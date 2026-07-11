Dakota y Elle Fanning celebran sus nominaciones a los Emmy con un logro que ya es historia familiar

El reconocimiento de Dakota y Elle Fanning en la 78 edición de los Emmy marca un momento de celebración íntima y profesional para la familia

La alegría de Dakota y Elle Fanning tras sus nominaciones a los Emmy reflejó un momento de celebración familiar y profesional. Ambas actrices fueron reconocidas en la 78 edición de estos premios, lo que marcó un doble hito en sus carreras y en la historia de su familia.

Dakota Fanning compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen junto a su hermana Elle y un mensaje agradeciendo la experiencia de recibir la nominación al mismo tiempo. “Qué mañana tan increíble para mi familia”, escribió, resumiendo el impacto del anuncio no solo en su vida, sino también en la de su entorno más cercano.

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Las hermanas Fanning comparten la alegría por sus nominaciones, que destacan su vínculo más allá del trabajo actoral (Vanity Fair)

En la publicación, Dakota resaltó el orgullo que siente por Elle y el valor que ambas otorgan a los proyectos que impulsan juntas. Además de su trabajo actoral, las hermanas han consolidado una sociedad creativa a través de su productora Lewellen Pictures, una iniciativa que les ha permitido explorar y desarrollar historias desde una nueva perspectiva dentro de la industria.

El impacto de las nominaciones en sus carreras

Elle Fanning fue nominada como mejor actriz principal en una serie de comedia por su papel en Margo’s Got Money Troubles, una producción que también cuenta con la participación de Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman.

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La serie recibió un total de ocho nominaciones en distintas categorías, incluyendo mejor serie de comedia, lo que la posicionó como una de las propuestas más destacadas del año.

Elle y Dakota Fanning suman logros individuales en producciones que cuentan con amplio respaldo de la crítica y la industria (REUTERS/Danny Moloshok)

Dakota, por su parte, obtuvo una nominación como mejor actriz de reparto en una serie limitada o antológica por su trabajo en All Her Fault.

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En su mensaje, agradeció al equipo de Margo’s Got Money Troubles y expresó su deseo de que su personaje en All Her Fault sirva de inspiración para otras mujeres. La actriz subrayó la importancia de representar historias con las que el público pueda identificarse y sentirse acompañado.

Lewellen Pictures: una alianza más allá de la pantalla

Fundada en 2021, Lewellen Pictures representa para Dakota y Elle Fanning una extensión de su colaboración como hermanas y socias creativas. En el anuncio de lanzamiento de la productora, ambas detallaron su intención de promover historias auténticas y diversas, tanto en el género de comedia como en el drama. “Nuestro objetivo es contar historias que sean auténticas a la experiencia humana, y no solo desde nuestra propia perspectiva”, declararon públicamente.

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La productora fundada por las hermanas impulsa nuevos relatos y consolida su rol como creadoras y socias (Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group)

El deseo de crear contenidos que trasciendan sus carreras actorales fue uno de los motores detrás de la fundación de Lewellen Pictures. Las Fanning explicaron que la productora les permite desarrollar proyectos que probablemente no podrían abordar únicamente como intérpretes. Esta visión se ha reflejado en la variedad de producciones que han impulsado desde entonces.

Proyectos futuros y la consolidación del vínculo profesional

El lazo profesional de Dakota y Elle Fanning se remonta a su trabajo conjunto en I Am Sam, estrenada en 2001, donde ambas compartieron pantalla.

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Ahora, planean reforzar esa conexión con la adaptación cinematográfica de The Nightingale, donde interpretarán a dos hermanas en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo proyecto se perfila como un reflejo tanto de su vínculo personal como de su crecimiento como productoras.

La adaptación de The Nightingale refuerza la colaboración artística de Dakota y Elle, quienes exploran juntos nuevos desafíos (REUTERS/Danny Moloshok)

El desarrollo de The Nightingale marca un paso más en la consolidación de su sociedad creativa. La película, basada en la novela homónima, explora la historia de dos hermanas separadas por el conflicto bélico, una temática que resuena con la experiencia de Dakota y Elle tanto dentro como fuera del set de filmación.

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Reacciones en la industria y expectativas de los Emmy

Tras el anuncio de las nominaciones, la publicación de Dakota en Instagram recibió mensajes de apoyo de figuras del entretenimiento. Michelle Pfeiffer expresó su orgullo hacia ambas, mientras Jessica Alba y Elizabeth Banks también celebraron la noticia con mensajes públicos. Elle respondió a su hermana con una muestra de cariño, reforzando el tono familiar de la ocasión.

El sector del entretenimiento celebró la noticia, mientras crecen las expectativas por la ceremonia de premiación y el futuro de las Fanning (REUTERS/Mario Anzuoni)

La 78 edición de los Emmy se transmitirá en directo el lunes 14 de septiembre. Mariska Hargitay asumirá la conducción de la ceremonia, que este año pone en el centro la historia de las hermanas Fanning y su aportación al panorama audiovisual.

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