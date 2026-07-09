“Es la primera vez que escribo un disco entero sobre alguien y sigo con esa persona”, afirmó Sam Smith

El intérprete de Stay With Me adelantó que Hazel Eyes saldrá el 21 de agosto tras presentar los detalles del disco en el pódcast Dish (YouTube/BrunoTraductor Official)

Sam Smith adelantó su nuevo disco Hazel Eyes y sus próximos conciertos en una conversación en el podcast Dish: el álbum saldrá el 21 de agosto, tendrá un tono romántico y llegará con una residencia en México y actuaciones en Londres y Manchester, en lugar de una gira mundial extensa.

Smith dijo que Hazel Eyes recorre los primeros años de su relación de pareja y que acompaña su mudanza de Inglaterra a Estados Unidos: “Es la primera vez que escribo un disco entero sobre alguien y sigo con esa persona”, detalló.

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Nick Grimshaw presentó el disco en Dish como un álbum que llegará “el mes que viene”, antes de dar paso a Sam Smith, cantante y compositor, que situó el proyecto en una etapa distinta de su carrera: “Canto con bastante libertad en este disco. En todos mis álbumes anteriores escribí con la sensación de haber estado en una escuela del pop durante buena parte de mis 20”.

El artista explicó ese cambio como una salida de la lógica que había seguido en trabajos anteriores: “Sentí que ya había cumplido con eso en algunas canciones. Entonces, para este álbum, me fui con amigos a un estudio, con no más de cuatro o cinco personas durante un par de años, con todo el mundo tocando instrumentos y cantando desde el corazón”.

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Cómo hizo Sam Smith el álbum Hazel Eyes

Hazel Eyes recorre los primeros años de la relación de pareja de Sam Smith y acompaña su mudanza de Inglaterra a Estados Unidos (@ocesa_total)

Smith describió un método de trabajo más cercano y con mayor implicación técnica, según relató en Dish: “Volví a aprender a hacer música de una manera muy distinta. Estuve en la mesa de producción, muy involucrado, más que nunca, y fue una experiencia de mayor profundidad”.

Ante Angela Hartnett, el cantante comparó ese proceso con la forma en que había armado sus discos previos: “Todos mis álbumes hasta ahora habían sido así: escribes un par de canciones aquí, un par allá, y luego formas esos discos colectivos de pop”.

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El núcleo del álbum, dijo, se sostuvo sobre una colaboración concreta: “Hice todo el disco con mi querido amigo Simon Aldred, que vive en Manchester. Es gay, está en una relación y me acompañó durante los primeros dos o tres años de mi relación mientras escribíamos música juntos”.

Smith añadió que mantuvo el proyecto alejado incluso de su entorno más cercano hasta casi el final: “No le puse la música a nadie, ni a mi familia ni a mi equipo, hasta que estaba cerca del final. Eso hizo que la música fuera mejor”.

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Un disco romántico atravesado por su mudanza a Nueva York

Sam Smith definió Hazel Eyes como un disco romántico y afirmó que es la primera vez que escribe un álbum entero sobre alguien con quien sigue en pareja (Helle Arensbak via REUTERS)

En esa misma charla en Dish, Sam Smith definió el tono del álbum con una frase breve: “Es un álbum muy romántico”. Después desarrolló esa idea desde su propia experiencia: “Me mudé a Nueva York para estar con mi pareja. Así que el álbum acompañó ese traslado de Inglaterra a América”.

El recorrido emocional del disco, según explicó, arranca antes del comienzo de la relación: “La primera canción del álbum la escribí sobre la noche anterior a conocer a mi pareja, y después te lleva por los primeros dos años de conocer a alguien con quien vas a estar mucho tiempo”.

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También subrayó que se trata de una situación inédita en su catálogo: “Es la primera vez que escribo un disco entero sobre alguien y sigo con esa persona. Normalmente, al final ya no están”.

Los conciertos con los que presentará el nuevo disco

La presentación en vivo de Hazel Eyes incluirá una residencia de cerca de una semana en México y conciertos en Londres y Manchester, sin una gira mundial extensa (REUTERS/Ritzau Scanpix)

El plan de actuaciones también se aparta de sus lanzamientos anteriores, según dijo Smith: “Sí, lo haré. En México”. Cuando Grimshaw le preguntó por esa residencia, Smith precisó su duración aproximada: “Será como de una semana”.

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A eso sumó fechas en el Reino Unido: “Me entusiasma anunciar que voy a hacer el Coliseum en Londres, creo, y también algunas fechas en Manchester”.

Según explicó, esta vez quiere publicar el disco, ofrecer unos pocos conciertos y vivir esa experiencia sin repetir el esquema de dos años de gira mundial que había seguido tras otros lanzamientos.

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