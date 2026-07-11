Anne Hathaway cuenta por qué Tom Holland fue su “hijo soñado” en “La Odisea”

Anne Hathaway reveló la admiración que siente por Tom Holland, a quien considera un referente positivo tanto en el ámbito profesional como personal durante la filmación de The Odyssey (Universal Pictures)

Anne Hathaway elogió el trabajo y la personalidad de Tom Holland al referirse a su experiencia como madre en la vida real y en la ficción durante el rodaje de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

La actriz expresó en una entrevista que espera que sus hijos “crezcan y sean tan maravillosos” como su hijo en pantalla, interpretado por Holland.

Un vínculo que trasciende la pantalla

Durante la promoción de La Odisea, Anne Hathaway sorprendió al revelar el profundo vínculo que construyó con Tom Holland durante el rodaje. Según declaraciones recogidas por Variety, la actriz aseguró que lo considera un “hijo soñado” y que la admiración que siente por él va mucho más allá del trabajo compartido.

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“Antes que nada, tengo que decir que, como madre en la vida real, espero de verdad que todos mis hijos crezcan y sean tan maravillosos como mi hijo en pantalla”, afirmó Hathaway, refiriéndose a su colega.

La relación de respeto y cercanía entre Anne Hathaway y Tom Holland marcó el tono de su trabajo conjunto en la adaptación dirigida por Christopher Nolan (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La intérprete explicó que su comentario obedece a la cercanía y el respeto que percibió en la convivencia diaria durante el rodaje. Mencionó que Tom Holland encarna valores de empatía, profesionalismo y dedicación, cualidades que ella aprecia y desea para sus propios hijos.

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El ambiente durante el rodaje

El clima laboral en el set de La Odisea fue otro punto destacado por la actriz. Hathaway subrayó que la producción de Christopher Nolan se caracterizó por un ambiente de aprecio y respeto entre los miembros del elenco y el equipo técnico.

El clima de colaboración y aprecio impulsado por Christopher Nolan favoreció la construcción de lazos sólidos entre el elenco y el equipo técnico (REUTERS/Daniel Cole)

En la misma entrevista, Hathaway elogió también el trabajo de Matt Damon, quien interpreta al rey Odiseo, y resaltó el liderazgo de Nolan al frente del proyecto. La actriz remarcó que a pesar de la magnitud de la producción, el vínculo humano y la colaboración fueron elementos centrales en la dinámica diaria del rodaje.

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Para la actriz, la admiración hacia sus compañeros se vio reforzada por la actitud de Nolan, quien fomentó un entorno de confianza y trabajo en equipo.

Anne Hathaway destacó la calidad humana y profesional de Matt Damon y del resto del reparto, resaltando la influencia de Nolan en la dinámica grupal (REUTERS/Francesco Fotia)

La motivación de los actores y técnicos para estar a la altura del desafío planteado por la adaptación de la epopeya de Homero fue constante. Hathaway señaló que ese impulso estuvo alimentado por el deseo de corresponder a la visión del director y al legado literario que representa la obra original.

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El contexto familiar de Hathaway

La vida personal de Anne Hathaway atraviesa un momento especial, ya que la actriz espera a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman. El anuncio del embarazo se realizó el 19 de junio a través de una publicación en redes sociales, según informó The Hollywood Reporter.

Vale recordar que Hathaway y Shulman ya son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis.

A la espera de su tercer hijo, la actriz reafirmó su postura sobre la importancia de preservar la infancia de sus hijos lejos del mundo del espectáculo (Grosby)

La pareja ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. En marzo de 2022, la actriz declaró que preferiría que sus hijos no comenzaran su carrera profesional en la actuación a una edad temprana. “Tienen todo el tiempo del mundo para ser actores profesionales; solo se puede ser niño una vez”, afirmó Hathaway en una entrevista previa, recogida por Variety.

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La apuesta de Nolan por una nueva Odisea

La Odisea es la interpretación de Christopher Nolan de la epopeya clásica sobre el regreso de Odiseo tras la guerra de Troya. En la película, Hathaway asume el papel de Penélope, mientras que Tom Holland interpreta a Telémaco. El reparto incluye también a figuras como Elliot Page, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth, Lupita Nyong’o, John Leguizamo y Travis Scott.

The Odyssey reúne a un elenco internacional bajo la dirección de Christopher Nolan y propone una renovada visión del clásico de Homero para el público contemporáneo

El estreno en cines de La Odisea está programado para el 17 de julio, y la expectativa crece en torno a la visión que aportará Nolan a esta historia milenaria. La adaptación cuenta con un elenco diverso y una producción que busca equilibrar la fidelidad al texto original con una mirada contemporánea.

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