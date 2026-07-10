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Rusia admitió la crisis por los bombardeos ucranianos: “Debemos reconocer que hay problemas y escasez de combustible”

Ante la evidencia de las filas de autos que se multiplican en las gasolineras, el viceprimer ministro, Alexander Novak, reveló que las refinerías “están siendo cerradas para reparaciones debido a ataques con drones”

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Vehículos hacen fila para repostar en una gasolinera debido a la escasez de combustible tras una serie de ataques ucranianos contra refinerías de petróleo, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en la localidad turística rusa de Anapa, a orillas del Mar Negro (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Vehículos hacen fila para repostar en una gasolinera debido a la escasez de combustible tras una serie de ataques ucranianos contra refinerías de petróleo, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en la localidad turística rusa de Anapa, a orillas del Mar Negro (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Rusia enfrenta una escasez de combustibles sin precedentes que ha obligado a las autoridades a implementar la prohibición temporal de exportaciones de gasolina y diésel, mientras el gobierno refuerza la protección de las refinerías tras una serie de ataques. Así lo informó el viceprimer ministro Alexander Novak, cuyas declaraciones han sido recogidas por la agencia TASS.

La situación se agravó en las últimas semanas debido a que varias refinerías de petróleo quedaron fuera de servicio tras sufrir ataques con drones ucranianos, lo que redujo la capacidad de procesamiento nacional e impactó directamente en la distribución.

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Novak señaló: “Debemos reconocer que [el mercado de combustibles] está experimentando problemas y escasez, por lo que estamos viendo filas. A veces, las gasolineras funcionan de forma irregular. La escasez ha surgido por razones obvias, porque nuestras refinerías están siendo cerradas para reparaciones debido a ataques con drones”.

Rusia enfrenta una escasez de combustibles sin precedentes (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Rusia enfrenta una escasez de combustibles sin precedentes (REUTERS/Sergey Pivovarov)

El gobierno ruso adoptó la decisión de suspender las exportaciones con el objetivo de priorizar el abastecimiento interno y evitar que la situación se deteriore aún más.

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Hemos prohibido temporalmente la exportación de gasolina y diésel principalmente para cubrir las necesidades del mercado interno. Haremos todo esto para estabilizar la situación”, sostuvo Novak en una de las citas destacadas por TASS. La medida busca garantizar que las regiones cuenten con suministros adicionales durante el periodo de inestabilidad.

Las autoridades implementaron la prohibición temporal de exportaciones de gasolina y diésel (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Las autoridades implementaron la prohibición temporal de exportaciones de gasolina y diésel (REUTERS/Sergey Pivovarov)

A pesar de las restricciones, Novak aseguró que Rusia dispone de infraestructura suficiente para procesar combustibles y que, en condiciones habituales, incluso puede exportar parte de la producción. “Está claro que tenemos capacidad suficiente. En general, estamos totalmente abastecidos. Incluso exportamos”, afirmó el viceprimer ministro.

No obstante, la prioridad actual del Ejecutivo es asegurar que las refinerías operen a plena capacidad y que la producción se destine principalmente al consumo doméstico.

La prioridad actual del Ejecutivo es asegurar que las refinerías operen a plena capacidad y que la producción se destine principalmente al consumo doméstico (REUTERS/Sergey Pivovarov)
La prioridad actual del Ejecutivo es asegurar que las refinerías operen a plena capacidad y que la producción se destine principalmente al consumo doméstico (REUTERS/Sergey Pivovarov)

La escasez ha generado oportunidades para la especulación en el mercado interno. Novak advirtió que “en estos tiempos de escasez, suelen surgir factores especulativos, y algunos revendedores intentan aprovechar la situación para ganar dinero extra y subir los precios”.

Mientras tanto, las compañías petroleras integradas verticalmente han mantenido los precios en sus estaciones de servicio alineados con la inflación, según el funcionario. Frente a este escenario, el viceprimer ministro remarcó la importancia de que la Agencia Federal Antimonopolio (FAS) y sus delegaciones regionales refuercen la vigilancia de los precios para evitar abusos.

Surtidores de combustible fuera de funcionamiento debido a la escasez (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Surtidores de combustible fuera de funcionamiento debido a la escasez (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Las filas en las estaciones de servicio y la irregularidad en el suministro reflejan el impacto inmediato de los ataques y de las decisiones gubernamentales, de acuerdo con las descripciones de la agencia TASS. El gobierno, en paralelo, anunció que intensifica las medidas para proteger las instalaciones petroleras clave y restablecer la normalidad en la distribución.

Las perspectivas para el sector dependen de la capacidad estatal para restaurar la operatividad de las refinerías y frenar la especulación en el mercado interno, mientras persisten las restricciones a la exportación.

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