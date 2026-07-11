El canciller iraní llegó a Omán para tratar la situación en Ormuz en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Abbas Araqchi, canciller iraní, viajó a Omán para tratar la situación en Ormuz (Europa Press/Contacto/Sultan of Oman Press Office)

El ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, llegó a Omán este sábado para debatir medidas que garanticen el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos busca un compromiso público iraní a favor de una navegación libre y segura, según informa la agencia Reuters.

El viaje del canciller iraní a Mascate coincide con un nuevo intento de sostener los contactos entre Washington y Teherán tras la escalada de hostilidades de esta semana. Omán actúa como mediador para intentar poner fin a una guerra que ha extendido la inseguridad en el golfo Pérsico y ha empujado al alza los precios mundiales desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás del 28 de febrero.

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El presidente Donald Trump dijo el viernes que ambos países acordaron continuar las conversaciones, aunque sostuvo que el alto el fuego había terminado. “La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, escribió en Truth Social.

A la vez, una fuente iraní de alto rango dijo a Reuters que se acordó una conversación entre Irán, Estados Unidos, Qatar y Pakistán. Los mediadores intentaban organizarla para el sábado durante la estancia de Araqchi en Omán.

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EEUU exige la libre circulación por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

La posibilidad de una reunión inmediata sigue abierta, aunque con versiones distintas. La agencia estatal iraní Fars citó a una fuente según la cual no habría negociaciones hasta que Washington “ceda” en sus posiciones.

Sobre la delegación estadounidense, CBS News y la BBC informaron sobre la posible participación del vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Esos nombres fueron mencionados como previsión, no como confirmación definitiva del encuentro.

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La discusión sobre Ormuz ocupa un lugar central porque los países del Golfo y Estados Unidos insisten en que ese paso permanezca abierto al tránsito de buques. El régimen persa, no obstante, sostiene que el estrecho debe quedar bajo su control exclusivo y que los barcos deben pagar tasas.

Por esa vía marítima internacional pasa cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural del mundo. El control iraní del estrecho durante el conflicto desató una crisis energética global, aunque los precios del petróleo retrocedieron desde picos de 120 dólares por barril.

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La presión diplomática regional se ha concentrado en evitar que la crisis cierre la vía de diálogo. Este sábado el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif habló con el presidente iraní Masud Pezeshkian y con el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani en medio de la reanudación de contactos entre Washington y Teherán.

Durante su conversación con Pezeshkian, Sharif pidió “actuar con moderación y abstenerse de cualquier acción que pueda poner en peligro los logros de paz alcanzados en los últimos meses”. Más tarde añadió en X: “Hablamos sobre la evolución de la situación regional y subrayamos la necesidad imperiosa de moderación, diálogo y diplomacia para salvaguardar los logros de paz conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos meses”.

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Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente (External Publicity Wing/Handout via REUTERS)

En paralelo, representantes qataríes viajaron a Teherán en coordinación con Washington para dar seguimiento a la hoja de ruta pactada en las negociaciones, informó CNN. Asimismo, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Qatar pidieron a las partes volver a la mesa de negociaciones e implementar el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar reclamó garantizar la libertad de navegación en Ormuz para preservar la seguridad y la estabilidad regionales. En la misma línea, el Ministerio de Exteriores egipcio sostuvo que las partes deben “dar prioridad al lenguaje de la diplomacia y el diálogo y a volver a la mesa de negociaciones”.

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