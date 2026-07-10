Estados Unidos

Trump deja entrar en vigor la ley de vivienda de Estados Unidos sin su firma

La norma habitacional quedó ratificada automáticamente el 10 de julio. El mandatario adoptó la medida como protesta política debido a que el Senado mantiene bloqueada la Ley SAVE America

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Donald Trump dejó en vigor la ley de vivienda sin firmarla, una figura legal que la convirtió en ley por omisión (EFE/YURI GRIPAS)
Donald Trump dejó en vigor la ley de vivienda sin firmarla, una figura legal que la convirtió en ley por omisión (EFE/YURI GRIPAS)

Donald Trump dejó que la ley de vivienda aprobada por el Congreso —85 a 5 en el Senado y 358 a 32 en la Cámara— entrara en vigor este 10 de julio sin su firma. No la vetó ni la rechazó formalmente: simplemente se negó a respaldarla, una figura legal que la convierte en ley por omisión.

La maniobra contradice los argumentos de su propia administración sobre la vivienda como prioridad para combatir la inflación.

Una firma retenida como arma política

La explicación la dio el propio mandatario en redes sociales: “No firmaré la Ley de Vivienda, que ha sido completamente aprobada por el Congreso y enviada a la Casa Blanca, en PROTESTA por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar la LEY SAVE AMERICA“.

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Captura de pantalla de un posteo de Donald J. Trump en una red social con texto en español sobre legislación de vivienda y electoral, fecha y cifras de interacción
Trump retuvo su firma como protesta para presionar al Senado por la aprobación de la Ley SAVE America (Truth Social )

La Ley SAVE America exigiría prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales. Trump la impulsa desde hace meses, pero el proyecto no reúne suficiente respaldo dentro del propio Partido Republicano para avanzar en el Senado.

Ante ese bloqueo, el presidente convirtió la ley de vivienda en palanca de presión. La llamó “un bostezo” e “insignificante” frente a la legislación electoral que reclama.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

El primer indicio de la maniobra llegó el 24 de junio, cuando Trump sorprendió a legisladores republicanos al cancelar, minutos antes de que comenzara, una ceremonia de firma programada en el Capitolio.

La ley que llegó más lejos en décadas

La 21st Century ROAD to Housing Act es el esfuerzo federal más amplio en décadas para atender la crisis de acceso a la vivienda en Estados Unidos. Su objetivo central es bajar los costos y acelerar la construcción de nuevas unidades en todo el país.

Vista aérea de tres trabajadores con cascos y chalecos en el armazón de madera de una casa en construcción sobre una base de madera, con pilas de material
La Ley SAVE America exigiría prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales, pero no reúne respaldo suficiente en el Senado (REUTERS)

Para lograrlo, la norma recorta regulaciones federales, simplifica los trámites de revisión ambiental y agiliza los permisos de construcción. También limita la capacidad de las corporaciones para adquirir viviendas unifamiliares, una práctica que los defensores de la vivienda señalan como uno de los factores que encarece el mercado para los compradores individuales.

Los economistas de la Casa Blanca estimaron a principios de este año un déficit de 10 millones de viviendas en el país. La norma podría cerrar una parte de esa brecha, según el mismo análisis.

La ley recibió el respaldo de la industria inmobiliaria y de organizaciones de defensa de la vivienda asequible.

Un mercado que ya marcó récord histórico

El mercado inmobiliario lleva años presionando la capacidad adquisitiva de millones de estadounidenses. Estos son los datos que enmarcan el problema:

El precio medio de venta de una vivienda subió 1,8% en junio respecto al año anterior, hasta USD 440.600, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). Es un récord histórico desde que existen registros, en 1999.

La 21st Century ROAD to Housing Act busca bajar los costos de la vivienda y acelerar la construcción de nuevas unidades en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La 21st Century ROAD to Housing Act busca bajar los costos de la vivienda y acelerar la construcción de nuevas unidades en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El déficit estimado de viviendas en el país asciende a 10 millones de unidades, de acuerdo con los economistas de la Casa Blanca.

La ley no resuelve todos los factores que alimentan la crisis: la escasez de trabajadores de la construcción, el aumento de los costos de seguros y los salarios que no crecen al ritmo de los precios para compradores e inquilinos.

Tensión dentro del partido en año electoral

De acuerdo a un análisis de AP, la negativa a firmar agrava las fricciones de Trump con su propio partido en un año de elecciones de mitad de mandato, en el que el costo de vida y la vivienda figuran entre las preocupaciones principales de los votantes.

Al dejar que la ley entre en vigor sin su respaldo, el presidente desautoriza una norma que sus propios aliados en el Congreso impulsaron durante meses. Al mismo tiempo, expone una contradicción con los argumentos de su administración sobre el combate a la inflación.

La Ley SAVE America, en tanto, permanece bloqueada en el Senado. Sin los votos republicanos necesarios para avanzar, la presión del mandatario no tiene un destino claro ni un plazo definido.

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