Estados Unidos

Un hombre se trepó por los cables del Puente de Brooklyn a 85 metros de altura y paralizó la hora pico en Nueva York

El incidente ocurrió el miércoles por la tarde en la icónica estructura sobre el East River. Ante la mirada de decenas de automovilistas y peatones, la policía desplegó un operativo de rescate que interrumpió la circulación vial por varias horas

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La Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD intervino la noche del miércoles 8 de julio de 2026 tras recibir el aviso cerca de las 8 p.m., y mantuvo un operativo por horas.

Los cables de acero del Puente de Brooklyn se elevan hasta 85 metros sobre el East River, una geometría de cuerdas tensadas que sostiene más de un siglo de tráfico y memoria urbana. El miércoles por la tarde, con el sol poniéndose sobre el skyline de Manhattan y los carriles colmados de vehículos en hora pico, una silueta humana apareció sobre esas líneas de acero. Caminaba despacio, a decenas de metros de altura, con la ciudad entera como fondo y el río muy abajo.

Un hombre no identificado quedó detenido el miércoles 8 de julio por la noche por la Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD tras caminar sobre los cables de suspensión del Puente de Brooklyn. El operativo desencadenó el cierre de los carriles en dirección al distrito homónimo durante la hora pico vespertina y se prolongó por horas.

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Lo que ocurrió sobre los cables

Poco antes de las 7:40 p.m., un video captado por testigos mostró al hombre caminando sobre los cables de acero desde una de las torres del puente. Las imágenes circularon de inmediato en redes sociales. Una persona que cruzaba el puente en ese momento escribió: “Estábamos cruzando el Puente de Brooklyn cuando nos encontramos con esta persona que había subido. Espero que todo haya terminado bien”, según recogió El Diario NY.

Parte superior de un puente de suspensión con cables, torre de piedra, una bandera y una silueta de persona en la pasarela
El operativo en el Puente de Brooklyn obligó a cerrar los carriles hacia Brooklyn durante la hora pico vespertina (X)

El NYPD recibió el reporte del escalador alrededor de las 8 p.m., de acuerdo con Fox 5 NY. Las autoridades establecieron diálogo con el hombre durante horas. Oficiales de la Unidad de Servicios de Emergencia subieron también por los cables en su búsqueda, y el departamento describió al hombre como “emocionalmente perturbado”, según la misma fuente.

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Tras una evaluación médica, la seguridad lo bajó y quedó bajo custodia a última hora de la noche, según informó El Diario NY. Su identidad no salió a la luz.

El cierre y su impacto en el tráfico

Los carriles en dirección este —de Manhattan hacia Brooklyn— permanecieron cerrados durante el operativo. Alrededor de las 10 p.m., la policía confirmó su reapertura, según NY Post y El Diario NY.

Siluetas de tres personas sobre un cable de puente, una lleva objeto circular. Vehículos policiales con luces en el nivel inferior
Testigos registraron en video al hombre sobre los cables de acero del Puente de Brooklyn poco antes de las 7:40 p.m. y las imágenes se difundieron en redes sociales (X)

Las imágenes que se difundieron en las últimas horas mostraron al hombre sobre los cables desde una de las torres del puente, con oficiales del NYPD visibles también en las alturas durante las maniobras de rescate.

El puente y su escala

El Puente de Brooklyn, inaugurado en 1883, es un puente colgante que une los distritos de Manhattan y Brooklyn sobre el East River. Mide 1.834 metros de largo y sus torres alcanzan entre 83 y 85 metros sobre el nivel medio de pleamar.

Entre ingenio y tenacidad: la épica construcción del Puente de Brooklyn
El Puente de Brooklyn, inaugurado en 1883 sobre el East River, mide 1.834 metros y sus torres alcanzan hasta 85 metros de altura

El presidente Donald Trump se había referido recientemente a la estructura como “uno de los mayores logros arquitectónicos de todos los tiempos” y “uno de los puentes más hermosos del mundo”, según El Diario NY.

Un patrón que se repite en Nueva York

El incidente del miércoles no es el primero de su tipo. En 2022, un hombre escaló los cables del mismo puente y paralizó el tráfico de la hora pico matutina durante aproximadamente 90 minutos, según NY Post. En mayo de 2020, otro escalador subió al puente y detuvo la circulación hasta quedar detenido por la policía, de acuerdo con El Diario NY.

El episodio del 8 de julio se produce además en un momento de mayor atención pública hacia este tipo de acciones en la ciudad. La semana anterior, la pareja rusa Angela Nikolau e Ivan Beerkus —conocida por escalar ilegalmente rascacielos sin equipo de seguridad— quedó arrestada tras subir a la cima del Empire State Building.

Se trata de un hecho separado, pero que forma parte de una misma tendencia de escaladas no autorizadas en estructuras emblemáticas de Nueva York.

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