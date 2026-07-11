Trump designó a Matthew Wielicki para dirigir el programa federal de investigación climática en Estados Unidos

La administración Trump designó a Matthew Wielicki para dirigir el USGCRP, el programa federal que elabora la Evaluación Nacional del Clima en Estados Unidos (Captura de video )

La administración Trump designó a Matthew Wielicki, un exgeoquímico sin formación formal en ciencias climáticas y abierto escéptico del cambio climático, para dirigir el Programa de Investigación sobre Cambio Global de Estados Unidos (USGCRP).

Wielicki asumirá el control del organismo federal responsable de producir la Evaluación Nacional del Clima, el informe oficial más completo del gobierno sobre el impacto del cambio climático en el país.

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Quién es Matthew Wielicki

Wielicki se describe a sí mismo en redes sociales como un “profesor de ciencias de la Tierra en el exilio”. Hace tres años dejó su cargo como profesor de geociencias en la Universidad de Alabama tras declarar públicamente que la profesión ya no era “digna de sus esfuerzos”.

En julio de 2026, Matthew Wielicki cuestionó en redes sociales que los eventos climáticos extremos sean atribuidos al cambio climático (Captura de video )

En esa misma publicación atribuyó su salida al silencio de la comunidad de ciencias de la Tierra ante lo que llamó la “falsa narrativa de la emergencia climática”: “Los miembros de la comunidad discuten rutinariamente los efectos en la salud mental del catastrofismo climático, pero no se atreven a hablar por miedo a perder sus cargos y financiamiento”.

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Desde entonces, Wielicki produce contenido para PragerU, un canal de YouTube de derecha, donde critica el “alarmismo climático”. En su blog personal, Irrational Fear, cuestionó las conclusiones de ediciones anteriores de la Evaluación Nacional del Clima y sostuvo que no es el dióxido de carbono, sino el aumento de la radiación solar, el responsable del calentamiento atmosférico, una postura que contradice el consenso científico internacional.

Wielicki publica contenidos en PragerU y en su blog cuestiona la Evaluación Nacional del Clima y atribuye el calentamiento atmosférico a la radiación solar (X)

El 9 de julio de 2026, en respuesta a un informe científico sobre la ola de calor en Europa, Wielicki publicó en redes sociales: “Si cada evento climático extremo termina siendo atribuido al cambio climático de una u otra forma, ¿es realmente ciencia de atribución... o sesgo de confirmación disfrazado de ciencia?”

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Qué implica el cargo

El USGCRP coordina la investigación climática de 13 agencias federales del gobierno estadounidense. Su función más visible es la producción de la Evaluación Nacional del Clima (NCA, por sus siglas en inglés), un informe que el Congreso exige por ley cada cuatro años desde 1990 y que detalla cómo el cambio climático afecta a la población del país.

Bajo la dirección de Wielicki, el programa será responsable de elaborar la próxima edición de ese informe. El antecedente inmediato es adverso: la administración Trump ya cerró el portal en línea donde estaban disponibles las cinco ediciones publicadas desde el año 2000.

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Las reacciones al nombramiento

La Casa Blanca defendió la designación a través de un vocero, quien afirmó que el USGCRP había sido utilizado “como vehículo para agendas políticas en lugar de ciencia sólida” y que el gobierno está comprometido con “usar la mejor información científica para orientar las políticas públicas”.

La Casa Blanca defendió el nombramiento de Wielicki y sostuvo que el USGCRP había sido usado para agendas políticas en lugar de ciencia sólida (REUTERS/Jonathan Ernst)

La respuesta desde la comunidad científica fue opuesta. Carlos Martinez, científico climático de la Unión de Científicos Preocupados, advirtió que reconstituir el USGCRP para poner la Evaluación Nacional del Clima “bajo la tutela de alguien completamente no calificado y negacionista del cambio climático pondría en riesgo uno de los recursos de ciencia climática más importantes del país”.

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Martinez también señaló que el país “no puede permitirse un USGCRP o una NCA comprometidos que propaguen desinformación políticamente motivada que repite los argumentos de la industria de los combustibles fósiles”.

El patrón de la administración Trump en materia climática

El nombramiento de Wielicki no es un hecho aislado. Desde que Trump retomó la presidencia en 2025, el gobierno cerró oficinas de recopilación de datos y programas de investigación climática. El verano pasado, el Departamento de Energía publicó un informe elaborado por cinco escépticos del clima que negaba la ciencia climática establecida.

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Trump también recibió donaciones récord de la industria de los combustibles fósiles durante su campaña electoral.

La comunidad científica advirtió que el nombramiento de Matthew Wielicki y el desmantelamiento climático de Trump ponen en riesgo la ciencia climática y la sexta Evaluación Nacional del Clima (AP Foto/Allison Robbert)

Ante ese desmantelamiento, dos de las principales sociedades científicas del país reaccionaron. La Sociedad Meteorológica Americana y la Unión Geofísica Americana anunciaron en 2025 que producirían investigación revisada por pares para llenar los vacíos dejados por el programa desarticulado. El anuncio llegó días después de que el gobierno despidiera a todos los colaboradores de la sexta Evaluación Nacional del Clima.

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“Es nuestra responsabilidad garantizar que nuestras comunidades, nuestros vecinos y nuestros hijos estén protegidos y preparados ante los crecientes riesgos del cambio climático”, declaró Brandon Jones, presidente de la Unión Geofísica Americana, en esa ocasión.