de Pitbull acudieron al concierto del artista en el festival BST Hyde Park de Londres con calvas postizas, gafas de aviador, camisa blanca y corbata negra para imitar su inconfundible imagen. El resultado fue un nuevo récord Guinness por la mayor reunión de personas con calvas postizas en un mismo lugar.

La cifra oficial quedó fijada en 22.141 participantes, quienes fueron contabilizados antes del inicio del espectáculo. El propio Pitbull, conocido como “Mr. Worldwide”, recibió el certificado sobre el escenario y celebró junto a sus seguidores, a quienes cariñosamente llama los “Baldies”.

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El intento de establecer el récord estuvo sujeto a un riguroso protocolo supervisado por Guinness World Records. Los asistentes fueron dirigidos a una zona frente al escenario para ser contabilizados por voluntarios entrenados bajo la supervisión del juez oficial Will Munford.

El intento reunió a miles de fanáticos con calvas postizas, gafas de aviador y corbatas negras antes del inicio del espectáculo. (Captura de video/AFP)

No bastaba con llevar una gorra color piel. Según explicó The Independent, el cabello debía quedar completamente oculto bajo la calva postiza, el accesorio debía cubrir correctamente la parte frontal y superior de la cabeza y permanecer colocado durante al menos un minuto. Incluso las personas calvas de forma natural debían usar una calva artificial para que su participación fuera válida.

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“Necesitas una calva postiza en la cabeza para que esto cuente”, bromeó el presentador de BBC Radio 1, Greg James, desde el escenario. “Sé que eres calvo, sé que has pasado por mucho, pero esto no contará”.

El propio Pitbull también tuvo que colocarse una calva postiza para formar parte del récord. Además de los 400 voluntarios que verificaron la cifra, Guinness World Records utilizó un sistema de conteo respaldado por imágenes captadas con drones.

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El artista celebró el logro con miles de fanáticos que replicaron su característico look en Hyde Park. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

La emoción de Pitbull

Tras subir al escenario e interpretar éxitos como “Don’t Stop the Party”, “International Love” e “I Feel Good”, el rapero interrumpió el concierto para agradecer el histórico gesto de sus seguidores.

“Estoy asimilándolo todo. Es difícil para mí decir que me he quedado sin palabras. Pero lo único en lo que puedo pensar ahora es en todo lo que mi familia tuvo que pasar para que yo pudiera ser una persona libre”, dijo emocionado, en alusión a sus raíces cubanas.

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“Poder perseguir mi sueño y estar en un escenario como este representando a todos los Baldies del mundo... esto no tiene precio. No hay forma de decir gracias. No existen palabras para expresar lo que siento en este momento”, añadió.

Pitbull agradeció emocionado a los "Baldies", nombre con el que identifica a los seguidores que adoptaron su característico estilo. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

Pitbull también destacó el significado del logro colectivo. “Esto demuestra que si lo crees, lo sueñas, puedes lograrlo. Queremos darles las gracias. ¿Saben por qué, Baldies? ¡Porque lo logramos!”.

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La idea de llevar calvas postizas a los conciertos de Pitbull, en realidad, se remonta a varios años atrás. En 2021 comenzaron a circular videos en redes sociales de algunos fans disfrazados como el popular artista durante sus recitales. Con el paso del tiempo, la práctica se convirtió en una tradición. El cantante terminó adoptando el movimiento, bautizó a sus fanáticos como los “Baldies” e incluso puso a la venta kits oficiales con calvas postizas y accesorios inspirados en su imagen.

El año pasado, el creador de contenido Jack Remmington propuso, en tono humorístico, que los asistentes al concierto de Pitbull intentaran romper un récord mundial vestidos como el cantante. La idea llamó la atención de Guinness World Records. Poco después, Greg James, conductor de BBC Radio 1 Breakfast, contactó al artista para preguntarle si apoyaría la iniciativa. Tras recibir una respuesta afirmativa, comenzó una campaña de ocho meses para difundir el intento oficial de establecer este récord.

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