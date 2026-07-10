El aeropuerto de San Francisco tendrá una terminal privada de lujo para evitar filas en vuelos comerciales

El Aeropuerto Internacional de San Francisco busca propuestas para construir una terminal de lujo para pasajeros de vuelos comerciales con tarifa premium y abrirla a fines de 2028 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Llegar al aeropuerto y embarcar en un vuelo comercial sin cruzarse con multitudes ni esperar en filas podría convertirse en una realidad para ciertos pasajeros en San Francisco a partir de 2028. El Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) abrió el proceso para seleccionar quién diseñará, construirá y operará una terminal privada de lujo, pensada para viajeros dispuestos a pagar una tarifa premium a cambio de una experiencia completamente separada del resto.

La iniciativa, inédita en la región, contempla una infraestructura exclusiva para quienes busquen evitar los procedimientos habituales y acceder a servicios diferenciados antes de abordar. Si el proyecto se concreta, la nueva terminal marcará un hito en la creciente tendencia global hacia la privatización de la experiencia aeroportuaria.

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Cómo funcionaría la terminal

La propuesta es clara: ofrecer una experiencia separada y elevada para pasajeros comerciales, no para quienes ya cuentan con jets privados. Doug Yakel, portavoz del SFO, lo resume con precisión: “El Jeff Bezos del mundo ya tiene su propio avión, no necesita esto. El producto está pensado para quienes vuelan en comercial pero buscan una experiencia diferente”, explicó a ABC7 News.

Los detalles de la terminal incluyen:

Superficie total: 75.000 pies cuadrados (aproximadamente 6.970 metros cuadrados), ubicada al otro lado de la pista, lejos de las terminales públicas.

Control de seguridad propio con líneas exclusivas de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos).

Aduana y Protección Fronteriza (CBP) solo para usuarios internacionales, sin pasar por los controles habituales.

Traslado privado en auto desde la sala lounge de lujo hasta la escalerilla del avión, directamente en la pista.

Acceso limitado a pasajeros de vuelos comerciales; el servicio no estará disponible para jets privados o corporativos.

El proceso ya tiene fechas definidas:

Presentación de propuestas : hasta el 7 de octubre de 2026.

Adjudicación del contrato : principios de diciembre de 2026.

Apertura estimada: finales de 2028.

La demanda que observa el SFO responde a una tendencia visible: “Vemos mucho interés en experiencias premium, tanto a bordo como en tierra. Claramente, es algo que otros aeropuertos están implementando”, sostuvo Yakel.

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Cuánto costaría y quién decidiría el precio

El precio final lo fijará el operador seleccionado. SFO prevé un modelo de membresía o pago por uso, replicando esquemas de otras terminales privadas. Yakel menciona como referencia que servicios similares en otros aeropuertos de Estados Unidos oscilan entre USD 800 y USD 1.800 por uso.

El proyecto del aeropuerto de San Francisco recibirá propuestas hasta el 7 de octubre de 2026 y prevé adjudicar el contrato a principios de diciembre de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

La empresa PS, que opera terminales privadas en Los Ángeles y otras ciudades, cobra USD 1.295 por experiencia única o hasta USD 4.850 por una membresía anual. En el aeropuerto de Heathrow, Londres, el acceso a la terminal privada puede costar varios miles de libras por persona.

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Para viajeros de negocios, el factor tiempo resulta clave. Peri Subrahmanya, residente de Foster City, lo sintetiza: “Es todo acerca del tiempo. Si eres empresario o viajas mucho, el precio no es el problema: la gente pagará si le ahorra tiempo”, afirmó a ABC7 News.

El precio de la terminal premium del SFO lo definirá el operador elegido y seguiría modelos de membresía o pago por uso con valores de referencia entre USD 800 y USD 1.800 (REUTERS/Carlos Barria)

Una tendencia global que llega a Estados Unidos

La privatización de la experiencia aeroportuaria es un fenómeno global en pleno crecimiento. Estos son algunos ejemplos:

Londres Heathrow y París-Charles de Gaulle cuentan con terminales de lujo desde hace años.

São Paulo/Guarulhos , en Brasil, inauguró recientemente la primera terminal privada de América Latina.

En Estados Unidos, Los Ángeles, Dallas Fort Worth, Miami y Atlanta ya ofrecen terminales a través de PS.

PS planea abrir instalaciones similares en todos los aeropuertos principales de EE.UU. antes de 2030.

Representantes de PS participaron en la conferencia informativa organizada por el SFO en junio de 2026 sobre el nuevo proyecto.

El contexto de este auge es claro. Un informe elaborado por Bain & Company y Altagamma señala que el gasto global en experiencias de lujo, como lounges exclusivos y servicios personalizados en aviación comercial, continúa en aumento. Las aerolíneas han respondido ampliando opciones premium tanto en tierra como a bordo.

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San Francisco: el mercado perfecto para este producto

El Área de la Bahía vive un boom de riqueza ligado al desarrollo de la inteligencia artificial. Este fenómeno presiona el mercado inmobiliario y redefine el perfil del consumidor local. Según datos recientes, el precio medio de una vivienda unifamiliar en la zona asciende a USD 2,2 millones, con casas vendiéndose al ritmo más rápido en cinco años.

San Francisco también se prepara para ser sede de grandes eventos como el Super Bowl y el Mundial de Fútbol, lo que podría aumentar la demanda de servicios exclusivos en el aeropuerto. Yakel señala que el momento elegido responde a ese contexto: “Vemos inversiones crecientes en experiencias a bordo y en terminales. Es el momento adecuado para dar el siguiente paso”, declaró a The Guardian.

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