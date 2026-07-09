Abre la primera estación “Freedom Fuel” en Pensilvania con el galón de gasolina a USD 3,47 tras el anuncio de Trump

La cuenta @WhiteHouse difundió en X un video para presentar una cadena de 25 puntos en Filadelfia y el sur de Nueva Jersey

Una gasolinera reconvertida desde una antigua estación Sunoco en Dresher, Pensilvania, se convirtió el 7 de julio de 2026 en el epicentro de uno de los anuncios más comentados del verano político en Estados Unidos: el lanzamiento de la Freedom Fuel Network, una red privada de 25 estaciones de servicio en el área metropolitana de Filadelfia y el sur de Nueva Jersey que vende gasolina regular a USD 3,47 el galón —precio que la administración Trump presenta como homenaje al 47.º presidente del país.

El precio de USD 3,47 en Dresher quedó por debajo del promedio nacional de USD 3,79 y del promedio de Filadelfia de USD 3,95 (X)

Ese día, el promedio nacional por galón era de USD 3,79. En Filadelfia, de USD 3,95. La estación Citgo más cercana a Dresher marcaba USD 3,79; la Gulf del barrio, USD 3,85.

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Qué anunció la Casa Blanca y cómo lo hizo

La cuenta @WhiteHouse publicó el anuncio en X con un video de 43 segundos que acumuló 7,5 millones de visualizaciones. El mensaje era directo:

“EL COMBUSTIBLE DE LA LIBERTAD HA LLEGADO. La PRIMERA estación de servicio de la Red de Combustible de la Libertad ha ATERRIZADO en Filadelfia, reduciendo el precio en la bomba a USD 3.47 para nuestro 47.º Presidente.”

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Un tuit de The White House comunica la inauguración de la red Freedom Fuel en Filadelfia, que ofrece gasolina a USD 3.47 y muestra un video en una estación de servicio (X)

En el video, conductores que acababan de repostar expresaban su sorpresa. “Cuando lo vi, pensé que era noticias falsas, pero me alegra que sea verdad”, dijo uno de ellos. Otro agregó: “Gracias, Trump, por ahorrarme algo de dinero”.

Trump había anticipado en Truth Social que un minorista del noreste impulsaría una baja en la gasolina y prometió un regreso a precios previos al conflicto con Irán (X)

Donald Trump había adelantado la iniciativa el 1 de julio en Truth Social, donde describió al operador como “un minorista muy inteligente, ubicado en todo el noreste”, sin revelar su nombre. En esa misma publicación prometió que los precios “pronto volverán a los mínimos históricos” previos al conflicto con Irán.

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Qué se sabe y qué permanece sin confirmar

La Freedom Fuel Network es, según un portavoz de la Casa Blanca a CBS News, una empresa privada que no recibe financiamiento del gobierno ni compra combustible con descuento. La administración atribuye los precios bajos a una reducción voluntaria de márgenes de ganancia por parte del operador.

La identidad de la empresa dueña de la Freedom Fuel Network sigue sin confirmarse y tampoco está garantizado que las 25 estaciones estuvieran operativas al momento del anuncio (X)

Lo que permanece sin confirmar es casi todo lo demás. La Casa Blanca no reveló el nombre de la compañía propietaria. El portavoz confirmó que la lista de 25 ubicaciones publicada en el sitio web de Freedom Fuel era correcta, pero no garantizó que todas estuvieran operativas al momento del anuncio.

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Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, añadió otra capa de opacidad: muchas de las estaciones figuran en la base de datos de GasBuddy bajo nombres “muy diferentes”. Su conclusión, citada por Forbes, The Inquirer y Quartz, fue tajante: “Las estaciones que venden a este precio no son sostenibles. En general, cuando hay pérdidas, alguien tiene que pagarlas”.

Patrick De Haan, de GasBuddy, advirtió que las estaciones que venden gasolina a ese precio no son sostenibles y dijo que alguien debe absorber las pérdidas (X)

De Haan aclaró que no pudo identificar a los propietarios ni determinar qué acuerdos de compra de combustible podrían respaldar el modelo.

El contexto de precios que explica el impacto político

Antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el galón de gasolina costaba en promedio USD 2,98 a nivel nacional. El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente un quinto del petróleo marítimo mundial— disparó el precio hasta un pico de USD 4,56 en mayo, el nivel más alto desde 2022, cuando el galón superó los USD 5.

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El anuncio de la Freedom Fuel Network se produjo en medio de la presión política por la suba de la energía tras el conflicto con Irán y de críticas demócratas sobre el papel del gobierno (AP foto/Fatima Shbair)

Al 8 de julio, el promedio nacional había bajado a USD 3,80, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). El diésel se ubicaba en USD 4,77, frente a USD 3,76 antes del conflicto. La reapertura del Estrecho tras el acuerdo de cese al fuego entre Washington y Teherán contribuyó a esa caída, aunque De Haan advirtió que ataques ucranianos a refinerías rusas y el fin de ese cese al fuego podrían revertir la tendencia la semana siguiente.

Con las elecciones de mitad de mandato en noviembre, los precios de la energía son una carga política directa para la administración. Trump también instruyó al Departamento de Justicia a investigar a las compañías petroleras por no trasladar a los consumidores la caída del crudo con la misma velocidad con que les transfirieron las subidas.

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Las voces en la estación y la crítica opositora

En Dresher, los conductores recibieron el precio con pragmatismo. Jessiah Brice, de 25 años, lo aceptó con una pregunta sin respuesta: “La gasolina debería ser más barata. Mi único problema es: ¿cómo es que aquí cuesta USD 3,47 y cerca de mi casa USD 5?”. Seyer Hamidi, republicano de 36 años, fue más directo: “La gasolina va a ser cara seas republicano o demócrata. Esto es un paso en la dirección correcta”.

La respuesta política llegó desde el otro lado del pasillo. El representante demócrata Jim McGovern (Massachusetts) publicó en X: “Tiendas de comestibles subsidiadas por el gobierno = Comunismo. Gasolineras administradas por el gobierno = Libertad. Entendido.”

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En internet circula además un sitio web que parodia a Freedom Fuel Network con el lema: “You cannot beat our prices, because you cannot find our pumps” (“No puedes superar nuestros precios, porque no puedes encontrar nuestras bombas”). Su sección de preguntas frecuentes incluye una que la administración no ha respondido: “¿Por qué un presidente anunciaría una empresa que no existe?”