Estados Unidos

El desgarrador momento en que la viuda de Charlie Kirk vio el video del sospechoso en el campus donde mataron al activista

La grabación de vigilancia, solicitada por la familia, fue proyectada el 10 de julio en la última jornada de la audiencia preliminar en Provo y solo pudo ser vista por quienes estaban presentes

Guardar
La pareja formada por Charlie y Erika Kirk era referente en la promoción de valores conservadores y principios familiares en Estados Unidos. (Instagram/@mrserikakirk)
El video de vigilancia del campus de Utah Valley University fue exhibido en el tribunal de Provo a pedido de la familia de Charlie Kirk (Instagram/@mrserikakirk)

La viuda de Charlie Kirk presenció en silencio, desde una sala del tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, el video de vigilancia que ella misma había pedido ver: las imágenes que los fiscales afirman muestran a Tyler Robinson en el campus de Utah Valley University el día en que su esposo fue asesinado.

La proyección tuvo lugar el 10 de julio, durante la quinta y última jornada de la audiencia preliminar del caso. El material no se transmitió en vivo: solo lo vieron quienes estaban presentes en la sala.

PUBLICIDAD

Los fiscales sostienen que las cámaras ubican a Tyler Robinson en distintas zonas del campus el 10 de septiembre de 2025, día del asesinato de Charlie Kirk (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)
Los fiscales sostienen que las cámaras ubican a Tyler Robinson en distintas zonas del campus el 10 de septiembre de 2025, día del asesinato de Charlie Kirk (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

Lo que mostraron las cámaras del campus

Según el informe de The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, el video compilado a partir de cámaras de vigilancia del campus muestra a una figura que corre por el techo del edificio desde el que los investigadores sostienen que se efectuó el disparo fatal.

Cuando la imagen mostró a esa figura arrastrarse hacia el borde del techo, Erika Kirk se giró y abrazó a la madre de Charlie Kirk, quien lloraba. Ambas apartaron la vista hasta que el video casi terminó.

PUBLICIDAD

Los fiscales indicaron que el video ubica a Robinson en distintas zonas del campus el 10 de septiembre de 2025, fecha del asesinato.

Tyler Robinson enfrenta siete cargos, incluido asesinato agravado, y los fiscales buscan la pena de muerte en el caso por la muerte de Charlie Kirk (Rick Egan/Pool via Reuters)
Tyler Robinson enfrenta siete cargos, incluido asesinato agravado, y los fiscales buscan la pena de muerte en el caso por la muerte de Charlie Kirk (Rick Egan/Pool via Reuters)

El juez Tony Graf había visto el material a principios de la semana, pero había postergado su proyección ante quienes asistían al tribunal. La decisión de permitirlo respondió a una solicitud formal de la familia Kirk.

La pelea de Erika Kirk por la transparencia

Bajo la legislación de Utah, Erika Kirk, de 37 años, ejerce como representante legal de la víctima, lo que le otorgó el derecho a exigir acceso a las pruebas. Su abogado, Jeffrey Neiman, argumentó en un escrito que, sin transparencia, “las especulaciones y teorías conspirativas relacionadas con el asesinato del señor Kirk continuarán proliferando”.

El juez Graf transmitió la mayor parte de la audiencia en vivo, pero limitó la difusión de ciertas pruebas para preservar el derecho de Robinson a un juicio imparcial.

El fundador de Turning Point USA y su esposa, Erika, construyeron una familia sustentada en la fe cristiana y principios conservadores. (Instagram/@mrserikakirk)
Erika Kirk invocó la legislación de Utah para exigir acceso a las pruebas como representante legal de la víctima en el proceso judicial (Instagram/@mrserikakirk)

El jueves, los fiscales exhibieron una nota manuscrita que Robinson había dejado bajo el teclado de su computadora: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar.” Como la nota fue divulgada públicamente pese a la orden judicial en contrario, el viernes Graf suspendió por un día la transmisión de imágenes como prueba.

Al cierre de la audiencia, la familia Kirk difundió un comunicado: “Por difícil que hayan sido estos últimos días, nos reconforta saber que el mundo fue testigo de la abrumadora evidencia de lo que le ocurrió a Charlie”.

Los cargos contra Tyler Robinson

Robinson enfrenta siete cargos, entre ellos asesinato agravado, y los fiscales buscan la pena de muerte. Aún no ha presentado declaración de culpabilidad o inocencia.

Entre las pruebas contra Tyler Robinson figuran una nota manuscrita, mensajes de texto y declaraciones grabadas de Lance Twiggs sobre una confesión (Rick Egan/Pool via Reuters)
Entre las pruebas contra Tyler Robinson figuran una nota manuscrita, mensajes de texto y declaraciones grabadas de Lance Twiggs sobre una confesión (Rick Egan/Pool via Reuters)

Entre las pruebas de la semana: mensajes de texto en los que Robinson le escribió a su excompañero de habitación, Lance Twiggs, “Soy yo. Lo hice. Lo siento”; y análisis de ADN que lo vinculan con una toalla que envolvía el rifle hallado cerca del campus y con un destornillador recuperado en el techo desde donde se habría efectuado el disparo. Twiggs, quien recibió inmunidad a cambio de declaraciones grabadas, dijo que Robinson le confesó que lamentaba lo ocurrido.

La defensa cuestionó la solidez del ADN: el abogado Michael Burt señaló que esa evidencia no es infalible y que el material genético puede transferirse por contacto indirecto. El informe balístico de la ATF resultó “inconcluso” por el daño en los fragmentos de bala, aunque la perito Samantha Karner indicó que existían elementos de similitud con el rifle incautado.

El crimen y su contexto político

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 de un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes ante unas tres mil personas en el campus de Utah Valley University, en Orem. Tenía 31 años. Robinson, entonces de 22, se entregó al día siguiente.

El crimen se inscribió en una escalada de violencia política: ese mismo año fueron asesinados la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, y la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, sufrió un atentado incendiario.

El asesinato de Charlie Kirk fue presentado en el contexto de un aumento de la violencia política en Estados Unidos durante 2025 (Europa Press)
El asesinato de Charlie Kirk fue presentado en el contexto de un aumento de la violencia política en Estados Unidos durante 2025 (Europa Press)

Según datos de la Universidad de Maryland citados por The Guardian, en la primera mitad de 2025 se registraron más de 520 actos de terrorismo y violencia dirigida en casi todos los estados, un aumento de casi 40% frente al mismo período de 2024.

Tras la muerte de Kirk, Erika asumió la conducción de Turning Point USA. El juez Graf no decidirá si el caso avanza a juicio hasta después de los argumentos orales del 1 de septiembre de 2026.

Temas Relacionados

Charlie KirkUtahViolencia políticaEstados UnidosEstados Unidos NoticiasDonald TrumpTyler RobinsonTerrorismoAsesinatoErika Kirk

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La FDA aprueba un revolucionario “parche inteligente” que administra el tratamiento del cáncer de sangre en 13 minutos

El organismo regulador estadounidense avaló un innovador dispositivo automático para el mieloma múltiple. Este sistema adherible a la piel sustituye las largas sesiones intravenosas en hospitales por una descarga rápida y autónoma

La FDA aprueba un revolucionario “parche inteligente” que administra el tratamiento del cáncer de sangre en 13 minutos

Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

El secretario de Estado norteamericano recordó que cientos “permanecen detenidos de forma injusta” por pedir libertades básicas

Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

Los casos de ciclosporiasis en Nueva York siguen aumentando, con 470 casos en todo el estado

Desde el 1 de mayo hasta la fecha, los registros sanitarios reportan un repunte de esta infección intestinal en línea con lo habitual en meses cálidos, cuando se favorece la exposición por alimentos o agua contaminados

Los casos de ciclosporiasis en Nueva York siguen aumentando, con 470 casos en todo el estado

Estos son los estados donde millones de personas sufrirán la peligrosa ola de calor este fin de semana

Las temperaturas alcanzarán hasta 47 °C en algunas regiones, mientras las autoridades mantienen advertencias por riesgo para la salud

Estos son los estados donde millones de personas sufrirán la peligrosa ola de calor este fin de semana

Nueva York se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir cargos ocultos

El alcalde Zohran Mamdani implementó dos normas para erradicar las tarifas engañosas y facilitar la baja de membresías. La medida busca frenar los abusos en hoteles, plataformas digitales y alquileres

Nueva York se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir cargos ocultos

TECNO

Modo Haaland en WhatsApp: cómo activarlo en cinco pasos

Modo Haaland en WhatsApp: cómo activarlo en cinco pasos

Apple demanda a OpenAI en Estados Unidos por presunto robo de información confidencial

GTA Online: novedades de la semana, vehículos de premio y todo sobre el nuevo Golpe al Centro Kortz

Disney+ ahora quiere ser como YouTube: este es el plan para ofrecer series y películas gratis

Fútbol Libre - Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: por qué esta búsqueda puede robar tu información bancaria

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway cuenta por qué Tom Holland fue su “hijo soñado” en “La Odisea”

Anne Hathaway cuenta por qué Tom Holland fue su “hijo soñado” en “La Odisea”

22 mil personas con calvas falsas: el insólito récord Guinness que Pitbull celebró junto a sus fans en Londres

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras su boda: así fue su primer evento como esposos

Dakota y Elle Fanning celebran sus nominaciones a los Emmy con un logro que ya es historia familiar

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

MUNDO

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico frente a la isla de Phu Quoc

El canciller iraní llegó a Omán para tratar la situación en Ormuz en medio de las crecientes tensiones con EEUU

La cuidadora de casas que robaba joyas, ropa de lujo y objetos familiares mientras sus dueños viajaban