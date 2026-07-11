Estados Unidos

Trump designó a Matthew Wielicki para dirigir el programa federal de investigación climática en Estados Unidos

La Casa Blanca entregó el control del organismo responsable de la Evaluación Nacional del Clima a un exprofesor de geociencias crítico del consenso científico sobre el calentamiento global

Guardar
Un hombre de mediana edad, con barba incipiente, camisa a cuadros grises y azules, sobre un sofá naranja, con fondo negro
La administración Trump designó a Matthew Wielicki para dirigir el USGCRP, el programa federal que elabora la Evaluación Nacional del Clima en Estados Unidos (Captura de video )

La administración Trump designó a Matthew Wielicki, un exgeoquímico sin formación formal en ciencias climáticas y abierto escéptico del cambio climático, para dirigir el Programa de Investigación sobre Cambio Global de Estados Unidos (USGCRP).

Wielicki asumirá el control del organismo federal responsable de producir la Evaluación Nacional del Clima, el informe oficial más completo del gobierno sobre el impacto del cambio climático en el país.

PUBLICIDAD

Quién es Matthew Wielicki

Wielicki se describe a sí mismo en redes sociales como un “profesor de ciencias de la Tierra en el exilio”. Hace tres años dejó su cargo como profesor de geociencias en la Universidad de Alabama tras declarar públicamente que la profesión ya no era “digna de sus esfuerzos”.

Primer plano de un hombre con ojos azules, cabello castaño y barba incipiente. Viste una camisa a rayas azules y blancas. Fondo difuminado
En julio de 2026, Matthew Wielicki cuestionó en redes sociales que los eventos climáticos extremos sean atribuidos al cambio climático (Captura de video )

En esa misma publicación atribuyó su salida al silencio de la comunidad de ciencias de la Tierra ante lo que llamó la “falsa narrativa de la emergencia climática”: “Los miembros de la comunidad discuten rutinariamente los efectos en la salud mental del catastrofismo climático, pero no se atreven a hablar por miedo a perder sus cargos y financiamiento”.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Wielicki produce contenido para PragerU, un canal de YouTube de derecha, donde critica el “alarmismo climático”. En su blog personal, Irrational Fear, cuestionó las conclusiones de ediciones anteriores de la Evaluación Nacional del Clima y sostuvo que no es el dióxido de carbono, sino el aumento de la radiación solar, el responsable del calentamiento atmosférico, una postura que contradice el consenso científico internacional.

Captura de pantalla de una página web con una imagen de la Tierra mostrando Europa en tonos rojos y naranjas, con flechas blancas ascendentes y texto
Wielicki publica contenidos en PragerU y en su blog cuestiona la Evaluación Nacional del Clima y atribuye el calentamiento atmosférico a la radiación solar (X)

El 9 de julio de 2026, en respuesta a un informe científico sobre la ola de calor en Europa, Wielicki publicó en redes sociales: “Si cada evento climático extremo termina siendo atribuido al cambio climático de una u otra forma, ¿es realmente ciencia de atribución... o sesgo de confirmación disfrazado de ciencia?”

Qué implica el cargo

El USGCRP coordina la investigación climática de 13 agencias federales del gobierno estadounidense. Su función más visible es la producción de la Evaluación Nacional del Clima (NCA, por sus siglas en inglés), un informe que el Congreso exige por ley cada cuatro años desde 1990 y que detalla cómo el cambio climático afecta a la población del país.

Bajo la dirección de Wielicki, el programa será responsable de elaborar la próxima edición de ese informe. El antecedente inmediato es adverso: la administración Trump ya cerró el portal en línea donde estaban disponibles las cinco ediciones publicadas desde el año 2000.

Las reacciones al nombramiento

La Casa Blanca defendió la designación a través de un vocero, quien afirmó que el USGCRP había sido utilizado “como vehículo para agendas políticas en lugar de ciencia sólida” y que el gobierno está comprometido con “usar la mejor información científica para orientar las políticas públicas”.

La Casa Blanca defendió el nombramiento de Wielicki y sostuvo que el USGCRP había sido usado para agendas políticas en lugar de ciencia sólida (REUTERS/Jonathan Ernst)
La Casa Blanca defendió el nombramiento de Wielicki y sostuvo que el USGCRP había sido usado para agendas políticas en lugar de ciencia sólida (REUTERS/Jonathan Ernst)

La respuesta desde la comunidad científica fue opuesta. Carlos Martinez, científico climático de la Unión de Científicos Preocupados, advirtió que reconstituir el USGCRP para poner la Evaluación Nacional del Clima “bajo la tutela de alguien completamente no calificado y negacionista del cambio climático pondría en riesgo uno de los recursos de ciencia climática más importantes del país”.

Martinez también señaló que el país “no puede permitirse un USGCRP o una NCA comprometidos que propaguen desinformación políticamente motivada que repite los argumentos de la industria de los combustibles fósiles”.

El patrón de la administración Trump en materia climática

El nombramiento de Wielicki no es un hecho aislado. Desde que Trump retomó la presidencia en 2025, el gobierno cerró oficinas de recopilación de datos y programas de investigación climática. El verano pasado, el Departamento de Energía publicó un informe elaborado por cinco escépticos del clima que negaba la ciencia climática establecida.

Trump también recibió donaciones récord de la industria de los combustibles fósiles durante su campaña electoral.

La comunidad científica advirtió que el nombramiento de Matthew Wielicki y el desmantelamiento climático de Trump ponen en riesgo la ciencia climática y la sexta Evaluación Nacional del Clima (AP Foto/Allison Robbert)
La comunidad científica advirtió que el nombramiento de Matthew Wielicki y el desmantelamiento climático de Trump ponen en riesgo la ciencia climática y la sexta Evaluación Nacional del Clima (AP Foto/Allison Robbert)

Ante ese desmantelamiento, dos de las principales sociedades científicas del país reaccionaron. La Sociedad Meteorológica Americana y la Unión Geofísica Americana anunciaron en 2025 que producirían investigación revisada por pares para llenar los vacíos dejados por el programa desarticulado. El anuncio llegó días después de que el gobierno despidiera a todos los colaboradores de la sexta Evaluación Nacional del Clima.

“Es nuestra responsabilidad garantizar que nuestras comunidades, nuestros vecinos y nuestros hijos estén protegidos y preparados ante los crecientes riesgos del cambio climático”, declaró Brandon Jones, presidente de la Unión Geofísica Americana, en esa ocasión.

Temas Relacionados

Donald TrumpCambio climáticoCasa BlancaCalentamiento globalMatthew Wielicki

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los casos de ciclosporiasis en Nueva York siguen aumentando, con 470 casos en todo el estado

Desde el 1 de mayo hasta la fecha, los registros sanitarios reportan un repunte de esta infección intestinal en línea con lo habitual en meses cálidos, cuando se favorece la exposición por alimentos o agua contaminados

Los casos de ciclosporiasis en Nueva York siguen aumentando, con 470 casos en todo el estado

Estos son los estados donde millones de personas sufrirán la peligrosa ola de calor este fin de semana

Las temperaturas alcanzarán hasta 47 °C en algunas regiones, mientras las autoridades mantienen advertencias por riesgo para la salud

Estos son los estados donde millones de personas sufrirán la peligrosa ola de calor este fin de semana

Nueva York se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir cargos ocultos

El alcalde Zohran Mamdani implementó dos normas para erradicar las tarifas engañosas y facilitar la baja de membresías. La medida busca frenar los abusos en hoteles, plataformas digitales y alquileres

Nueva York se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir cargos ocultos

Las autoridades de Arlington calculan que la Copa Mundial ya dejó 160 millones de dólares de ganancias en la ciudad

El presidente del Centro de Convenciones y Visitantes, Brent DeRaad, atribuyó el monto al flujo de ingresos directos e indirectos desde el inicio del torneo, impulsado por la llegada masiva de aficionados

Las autoridades de Arlington calculan que la Copa Mundial ya dejó 160 millones de dólares de ganancias en la ciudad

Evacuan en helicóptero a más de 200 niños por inundaciones en un campamento de Missouri

Lluvias torrenciales obligaron a la Guardia Nacional a desplegar aeronaves Black Hawk para rescatar a los campistas atrapados en Lesterville. El temporal destruyó accesos viales y provocó colapsos estructurales

Evacuan en helicóptero a más de 200 niños por inundaciones en un campamento de Missouri

TECNO

Fútbol Libre - Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: por qué esta búsqueda puede robar tu información bancaria

Fútbol Libre - Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: por qué esta búsqueda puede robar tu información bancaria

Steam tiene tres juegos gratis ahora mismo: la oferta vencerá pronto

Instagram ya no usará tus fotos públicas para crear imágenes con Meta AI: vuelve la privacidad

Así puedes liberar espacio en WhatsApp sin borrar tus conversaciones

Los rostros creados con IA inspiran más confianza

ENTRETENIMIENTO

22 mil personas con calvas falsas: el insólito récord Guinness que Pitbull celebró junto a sus fans en Londres

22 mil personas con calvas falsas: el insólito récord Guinness que Pitbull celebró junto a sus fans en Londres

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras su boda: así fue su primer evento como esposos

Dakota y Elle Fanning celebran sus nominaciones a los Emmy con un logro que ya es historia familiar

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

MUNDO

El canciller iraní llegó a Omán para tratar la situación en Ormuz en medio de las crecientes tensiones con EEUU

El canciller iraní llegó a Omán para tratar la situación en Ormuz en medio de las crecientes tensiones con EEUU

La cuidadora de casas que robaba joyas, ropa de lujo y objetos familiares mientras sus dueños viajaban

Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasma rusa en el mar de Azov

El papa León XIV almorzó con un centenar de personas vulnerables y migrantes durante sus vacaciones en Castel Gandolfo

Mojtaba Khamenei advirtió que habrá “venganza” por la muerte de su padre y predecesor: “No morirán pacíficamente”