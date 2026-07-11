Mundo

El canciller iraní llegó a Omán para tratar la situación en Ormuz en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Abbas Araqchi arribó este sábado a Mascate, mientras Washington presiona para que Teherán se comprometa públicamente a desbloquear esa vía marítima clave para el comercio internacional

Guardar
Google icon
Abbas Araqchi, canciller iraní, viajó a Omán para tratar la situación en Ormuz (Europa Press/Contacto/Sultan of Oman Press Office)
Abbas Araqchi, canciller iraní, viajó a Omán para tratar la situación en Ormuz (Europa Press/Contacto/Sultan of Oman Press Office)

El ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, llegó a Omán este sábado para debatir medidas que garanticen el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos busca un compromiso público iraní a favor de una navegación libre y segura, según informa la agencia Reuters.

El viaje del canciller iraní a Mascate coincide con un nuevo intento de sostener los contactos entre Washington y Teherán tras la escalada de hostilidades de esta semana. Omán actúa como mediador para intentar poner fin a una guerra que ha extendido la inseguridad en el golfo Pérsico y ha empujado al alza los precios mundiales desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás del 28 de febrero.

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump dijo el viernes que ambos países acordaron continuar las conversaciones, aunque sostuvo que el alto el fuego había terminado. “La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, escribió en Truth Social.

A la vez, una fuente iraní de alto rango dijo a Reuters que se acordó una conversación entre Irán, Estados Unidos, Qatar y Pakistán. Los mediadores intentaban organizarla para el sábado durante la estancia de Araqchi en Omán.

PUBLICIDAD

EEUU exige la libre circulación por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
EEUU exige la libre circulación por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

La posibilidad de una reunión inmediata sigue abierta, aunque con versiones distintas. La agencia estatal iraní Fars citó a una fuente según la cual no habría negociaciones hasta que Washington “ceda” en sus posiciones.

Sobre la delegación estadounidense, CBS News y la BBC informaron sobre la posible participación del vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Esos nombres fueron mencionados como previsión, no como confirmación definitiva del encuentro.

La discusión sobre Ormuz ocupa un lugar central porque los países del Golfo y Estados Unidos insisten en que ese paso permanezca abierto al tránsito de buques. El régimen persa, no obstante, sostiene que el estrecho debe quedar bajo su control exclusivo y que los barcos deben pagar tasas.

Por esa vía marítima internacional pasa cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural del mundo. El control iraní del estrecho durante el conflicto desató una crisis energética global, aunque los precios del petróleo retrocedieron desde picos de 120 dólares por barril.

La presión diplomática regional se ha concentrado en evitar que la crisis cierre la vía de diálogo. Este sábado el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif habló con el presidente iraní Masud Pezeshkian y con el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani en medio de la reanudación de contactos entre Washington y Teherán.

Durante su conversación con Pezeshkian, Sharif pidió “actuar con moderación y abstenerse de cualquier acción que pueda poner en peligro los logros de paz alcanzados en los últimos meses”. Más tarde añadió en X: “Hablamos sobre la evolución de la situación regional y subrayamos la necesidad imperiosa de moderación, diálogo y diplomacia para salvaguardar los logros de paz conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos meses”.

Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente (External Publicity Wing/Handout via REUTERS)
Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente (External Publicity Wing/Handout via REUTERS)

En paralelo, representantes qataríes viajaron a Teherán en coordinación con Washington para dar seguimiento a la hoja de ruta pactada en las negociaciones, informó CNN. Asimismo, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Qatar pidieron a las partes volver a la mesa de negociaciones e implementar el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar reclamó garantizar la libertad de navegación en Ormuz para preservar la seguridad y la estabilidad regionales. En la misma línea, el Ministerio de Exteriores egipcio sostuvo que las partes deben “dar prioridad al lenguaje de la diplomacia y el diálogo y a volver a la mesa de negociaciones”.

Temas Relacionados

Estrecho de OrmuzIránTránsito MarítimoOmánAbbas AraqchiDonald TrumpÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAGuerra en Medio OrienteGuerra en Irán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cuidadora de casas que robaba joyas, ropa de lujo y objetos familiares mientras sus dueños viajaban

Ariana Rose usó una plataforma para alojarse gratis y, según el tribunal, sustrajo objetos de valor en al menos cinco viviendas, reemplazó piezas originales por imitaciones y acumuló pérdidas estimadas en USD 89.780

La cuidadora de casas que robaba joyas, ropa de lujo y objetos familiares mientras sus dueños viajaban

Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasma rusa en el mar de Azov

El presidente Volodimir Zelensky ordenó al Ejército centrar los próximos ataques sobre refinerías de Rusia ante la escasez de combustible en el país. Durante la madrugada del sábado Moscú lanzó 121 drones sobre territorio ucraniano

Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasma rusa en el mar de Azov

El papa León XIV almorzó con un centenar de personas vulnerables y migrantes durante sus vacaciones en Castel Gandolfo

Durante el encuentro, el Sumo Pontífice expresó su deseo de que “se puedan eliminar las causas de la pobreza”

El papa León XIV almorzó con un centenar de personas vulnerables y migrantes durante sus vacaciones en Castel Gandolfo

Mojtaba Khamenei advirtió que habrá “venganza” por la muerte de su padre y predecesor: “No morirán pacíficamente”

El líder supremo iraní dijo que la “venganza es la voluntad” de toda la nación y sostuvo que “debe inevitablemente llevarse a cabo”. El viernes la inteligencia israelí reveló un presunto plan para asesinar a Trump

Mojtaba Khamenei advirtió que habrá “venganza” por la muerte de su padre y predecesor: “No morirán pacíficamente”

Persecución política en Turquía: detuvieron al alcalde del mayor distrito de Ankara en otra operación contra la oposición

El regidor de Çankaya, Hüseyin Can Güner, fue acusado de presuntos delitos de creación y pertenencia a una organización criminal, y aceptar y ofrecer sobornos

Persecución política en Turquía: detuvieron al alcalde del mayor distrito de Ankara en otra operación contra la oposición
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

IMSS reconoce plaga de pulgas y garrapatas en unidad de Matamoros tras denuncias de trabajadores

IMSS reconoce plaga de pulgas y garrapatas en unidad de Matamoros tras denuncias de trabajadores

Netflix pretende adquirir Letterboxd, la popular red social de cine en la que participan Martin Scorsese o Charli XCX: “Es una amenaza para las compañías tecnológicas”

Familia de Dilan Cruz se pronuncia tras confirmarse la responsabilidad de la Policía en la muerte del joven durante una protesta

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

Centroamérica acelera el parque automotor: Costa Rica lidera, Guatemala desborda su capital y Panamá dispara su flota mientras la región envejece

Siete de cada diez salvadoreños buscaron atención médica ante un padecimiento, según encuesta

Honduras: Policía descarta que asesinato de conductor de rapidito esté relacionado con extorsión

La República Dominicana registra 762 muertes infantiles en el primer semestre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras su boda: así fue su primer evento como esposos

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras su boda: así fue su primer evento como esposos

Dakota y Elle Fanning celebran sus nominaciones a los Emmy con un logro que ya es historia familiar

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026