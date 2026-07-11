Anne Hathaway cuenta por qué Tom Holland fue su “hijo soñado” en “La Odisea”

Anne Hathaway elogió el trabajo y la personalidad de Tom Holland al referirse a su experiencia como madre en la vida real y en la ficción durante el rodaje de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan.
La actriz expresó en una entrevista que espera que sus hijos “crezcan y sean tan maravillosos” como su hijo en pantalla, interpretado por Holland.
Un vínculo que trasciende la pantalla
Durante la promoción de La Odisea, Anne Hathaway sorprendió al revelar el profundo vínculo que construyó con Tom Holland durante el rodaje. Según declaraciones recogidas por Variety, la actriz aseguró que lo considera un “hijo soñado” y que la admiración que siente por él va mucho más allá del trabajo compartido.
PUBLICIDAD
“Antes que nada, tengo que decir que, como madre en la vida real, espero de verdad que todos mis hijos crezcan y sean tan maravillosos como mi hijo en pantalla”, afirmó Hathaway, refiriéndose a su colega.
La intérprete explicó que su comentario obedece a la cercanía y el respeto que percibió en la convivencia diaria durante el rodaje. Mencionó que Tom Holland encarna valores de empatía, profesionalismo y dedicación, cualidades que ella aprecia y desea para sus propios hijos.
PUBLICIDAD
El ambiente durante el rodaje
El clima laboral en el set de La Odisea fue otro punto destacado por la actriz. Hathaway subrayó que la producción de Christopher Nolan se caracterizó por un ambiente de aprecio y respeto entre los miembros del elenco y el equipo técnico.
En la misma entrevista, Hathaway elogió también el trabajo de Matt Damon, quien interpreta al rey Odiseo, y resaltó el liderazgo de Nolan al frente del proyecto. La actriz remarcó que a pesar de la magnitud de la producción, el vínculo humano y la colaboración fueron elementos centrales en la dinámica diaria del rodaje.
PUBLICIDAD
Para la actriz, la admiración hacia sus compañeros se vio reforzada por la actitud de Nolan, quien fomentó un entorno de confianza y trabajo en equipo.
La motivación de los actores y técnicos para estar a la altura del desafío planteado por la adaptación de la epopeya de Homero fue constante. Hathaway señaló que ese impulso estuvo alimentado por el deseo de corresponder a la visión del director y al legado literario que representa la obra original.
PUBLICIDAD
El contexto familiar de Hathaway
La vida personal de Anne Hathaway atraviesa un momento especial, ya que la actriz espera a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman. El anuncio del embarazo se realizó el 19 de junio a través de una publicación en redes sociales, según informó The Hollywood Reporter.
Vale recordar que Hathaway y Shulman ya son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis.
La pareja ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. En marzo de 2022, la actriz declaró que preferiría que sus hijos no comenzaran su carrera profesional en la actuación a una edad temprana. “Tienen todo el tiempo del mundo para ser actores profesionales; solo se puede ser niño una vez”, afirmó Hathaway en una entrevista previa, recogida por Variety.
PUBLICIDAD
La apuesta de Nolan por una nueva Odisea
La Odisea es la interpretación de Christopher Nolan de la epopeya clásica sobre el regreso de Odiseo tras la guerra de Troya. En la película, Hathaway asume el papel de Penélope, mientras que Tom Holland interpreta a Telémaco. El reparto incluye también a figuras como Elliot Page, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth, Lupita Nyong’o, John Leguizamo y Travis Scott.
El estreno en cines de La Odisea está programado para el 17 de julio, y la expectativa crece en torno a la visión que aportará Nolan a esta historia milenaria. La adaptación cuenta con un elenco diverso y una producción que busca equilibrar la fidelidad al texto original con una mirada contemporánea.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD