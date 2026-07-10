El Pentágono rehabilitó a los pilotos suspendidos por un polémico vuelo rasante durante los festejos del 4 de julio

Un video del 4 de julio mostró a helicópteros Apache volando a baja altura sobre las playas de Carolina del Sur y activó una revisión interna. (Fuente: X)

Ocho pilotos de la Guardia Nacional de Carolina del Sur volvieron a sus funciones de vuelo el viernes tras una suspensión temporal que duró menos de 24 horas, después de que el Pentágono intervino directamente para levantar la medida impuesta por su propia fuerza aérea estatal.

La mañana del viernes, el portavoz del Pentágono Sean Parnell publicó el anuncio formal: “Con efecto inmediato, la suspensión de todos los pilotos de Carolina del Sur involucrados ha sido levantada. Sigan adelante, patriotas.”

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El Pentágono no hizo comentarios adicionales más allá de esa declaración. La mayor Lisa Allen, de la Guardia Nacional de Carolina del Sur, confirmó por correo electrónico que la suspensión había sido levantada, pero no respondió a la pregunta de si la revisión interna del evento continuaba en curso.

El video que circuló en redes sociales

Durante el 4 de julio, miles de personas en las playas de Carolina del Sur grabaron con sus teléfonos el paso de helicópteros Apache a muy baja altura sobre la arena repleta de turistas y residentes.

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Ocho pilotos de la Guardia Nacional de Carolina del Sur retomaron sus vuelos después de que el Pentágono levantó una suspensión que duró menos de 24 horas (X)

Las imágenes se propagaron en redes sociales y generaron preocupación dentro de la Guardia Nacional del estado, que abrió una revisión interna del evento y suspendió a los ocho pilotos involucrados mientras esa revisión avanzaba.

La propia Guardia Nacional aclaró después que la medida era “una precaución de seguridad rutinaria y no punitiva, no una acción disciplinaria”.

Qué es el “Salute from the Shore”

El vuelo formó parte del “Salute from the Shore” (Saludo desde la costa), una tradición que se celebra cada 4 de julio en Carolina del Sur desde 2010. El evento recorre los 300 kilómetros de costa del estado con aeronaves militares y civiles con el objetivo de rendir homenaje a los miembros de las fuerzas armadas.

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Este año participaron F-16 del 169th Fighter Wing de la Guardia Aérea Nacional de Carolina del Sur, con base en McEntire Joint Base, y un C-17 del 437th Airlift Wing de Joint Base Charleston. Fue la primera vez que helicópteros Apache se sumaron al desfile, junto a aviones civiles de colección como el T-34 y el T-6.

La suspensión y la reacción política

La suspensión de los pilotos desató una reacción inmediata entre los republicanos de Carolina del Sur. El representante Russell Fry, que representa al área de Myrtle Beach, fue directo: los pilotos “deben ser celebrados, no sancionados”, escribió el jueves en redes sociales.

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La suspensión de los pilotos provocó una reacción política en Carolina del Sur, con apoyos públicos de Russell Fry, Henry McMaster y Pete Hegseth (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo)

El gobernador Henry McMaster, comandante en jefe de la Guardia Nacional estatal, respaldó a los pilotos con un argumento concreto: “Seguramente saben cómo navegar con seguridad la costa de Carolina del Sur, y sus decenas de residentes y turistas que vitorean en nuestro 250 aniversario”.

El secretario de Defensa Pete Hegseth también tomó posición el jueves por la noche. “Lo resolveremos. Sigan adelante, patriotas”, escribió en redes sociales, con lo que dejó en claro que el Pentágono entraría en el asunto.

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Un precedente reciente

El desenlace del caso tiene un antecedente directo. En marzo de 2026, dos pilotos del Ejército fueron suspendidos tras hacer volar helicópteros Apache cerca de la casa del músico Kid Rock en Tennessee durante un ejercicio de entrenamiento, mientras este aplaudía y saludaba desde el suelo.

Hegseth intervino entonces con la misma velocidad. Menos de tres horas después de que el Ejército anunciara su revisión, el secretario publicó: “Sin castigo. Sin investigación. Sigan adelante, patriotas.”

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Kid Rock, abierto partidario del presidente Donald Trump, dijo en su momento que le pareció “muy genial” que los pilotos se detuvieran frente a su casa.