La FDA aprueba un revolucionario “parche inteligente” que administra el tratamiento del cáncer de sangre en 13 minutos

La FDA aprobó Sarclisa Escena como el primer tratamiento oncológico con inyector corporal para administrar el fármaco en unos 13 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA aprobó el 9 de julio una nueva forma de administrar Sarclisa, un medicamento contra el mieloma múltiple —un cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea y afecta a las células encargadas de producir anticuerpos—, a través de un inyector corporal: un dispositivo que se adhiere a la piel e inyecta el fármaco de forma automática en unos 13 minutos.

Se trata del primer tratamiento oncológico que recibe el aval de esa agencia para su administración a través de este tipo de aparato. Hasta ahora, los pacientes debían recibir el medicamento por vía intravenosa en centros de oncología, en sesiones de hasta tres horas.

PUBLICIDAD

Para qué pacientes está aprobado Sarclisa Escena

La nueva formulación se comercializará en Estados Unidos bajo el nombre Sarclisa Escena y está indicada para adultos con mieloma múltiple, un cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea y afecta a un tipo de glóbulo blanco llamado célula plasmática.

Sarclisa Escena está indicado para adultos con mieloma múltiple y mantiene en Estados Unidos las mismas indicaciones que la versión intravenosa (REUTERS/Mike Blake)

Según informó Sanofi en su comunicado oficial, la aprobación cubre todas las indicaciones que ya tenía la versión intravenosa del medicamento, en combinación con otros tratamientos estándar.

PUBLICIDAD

Las tres indicaciones aprobadas son:

En combinación con pomalidomida y dexametasona , para pacientes que recibieron al menos una línea de tratamiento previa.

En combinación con carfilzomib y dexametasona , para pacientes con mieloma múltiple recidivante o refractario —es decir, que no respondió al tratamiento anterior o volvió a aparecer— que recibieron entre una y tres líneas de tratamiento previas.

En combinación con bortezomib, lenalidomida y dexametasona, para pacientes recién diagnosticados que no son candidatos a un trasplante de células madre.

El dispositivo que cambia la forma de recibir el tratamiento

El inyector corporal se llama CirCLIQ y fue desarrollado por la empresa Enable Injections, con sede en Cincinnati. Funciona como un “parche inteligente: se adhiere a la piel, contiene el medicamento en su interior y lo inyecta de forma automática con solo presionar un botón.

PUBLICIDAD

El aparato usa una aguja retráctil de calibre 30, más fina y corta que las utilizadas habitualmente para inyecciones de gran volumen. A diferencia de una infusión intravenosa, no requiere la presencia continua de un enfermero durante la administración.

La aprobación de Sarclisa Escena incluye su uso con pomalidomida y dexametasona, con carfilzomib y dexametasona, y con bortezomib, lenalidomida y dexametasona (Europa Press)

Sarclisa Escena también puede administrarse de forma manual con jeringa. Eso la convierte, según el comunicado de Sanofi, en el único anticuerpo anti-CD38 —una proteína presente en la superficie de las células del mieloma— disponible en ambas modalidades de inyección subcutánea, es decir, bajo la piel, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Qué demostró el ensayo clínico IRAKLIA

La aprobación se sustentó en el ensayo clínico de fase 3 IRAKLIA, un estudio de no inferioridad —diseñado para demostrar que un tratamiento nuevo no funciona peor que el de referencia— que comparó la formulación subcutánea administrada con el inyector corporal frente a la versión intravenosa.

El ensayo clínico fase 3 IRAKLIA mostró que la formulación subcutánea de Sarclisa tuvo eficacia, farmacocinética y seguridad equivalentes a la versión intravenosa (Europa Press)

Los resultados mostraron que ambas formulaciones tienen eficacia, farmacocinética —es decir, cómo el cuerpo absorbe y procesa el medicamento— y perfil de seguridad equivalentes. En el grupo que usó el inyector, solo el 1,5% de los pacientes tuvo reacciones sistémicas relacionadas con la administración, frente al 25% en el grupo que recibió la infusión intravenosa, según los datos del estudio.

PUBLICIDAD

La FDA otorgó además al medicamento la designación de medicamento huérfano, un reconocimiento reservado para tratamientos de enfermedades raras.

Cómo actúa Sarclisa contra el mieloma

Sarclisa es un anticuerpo monoclonal —una proteína fabricada en laboratorio que imita la respuesta inmune del organismo— que se adhiere a la proteína CD38 presente en la superficie de las células del mieloma. Al unirse a esas células, las expone al sistema inmunológico del paciente, que las destruye.

PUBLICIDAD

El medicamento compite directamente con Darzalex, el tratamiento de Johnson & Johnson que domina ese segmento del mercado oncológico.

Precio y perspectivas comerciales

El precio de lista en Estados Unidos para la nueva formulación con inyector es de USD 8.796 por vial. La versión intravenosa tiene un precio de entre USD 956 y USD 4.780 por vial, según la dosis.

PUBLICIDAD

Sarclisa generó ventas de 588 millones de euros en 2025, y los analistas proyectan 710 millones de euros para 2026, de acuerdo con Reuters. Para Sanofi, la aprobación llega en un momento de reorientación estratégica: la nueva directora ejecutiva, Belén Garijo, busca reducir la dependencia de la compañía de Dupixent, su medicamento más vendido, un tratamiento para el asma y otras enfermedades inflamatorias.

El impacto en los sistemas de salud

El mieloma múltiple es una enfermedad crónica que exige ciclos de tratamiento repetidos a lo largo de meses o años. Cada reducción en el tiempo de administración tiene un efecto acumulativo tanto para los pacientes como para los centros hospitalarios.

PUBLICIDAD

La sustitución de infusiones de hasta tres horas por inyecciones de 13 minutos alivia la presión sobre las clínicas de oncología y el personal de enfermería, que enfrentan una demanda creciente. El dispositivo CirCLIQ, al ser de manos libres, permite además que los enfermeros dediquen ese tiempo a la atención directa del paciente en lugar de a la administración del fármaco.