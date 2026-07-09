Netflix estrena en 2026 Más allá de la sociedad: Bayona vuelve al vuelo 571, un viaje al Valle de las Lágrimas y voces inéditas

Netflix estrenará en 2026 la serie documental Más allá de la sociedad sobre la tragedia del vuelo 571 en los Andes. (Netflix)

Netflix fijó para 2026 el estreno global de Más allá de la sociedad, una serie documental de tres episodios creada por J.A. Bayona y Carlos Torres que, por primera vez en una misma obra, reunió a los supervivientes del vuelo 571 y a los familiares de quienes no volvieron, con testimonios inéditos sobre la tragedia ocurrida en los Andes en 1972.

La plataforma presentó el proyecto como una extensión directa del universo narrativo que Bayona abordó en La sociedad de la nieve (2023), pero con una premisa de producción distinta: trasladó a gran parte del reparto de esa película al lugar del accidente para articular un encuentro entre los protagonistas reales y quienes los interpretaron en la ficción.

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Más allá de la sociedad tendrá tres episodios y reunirá por primera vez a los supervivientes del vuelo 571 con familiares de las víctimas. (Netflix)

El proyecto sumó además voces clave de las versiones previas de esta historia: participaron los escritores Piers Paul Read (¡Viven!) y Pablo Vierci (La sociedad de la nieve), y los cineastas Frank Marshall (¡Viven!) y el propio Bayona, según informó Netflix en su presentación.

La serie reconstruyó los cincuenta años posteriores al accidente y planteó una pregunta de fondo para sus personajes: cómo se reorganizó la vida después del rescate, tanto para los supervivientes como para las familias de las víctimas, en un contexto en el que el resto del mundo continuó procesando el caso a través de libros, películas y documentales.

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La docuserie creada por J.A. Bayona y Carlos Torres incluirá testimonios inéditos sobre el accidente de 1972 en los Andes. (Netflix)

Una docuserie que llevó al elenco al lugar del accidente para cruzar realidad y ficción

Más allá de la sociedad se desarrolló en el mismo escenario del siniestro, en los Andes, adonde Bayona y parte del elenco de La sociedad de la nieve viajaron para propiciar lo que Netflix definió como “un singular encuentro entre la realidad y la ficción”.

La serie documental quedó anclada a ese desplazamiento como dispositivo narrativo y de producción. El recorrido a la zona del impacto funcionó como punto de partida para revisar, junto a supervivientes y familiares, el peso del hecho en una comunidad y su transformación en un fenómeno de repercusión mundial que derivó en múltiples obras.

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Juan Antonio Bayona, director de "La sociedad de la nieve". La serie reconstruirá los cincuenta años posteriores al rescate y abordará cómo se reorganizó la vida de supervivientes y familias. (EFE/Miguel Ángel Molina)

En un pasaje sobre el origen del proyecto, Bayona explicó a partir de ese viaje al Valle de las Lágrimas: “La idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al Valle de las Lágrimas con el elenco de la película. Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia”.

Producción, dirección y el equipo que amplió el relato del vuelo 571

Netflix detalló los roles ejecutivos y creativos del título: Belén Atienza, Sandra Hermida y Bayona figuraron como productores; la creación quedó a cargo de Bayona y Torres; y la dirección recayó en Carlos Torres.

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El foco del relato se concentró en el después: el punto donde la historia, para los supervivientes y las familias, “recién empezaba” tras el rescate, mientras el silencio se imponía entre protagonistas y el interés público se sostenía con nuevas lecturas y adaptaciones.

La serie también integró, en el mismo dispositivo, a autores y realizadores vinculados a las principales reconstrucciones previas del caso: Read y Vierci por el lado editorial, y Marshall y Bayona desde las adaptaciones cinematográficas, con testimonios en primera persona dentro del documental.

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Los estrenos cinematográficos de 2024 que captaron la curiosidad peruana incluyeron éxitos de Pixar y Marvel, junto a dramas introspectivos como La sociedad de la nieve. (Netflix)

El vuelo 571, el rescate y el dato operativo que estructura el caso

La tragedia del vuelo 571 ocurrió el 13 de octubre de 1972, cuando el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba a Chile a integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo, junto a allegados y cinco tripulantes, se estrelló en la cordillera de los Andes, en territorio de Argentina.

Sobrevivieron 16 de los 40 pasajeros. Permanecieron 72 días en la nieve hasta el rescate.

Sobre el cruce entre los hechos y la representación, Bayona recordó el efecto que tuvo el viaje con el reparto al lugar del accidente: “Allí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción”.

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