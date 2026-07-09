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Drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea

El Estado Mayor en Kiev afirmó que las naves dañadas abastecían a las fuerzas de Moscú y movían crudo y derivados para sortear sanciones. La península declaró el estado de emergencia por la escasez de hidrocarburos

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Drones Ucranianos Atacaron Petroleros Rusos En El Mar De Azov Para Interrumpir El Suministro De Combustible Y Aislar Crimea

Drones ucranianos atacaron una docena más de petroleros rusos en el mar de Azov durante la noche del jueves, informó el ejército ucraniano, como parte de una campaña para interrumpir el suministro de combustible a las fuerzas rusas y aislar Crimea, territorio ocupado por Moscú.

El comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, difundió en Telegram un vídeo que supuestamente muestra los ataques a buques cisterna en el mar de Azov. No fue posible verificar de manera independiente la ubicación ni la fecha de la grabación, aunque no existían versiones previas a la fecha del 9 de julio.

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Según el Estado Mayor del ejército ucraniano en Telegram, los buques cisterna dañados eran utilizados para abastecer de combustible al ejército ruso y para transportar petróleo y derivados, eludiendo sanciones internacionales. También se informó de daños a un remolcador y a un buque de carga seca.

El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que estos ataques elevan a 36 el número de buques atacados en el mar de Azov y el mar Negro en los últimos cuatro días. De esa cifra, 32 eran petroleros pertenecientes a la denominada “flota en la sombra” rusa y dos eran buques de carga seca. “Todos intentaban entregar combustible a Crimea”, declaró el ministerio.

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Drones ucranianos también atacaron depósitos de petróleo en Tver y Stávropol, según autoridades locales y Volodímir Zelensky. (REUTERS/ARCHIVO)
Drones ucranianos también atacaron depósitos de petróleo en Tver y Stávropol, según autoridades locales y Volodímir Zelensky. (REUTERS/ARCHIVO)

El gobernador de la región rusa de Rostov informó este jueves que dos buques cisterna fueron atacados por drones ucranianos en el mar de Azov, aunque Moscú no realizó comentarios adicionales sobre el incidente. Según las autoridades locales, ambos buques sufrieron daños mecánicos y se desataron incendios, uno de los cuales fue sofocado posteriormente.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura logística y energética en Crimea, lo que ha derivado en escasez de combustible y en la declaración del estado de emergencia en la península, considerada un centro neurálgico para el esfuerzo bélico ruso.

Los ataques recientes a buques petroleros y depósitos de combustible ejecutados por drones ucranianos en el mar de Azov y en regiones del interior de Rusia forman parte de una estrategia para obstaculizar el suministro logístico a las fuerzas rusas y aislar Crimea. El Ministerio de Defensa de Ucrania reportó que en los últimos cuatro días se han atacado 36 embarcaciones, entre ellas 32 petroleros, que buscaban entregar combustible a la península anexionada por Moscú.

El ejército ucraniano informó que los buques dañados abastecían de combustible a las fuerzas rusas y transportaban petróleo y derivados para eludir sanciones. (REUTERS/ARCHIVO)
El ejército ucraniano informó que los buques dañados abastecían de combustible a las fuerzas rusas y transportaban petróleo y derivados para eludir sanciones. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la noche previa al jueves, drones ucranianos atacaron depósitos de petróleo en la región rusa de Tver, situada a orillas del río Volga, y en la región de Stávropol, en el Cáucaso. Así lo informaron autoridades locales y lo confirmó más tarde el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

En Tver, el gobernador en funciones, Vitali Koroliov, indicó en la red MAX que “se incendió uno de los depósitos de la empresa Tverskaya Neftebaza durante un ataque de drones”. Añadió que las llamas fueron contenidas y no hubo víctimas civiles.

En Stávropol, el gobernador Vladímir Vladímirov reportó un incendio en una instalación industrial de la localidad de Vyázniki. Las llamas alcanzaron depósitos con combustible y fue necesario evacuar a los residentes de las calles cercanas.

Zelensky confirmó estos ataques en redes sociales, atribuyéndolos al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Destacó que las infraestructuras alcanzadas en Tver y Stávropol se encuentran a aproximadamente 500 kilómetros del frente de guerra.

Ucrania afirmó que atacó 36 buques en el mar de Azov y el mar Negro en cuatro días, incluidos 32 petroleros de la flota en la sombra rusa. (REUTERS)
Ucrania afirmó que atacó 36 buques en el mar de Azov y el mar Negro en cuatro días, incluidos 32 petroleros de la flota en la sombra rusa. (REUTERS)

En la región rusa de Rostov, dos buques petroleros fueron atacados en la bahía de Taganrog, lo que provocó incendios y daños mecánicos, según el gobernador local Yuri Slúsar. Durante la noche, Slúsar indicó que fueron derribados más de 20 drones ucranianos en la zona.

Zelensky también mencionó un ataque contra una terminal de carga de petróleo y otro contra una estación de bombeo en la ciudad rusa de Ufá, situada a casi 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves el derribo de 73 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas, la península de Crimea y el mar de Azov.

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