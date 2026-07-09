Estados Unidos e Irán intercambian nuevos ataques y reavivan el temor de los mercados a una guerra abierta

Se registraron explosiones en la provincia Irání de Bushehr

Estados Unidos atacó a Irán por segundo día consecutivo e Irán respondió contra aliados estadounidenses en el golfo Pérsico, lo que elevó los temores de un regreso a la guerra tras los escasos avances en los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática.

El Comando Central de Estados Unidos informó en X que atacó unos 90 objetivos el miércoles —tras haber alcanzado 80 el día anterior— para “seguir degradando” la capacidad de la República Islámica de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Qatar, según la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency.

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“Cada vez que nos golpeen, nosotros golpearemos 20”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a periodistas a bordo del Air Force One.

El Comando Central de Estados Unidos informó que golpeó unos 90 objetivos para degradar la capacidad de Irán de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. (REUTERS)

“No lo sé. Ganaríamos muy rápido. Tenemos muchas formas de ganar”, añadió al ser consultado sobre si Estados Unidos e Irán estaban regresando a una guerra total.

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Los ataques se produjeron unas tres semanas después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo de paz provisional que activó un período de negociación de 60 días para resolver los temas pendientes del conflicto. Las conversaciones, actualmente suspendidas mientras Irán celebra una semana de funerales masivos por el fallecido líder supremo Alí Khamenei, aún no han logrado un avance significativo.

Un ataque alcanzó una torre de control marítimo en Chabahar, al sureste de Irán

Estados Unidos revocó una exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní —una condición del acuerdo provisional— en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz que la administración atribuyó a la República Islámica. El tránsito por la vía marítima quedó prácticamente paralizado el jueves, e Irán insiste en que mantiene el control del paso, uno de los muchos temas en los que ambas partes siguen profundamente divididas.

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Los precios del petróleo fluctuaban el jueves tras dispararse luego del inicio de los enfrentamientos el día anterior. El crudo Brent, referencia mundial, caía alrededor de 0,5% hasta US$77,50 por barril, después de haber avanzado más de 5% el miércoles.

El Comando Central indicó que atacó sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera y depósitos de misiles y drones de Irán. Medios iraníes informaron que las fuerzas estadounidenses también bombardearon vías ferroviarias, obligando a Irán a suspender una línea que conecta la capital, Teherán, con Mashad, donde Khamenei será sepultado más tarde el jueves.

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Se reportaron incendios y humo cerca del aeropuerto de Iranshahr tras los nuevos ataques aéreos estadounidenses

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con ampliar sus ataques, según Press TV. Anteriormente, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que “Estados Unidos aún no ha aprendido que intimidar y romper sus compromisos ya no sale gratis”.

“Quiero ser claro: si atacan, recibirán una respuesta”, escribió en X.

El primer ministro de Qatar, jeque Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sobre la escalada militar, según un comunicado de la cancillería catarí. Los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz erosionan la confianza y perjudican los esfuerzos para la seguridad regional, afirmó.

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Washington revocó la exención para nuevas ventas de petróleo iraní tras atribuir a la República Islámica ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

El ejército de Kuwait informó que interceptó tres misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones que ingresaron en su espacio aéreo durante la madrugada del jueves. El Ministerio del Interior de Baréin indicó que hicieron sonar las sirenas e instó a los residentes a dirigirse al refugio seguro más cercano.

El tránsito por el estrecho de Ormuz disminuyó mientras los operadores evaluaban las perspectivas para el suministro de crudo de Medio Oriente. Los movimientos observables en el corredor energético más importante del mundo se concentraron principalmente en una ruta aprobada por Irán, más cercana al norte del Estrecho, mientras que el corredor omaní respaldado por Estados Unidos permanecía prácticamente inactivo, según datos de seguimiento marítimo.

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Trump amenazó con restablecer un bloqueo de los puertos iraníes y ampliar la campaña militar atacando infraestructura como plantas desalinizadoras y centrales eléctricas. El miércoles declaró que el alto al fuego estaba “terminado”, impulsando el alza del petróleo y las caídas de las acciones y los bonos, antes de afirmar que permitiría continuar las negociaciones y que no creía que la guerra fuera a reanudarse.

Un ataque estadounidense causó graves daños a un puente en el corredor ferroviario China-Irán, también utilizado por Rusia

Aun así, la violencia más reciente pone en duda la continuidad de las negociaciones.

Entre los temas pendientes figuran la gestión del estrecho de Ormuz y la liberación de miles de millones de dólares congelados pertenecientes a la República Islámica, mientras que posteriormente se abordarán las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

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Bloomberg.-