Estados Unidos

Los airbags falsificados están matando a conductores en Estados Unidos y quedaron bajo la lupa del gobierno

Ofertas de productos en eBay y Facebook Marketplace, por una décima del valor de una pieza genuina, quedaron asociadas a módulos instalados en autos siniestrados y a una cadena de reventa que terminó en muertes

Guardar
Un airbag de la firma Takata (REUTERS/Hyungwon Kang/Archivo)
Un airbag de la firma Takata (REUTERS/Hyungwon Kang/Archivo)

La NHTSA prohibió en abril la venta e importación en Estados Unidos de infladores de airbags con números de pieza asociados a la empresa china DTN, después de que esos componentes quedaran vinculados al menos a 10 muertes desde 2023 y a tres heridos graves en autos usados reparados con piezas compradas por internet, según reveló The Wall Street Journal.

El problema no surgió en los vehículos nuevos, sino en el mercado de reposición de autos siniestrados. La agencia federal ya había advertido en 2012 sobre airbags falsificados en vehículos reparados por talleres independientes, pero entonces no había muertes reportadas. Tres años después, la crisis de Takata obligó a los fabricantes a reportar cualquier rotura de airbag, y esa exigencia abrió una vía de detección para incidentes que ahora los reguladores atribuyeron a piezas marcadas con DTN, fabricadas probablemente en 2021 y 2022.

PUBLICIDAD

La empresa china respondió ante la agencia en abril que no opera en Estados Unidos y sostuvo que la pieza bajo sospecha, estampada con un número de serie asociado a la firma, era “una falsificación de nuestro producto fabricada por otra compañía”, según el diario. Aun así, el regulador mantuvo la prohibición sobre cualquier inflador con numeración vinculada a DTN.

El rastreo de las piezas quedó casi bloqueado

La NHTSA reconoció que no pudo calcular cuántos infladores de ese tipo siguen instalados en autos usados que circulan hoy en el país. En un correo interno de enero citado por la publicación, un investigador escribió que prever futuras explosiones era “casi una conjetura salvaje”, porque demasiados factores no podían determinarse.

PUBLICIDAD

La agencia intentó usar una facultad de aplicación poco frecuente en lugar de un retiro tradicional. Su jefe, Peter Morrison, dijo que el objetivo era volver ilegal “cada aspecto del comercio” de esos infladores y facilitar que los investigadores identificaran vendedores e importadores.

Un choque en EEUU (KeyNews)
Un choque en EEUU (KeyNews)

La NHTSA prohibió esos componentes porque concluyó que representaban un riesgo extraordinario de muerte o lesión en un choque. El problema afectó a conductores de autos usados cuyas bolsas originales ya se habían activado en accidentes previos y fueron reemplazadas por módulos de origen dudoso. La consecuencia inmediata fue que el gobierno dejó de tratar el caso como una falla convencional y pasó a perseguir una cadena de ventas difícil de seguir en plataformas digitales.

Los vendedores online quedaron en el centro

Los airbags falsificados se ofrecieron por apenas USD 100 en sitios como eBay y Facebook Marketplace, una décima parte del costo de una pieza auténtica, según documentos judiciales y entrevistas citadas por el medio. EBay dijo que prohíbe productos falsificados y que coopera con la investigación. Meta respondió que solo provee infraestructura digital a terceros y no participa en almacenamiento ni entregas. Amazon afirmó que prohíbe la venta de airbags y de sus componentes.

La magnitud del mercado de repuestos usados complicó aún más el control. Cada año se reciclan unos cuatro millones de vehículos en Estados Unidos y Canadá, con ventas superiores a USD 32.000 millones en piezas recuperadas, de acuerdo con la Automotive Recyclers Association.

Los antecedentes penales mostraron que el negocio no era marginal. En la última década, más de una docena de personas fueron condenadas por vender airbags falsificados. El caso más reciente involucró a Mateen Mohammad Alinaghian, ex empleado del departamento de transporte de Carolina del Norte, que importó cerca de 2.500 airbags falsificados a Raleigh durante un período de dos años hasta la primavera de 2024 y luego los vendió en Facebook Marketplace, según el Departamento de Justicia y documentos judiciales.

Una cadena de reventa terminó en choques mortales

Uno de los casos que empujó la investigación fue el de Destiny Byassee, una madre de 22 años de Florida que murió en 2023 cuando explotó el airbag de su Chevrolet Malibu. El vehículo había tenido un choque anterior en el que se activaron las bolsas, y la pieza de reemplazo contenía un componente marcado con DTN, según una presentación de la NHTSA y la demanda civil de su familia.

Una bolsa de aire vacía y manchas de sangre en un vehículo. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)
Una bolsa de aire vacía y manchas de sangre en un vehículo. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Los registros de la causa mostraron un recorrido preciso del auto: Enterprise lo tuvo antes del siniestro; luego la firma de subastas Manheim lo vendió a un taller de Florida por USD 9.000; ese taller compró en eBay un airbag en noviembre de 2022 al vendedor “ffnn2002”; más tarde revendió el vehículo por USD 18.000 a Drivetime, que terminó colocándolo en el mercado minorista.

La demanda por esa muerte llegó a juicio en junio en el sur de Florida. DTN había intentado antes derivar la responsabilidad hacia otros actores, pero no compareció para defenderse en el debate oral. Un jurado otorgó USD 603 millones a la familia de Byassee.

Otro episodio dejó vivo a Eui Seok Kang, pero con lesiones devastadoras. En octubre de 2023, perdió el control de su Chevrolet Malibu bajo una lluvia torrencial en Texas, cruzó dos carriles y una camioneta lo impactó. Cuando se desplegó el airbag, fragmentos metálicos le destruyeron la mandíbula. El joven perdió la mitad de la mandíbula inferior, la mayoría de los dientes inferiores y parte de los superiores, y pasó por tres cirugías en el mes siguiente.

El auto había sido vendido por un concesionario de Fort Worth que, según una declaración judicial, lo compró en subasta por USD 7.000 en agosto de 2022, después de un choque frontal que activó las bolsas. El dueño del local declaró que aprendió por su cuenta a instalar airbags, compró uno en eBay y luego revendió el Malibu a Kang a mediados de 2023 por alrededor de USD 14.000.

Los reguladores siguieron recibiendo reportes de explosiones fatales en 2024 y 2025: una adolescente de 17 años en Utah, una profesora de inglés de secundaria en Oklahoma, un joven de 20 años en Mississippi y un hombre de Arizona cuya autopsia registró un gran fragmento en el cuello con un número de serie DTN inscripto.

Temas Relacionados

NHTSAAutopartesautos usadosFraude

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 8 de julio del 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 8 de julio del 2026

Frontier Airlines suma ocho rutas de la red de Spirit tras su salida y refuerza el vuelo directo Fort Lauderdale–Detroit

La compañía amplió operaciones en terminales estratégicas y reordenó itinerarios para mantener alternativas accesibles en rutas nacionales

Frontier Airlines suma ocho rutas de la red de Spirit tras su salida y refuerza el vuelo directo Fort Lauderdale–Detroit

Cómo inscribirse en Fair Fares NYC y obtener el 50% de descuento en el transporte público de Nueva York

El programa impulsado por la ciudad permite a quienes cumplen ciertos requisitos pagar la mitad en sus viajes dentro de la red de metro, buses y servicios habilitados. El trámite incluye verificación de identidad, domicilio e ingresos

Cómo inscribirse en Fair Fares NYC y obtener el 50% de descuento en el transporte público de Nueva York

La ciudad de Nueva York inicia una prueba para electrificar carritos de comida en Queens

Nueva York inició una prueba de seis meses con 10 vendedores en Flushing Meadows–Corona Park para sustituir motores a gasolina y diésel por módulos recargables, con el objetivo de reducir emisiones, ruido y costos operativos

La ciudad de Nueva York inicia una prueba para electrificar carritos de comida en Queens

Última oportunidad en 2026 para ver el Manhattanhenge en Nueva York: cuándo y dónde disfrutar el atardecer perfecto

El 11 y 12 de julio, el sol y la cuadrícula urbana se unen para crear una postal única que atrae multitudes y transforma la ciudad en un escenario luminoso difícil de repetir

Última oportunidad en 2026 para ver el Manhattanhenge en Nueva York: cuándo y dónde disfrutar el atardecer perfecto

TECNO

WhatsApp se transforma en Facebook: la nueva sección que te avisará de los cumpleaños de tus amigos

WhatsApp se transforma en Facebook: la nueva sección que te avisará de los cumpleaños de tus amigos

¿Podrías perder tus juegos de PlayStation? Esto ocurre si tu cuenta permanece inactiva por tres años

Francia vs. Marruecos en vivo por Fútbol Libre: la opción para ver gratis que tiene un costo oculto

Ver Francia vs Marruecos por Fútbol Libre gratis: lo más buscado en Google que puede poner en riesgo tus cuentas bancarias

Copa Mundial - Francia vs. Marruecos: ver en Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV, le puede entregar el control de tu dispositivo a hackers

ENTRETENIMIENTO

Seth Rogen y Olivia Wilde recordaron los castings que preferirían olvidar y cómo nació su química en pantalla en “La invitación”

Seth Rogen y Olivia Wilde recordaron los castings que preferirían olvidar y cómo nació su química en pantalla en “La invitación”

Christopher Nolan y el enigma de su próximo paso: ¿un giro hacia lo desconocido en el cine?

Netflix estrena en 2026 Más allá de la sociedad: Bayona vuelve al vuelo 571, un viaje al Valle de las Lágrimas y voces inéditas

Muere Bonnie Tyler, icono de la música de los años 80

De Filadelfia a Forrest Gump y Woody: la trayectoria que convirtió a Tom Hanks en una leyenda del cine estadounidense

MUNDO

Los ataques ucranianos con drones dejan a Rusia con una crisis de combustible que afecta a más de 50 millones de personas

Los ataques ucranianos con drones dejan a Rusia con una crisis de combustible que afecta a más de 50 millones de personas

Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea

Estados Unidos e Irán intercambian nuevos ataques y reavivan el temor de los mercados a una guerra abierta

Italia expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espiar armamento destinado a Ucrania: “Guerra híbrida contra Occidente”

Tras la disputa por las tropas en Europa, Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania