El desgarrador momento en que la viuda de Charlie Kirk vio el video del sospechoso en el campus donde mataron al activista

El video de vigilancia del campus de Utah Valley University fue exhibido en el tribunal de Provo a pedido de la familia de Charlie Kirk (Instagram/@mrserikakirk)

La viuda de Charlie Kirk presenció en silencio, desde una sala del tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, el video de vigilancia que ella misma había pedido ver: las imágenes que los fiscales afirman muestran a Tyler Robinson en el campus de Utah Valley University el día en que su esposo fue asesinado.

La proyección tuvo lugar el 10 de julio, durante la quinta y última jornada de la audiencia preliminar del caso. El material no se transmitió en vivo: solo lo vieron quienes estaban presentes en la sala.

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Los fiscales sostienen que las cámaras ubican a Tyler Robinson en distintas zonas del campus el 10 de septiembre de 2025, día del asesinato de Charlie Kirk (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

Lo que mostraron las cámaras del campus

Según el informe de The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, el video compilado a partir de cámaras de vigilancia del campus muestra a una figura que corre por el techo del edificio desde el que los investigadores sostienen que se efectuó el disparo fatal.

Cuando la imagen mostró a esa figura arrastrarse hacia el borde del techo, Erika Kirk se giró y abrazó a la madre de Charlie Kirk, quien lloraba. Ambas apartaron la vista hasta que el video casi terminó.

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Los fiscales indicaron que el video ubica a Robinson en distintas zonas del campus el 10 de septiembre de 2025, fecha del asesinato.

Tyler Robinson enfrenta siete cargos, incluido asesinato agravado, y los fiscales buscan la pena de muerte en el caso por la muerte de Charlie Kirk (Rick Egan/Pool via Reuters)

El juez Tony Graf había visto el material a principios de la semana, pero había postergado su proyección ante quienes asistían al tribunal. La decisión de permitirlo respondió a una solicitud formal de la familia Kirk.

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La pelea de Erika Kirk por la transparencia

Bajo la legislación de Utah, Erika Kirk, de 37 años, ejerce como representante legal de la víctima, lo que le otorgó el derecho a exigir acceso a las pruebas. Su abogado, Jeffrey Neiman, argumentó en un escrito que, sin transparencia, “las especulaciones y teorías conspirativas relacionadas con el asesinato del señor Kirk continuarán proliferando”.

El juez Graf transmitió la mayor parte de la audiencia en vivo, pero limitó la difusión de ciertas pruebas para preservar el derecho de Robinson a un juicio imparcial.

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Erika Kirk invocó la legislación de Utah para exigir acceso a las pruebas como representante legal de la víctima en el proceso judicial (Instagram/@mrserikakirk)

El jueves, los fiscales exhibieron una nota manuscrita que Robinson había dejado bajo el teclado de su computadora: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar.” Como la nota fue divulgada públicamente pese a la orden judicial en contrario, el viernes Graf suspendió por un día la transmisión de imágenes como prueba.

Al cierre de la audiencia, la familia Kirk difundió un comunicado: “Por difícil que hayan sido estos últimos días, nos reconforta saber que el mundo fue testigo de la abrumadora evidencia de lo que le ocurrió a Charlie”.

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Los cargos contra Tyler Robinson

Robinson enfrenta siete cargos, entre ellos asesinato agravado, y los fiscales buscan la pena de muerte. Aún no ha presentado declaración de culpabilidad o inocencia.

Entre las pruebas contra Tyler Robinson figuran una nota manuscrita, mensajes de texto y declaraciones grabadas de Lance Twiggs sobre una confesión (Rick Egan/Pool via Reuters)

Entre las pruebas de la semana: mensajes de texto en los que Robinson le escribió a su excompañero de habitación, Lance Twiggs, “Soy yo. Lo hice. Lo siento”; y análisis de ADN que lo vinculan con una toalla que envolvía el rifle hallado cerca del campus y con un destornillador recuperado en el techo desde donde se habría efectuado el disparo. Twiggs, quien recibió inmunidad a cambio de declaraciones grabadas, dijo que Robinson le confesó que lamentaba lo ocurrido.

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La defensa cuestionó la solidez del ADN: el abogado Michael Burt señaló que esa evidencia no es infalible y que el material genético puede transferirse por contacto indirecto. El informe balístico de la ATF resultó “inconcluso” por el daño en los fragmentos de bala, aunque la perito Samantha Karner indicó que existían elementos de similitud con el rifle incautado.

El crimen y su contexto político

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 de un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes ante unas tres mil personas en el campus de Utah Valley University, en Orem. Tenía 31 años. Robinson, entonces de 22, se entregó al día siguiente.

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El crimen se inscribió en una escalada de violencia política: ese mismo año fueron asesinados la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, y la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, sufrió un atentado incendiario.

El asesinato de Charlie Kirk fue presentado en el contexto de un aumento de la violencia política en Estados Unidos durante 2025 (Europa Press)

Según datos de la Universidad de Maryland citados por The Guardian, en la primera mitad de 2025 se registraron más de 520 actos de terrorismo y violencia dirigida en casi todos los estados, un aumento de casi 40% frente al mismo período de 2024.

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Tras la muerte de Kirk, Erika asumió la conducción de Turning Point USA. El juez Graf no decidirá si el caso avanza a juicio hasta después de los argumentos orales del 1 de septiembre de 2026.