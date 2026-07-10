Estados Unidos

La Agencia Ambiental de EE. UU. frena el plan de Trump contra los pesticidas y fractura el apoyo de sus votantes clave

El documento regulatorio contra los contaminantes químicos sigue sin existir. La decisión de la EPA desató la indignación de los sectores que impulsaron el regreso del mandatario a la Casa Blanca y abre una grieta para las próximas elecciones

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La EPA prometió una agenda formal de Make America Healthy Again para diciembre de 2025, pero ocho meses después ese documento no existe (REUTERS)
La EPA prometió una agenda formal de Make America Healthy Again para diciembre de 2025, pero ocho meses después ese documento no existe (REUTERS)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) prometió una agenda formal de prioridades bajo el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) en diciembre de 2025. Meses después, ese documento no existe.

Esta semana, la agencia le informó a AP que MAHA “no es un documento único” sino “un esfuerzo continuo”, una respuesta que los activistas que ayudaron a llevar a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca leen como abandono.

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Primer plano del logo circular de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos en una pantalla de teléfono, con la bandera estadounidense desenfocada detrás
El movimiento Make America Healthy Again, liderado por Robert F. Kennedy Jr., busca reducir la exposición a pesticidas, químicos tóxicos y microplásticos vinculados a enfermedades crónicas (REUTERS)

La coalición ya advierte que en las elecciones de medio término de noviembre votará por temas, no por partido.

Qué es MAHA y qué prometió la EPA

El movimiento Make America Healthy Again, liderado por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., busca reducir la exposición de los estadounidenses a pesticidas, químicos tóxicos, microplásticos y otros contaminantes vinculados a enfermedades crónicas.

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Lee Zeldin incluyó en abril de 2026 a los microplásticos entre los contaminantes que podían regularse, pero la EPA los excluyó en junio del monitoreo obligatorio del agua potable (REUTERS/Tiksa Negeri)
Lee Zeldin incluyó en abril de 2026 a los microplásticos entre los contaminantes que podían regularse, pero la EPA los excluyó en junio del monitoreo obligatorio del agua potable (REUTERS/Tiksa Negeri)

En diciembre de 2025, tras una petición de activistas que pedían su destitución, el administrador de la EPA Lee Zeldin se comprometió a publicar una agenda formal con las prioridades de la agencia. El documento llegó a describirse como en sus “etapas finales”, según indicó AP.

Esta semana, la versión oficial cambió. “La idea de que MAHA es un documento único esperando ser presentado tergiversa fundamentalmente cómo operamos”, dijo un portavoz de la agencia a la agencia de noticias.

Para Kelly Ryerson, activista conocida como “Glyphosate Girl” por su enfoque en sistemas alimentarios no tóxicos, esa respuesta tiene una lectura política: “Los absuelve de cualquier fracaso, especialmente de cara a las elecciones de medio término”, dijo a AP. “No tendrán que señalar ninguna lista en la que no hayan podido lograr nada realmente”.

El caso de los microplásticos: anuncio y marcha atrás

El episodio de los microplásticos ilustra el patrón con mayor claridad.

En abril de 2026, Zeldin incluyó los microplásticos y los fármacos en una lista de contaminantes que podrían regularse bajo la Ley de Agua Potable Segura. En junio, sin declaración formal, la EPA los excluyó del programa obligatorio de monitoreo.

Primer plano de una pila de diminutas partículas blancas y azules, identificadas como microplásticos, sobre la superficie texturizada de un dedo humano
La EPA avanzó con una agenda de desregulación ambiental mientras promovía supuestas victorias de MAHA sobre salud y químicos tóxicos (REUTERS)

Zeldin justificó el cambio en redes sociales: “La tecnología para detectar y tratar los microplásticos en el agua potable todavía está en desarrollo”.

Betsy Southerland, ex funcionaria de alto rango de la oficina de agua de la EPA, llamó al episodio un “clásico engaño de Zeldin” en declaraciones a AP. Tras “hacer un gran revuelo en la prensa”, “la EPA ha frenado silenciosamente ese impulso”, sostuvo.

Desregulación por un lado, promesas de salud por el otro

Mientras Zeldin acumula lo que llama “victorias MAHA”, la agencia avanzó en paralelo en dirección contraria:

  • Propuso revertir la declaración que reconoce el cambio climático como amenaza a la salud humana.
  • Eliminó decenas de regulaciones ambientales en lo que Zeldin describió como “el mayor día de desregulación que ha visto la nación”.
  • Autorizó el uso continuado del dicamba, herbicida vinculado a mayor riesgo de algunos tipos de cáncer.
  • Respaldó a Bayer ante la Corte Suprema en el caso sobre el herbicida Roundup (glifosato), que el tribunal falló a favor de la empresa.

A eso se suma la presencia de exlobistas de la industria en la agencia: Kyle Kunkler, ex lobista de la industria de la soja, lidera la política de pesticidas; Nancy Beck, ex ejecutiva del American Chemistry Council —el principal grupo de lobby de la industria química—, ocupa un cargo de alto nivel en la Oficina de Seguridad Química; y Lynn Dekleva, otra ex ejecutiva del mismo grupo, es subordinada directa de Beck.

Jeremy Symons, asesor senior de la Environmental Protection Network, fue directo con AP: Zeldin “le rinde tributo de labios a MAHA, pero en realidad está haciendo a los estadounidenses menos seguros frente a los químicos tóxicos”.

Una advertencia para las elecciones de medio término

Trump atribuye parte de su victoria en 2024 al apoyo de la coalición MAHA. Ese respaldo ahora está en tensión abierta con su administración.

Primer plano del logotipo circular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) con texto azul y un diseño central de planta verde y agua azul
La coalición MAHA advirtió que en las elecciones de medio término de noviembre votará por temas, ante la falta de resultados concretos de la EPA en salud pública (REUTERS)

Alexandra Muñoz, toxicóloga molecular que colabora con activistas, advirtió sobre las consecuencias electorales: “La gente está harta de que las ganancias de las corporaciones se prioricen sobre la salud pública. Y creo que eso tendrá un papel importante en las elecciones de medio término“, dijo a AP.

Sarah Starman, de la organización Friends of the Earth, reconoció el efecto que tuvo Kennedy en instalar el debate: “Si RFK y el movimiento MAHA no hubieran puesto ese tema en el centro de la atención pública, nadie estaría escrutando esto tan de cerca”, señaló a AP.

Qué piden los activistas y qué responde la EPA

Las demandas del movimiento son concretas:

  • Regulación efectiva de pesticidas con alcance real sobre productos de consumo.
  • Acción concreta sobre microplásticos en el agua potable.
  • Eliminación de los conflictos de interés dentro de la agencia.

La EPA responde que sus acciones hablan por sí solas. Cita USD 945 millones en subsidios para reducir los PFAS —“químicos eternos” por su persistencia en el ambiente y el organismo— en el agua potable, y la identificación de 30 contaminantes propuestos para monitoreo nacional.

Para quienes movilizaron votos con la promesa de un gobierno que priorizara la salud sobre los intereses corporativos, el anuncio sin resultados concretos no alcanza.

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