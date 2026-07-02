Cuáles son los operativos de la CDMX que se implementaron durante el partido México-Ecuador en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La SSC desplegó un operativo de seguridad, prevención, proximidad y vialidad en la Ciudad de México para el partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La jornada dejó más de un millón de personas en las calles de la capital, una victoria 2-0 para el equipo nacional y, al cierre de la noche, cuatro muertos en las inmediaciones del Paseo de la Reforma.

El dispositivo cubrió el Estadio Ciudad de México, el Zócalo capitalino, los Festivales Futboleros, el Paseo de la Reforma y demás puntos de concentración. Su objetivo fue garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes en cada uno de esos espacios.

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El operativo en cifras

El Estadio Ciudad de México registró un aforo de 80 mil 824 personas. El Zócalo recibió a 40 mil asistentes, los eventos Fan Fest sumaron 75 mil 850 y alrededor de un millón de personas se concentró en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Los policías realizaron nueve mil 390 atenciones y orientaciones ciudadanas durante el operativo. Además, brindaron 84 orientaciones y recomendaciones dirigidas a turistas nacionales y extranjeros.

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Festejos tras el triunfo contra Ecuador. Crédito: @ClaraBrugadaM

Atención médica y servicios de apoyo

El personal de salud desplegado en los distintos puntos atendió 310 emergencias prehospitalarias por padecimientos médicos y traumas menores. Todas las atenciones se resolvieron en los propios sitios de concentración.

La Policía Turística realizó 85 traducciones: 81 al inglés, dos al francés, una al alemán y una al ruso. Los agentes también brindaron orientación, acompañamiento y recomendaciones a visitantes de distintas nacionalidades.

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En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, 2 mil 234 capitalinos participaron en actividades lúdicas y deportivas organizadas por los efectivos. En la Glorieta Mundialista, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, esas mismas actividades con temática futbolística beneficiaron a 71 personas.

Animales y bienestar en el Fan Fest

La Brigada de Vigilancia Animal instaló dos puntos de hidratación en el Fan Fest del Zócalo: uno en las calles Palma y 16 de Septiembre, y otro en Bolívar y 16 de Septiembre. En esos puntos se hidrataron 21 caninos.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Los Angeles - Los Angeles, California, U.S. - June 30, 2026 - Mexico fans celebrate during the match at a watch party in Boyle Heights, Los Angeles, U.S. REUTERS/Lisi Niesner SEARCH "WORLD CUP HOST CITIES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

Los uniformados de esa brigada informaron a mil 568 personas sobre bienestar animal y tenencia responsable de animales de compañía. También distribuyeron 409 folletos informativos entre los asistentes.

Detenidos por reventa y documentos apócrifos

Durante el operativo en las inmediaciones del estadio, los policías detuvieron a 20 personas. De ese total, 17 fueron arrestadas por presuntamente propiciar la reventa de boletos y quedaron a disposición del Juez Cívico para la sanción correspondiente.

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Los tres restantes fueron detenidos con 40 tarjetas de recarga, un tarjetón de acreditación, dos gafetes de acreditación posiblemente falsos y dos terminales de cobro. A esos sujetos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Cuatro muertos en Paseo de la Reforma

La celebración en las calles tuvo un desenlace trágico. La secretaria de Salud capitalina, Oliva Gasman Zylbermann, confirmó que cuatro personas murieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma durante los festejos.

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Fans celebrate Mexico's 2-0 victory over Ecuador in the Round of 32 match at the 2026 FIFA World Cup gather, as post-match celebrations following Mexico's victory left four people dead, including three from asphyxiation during late-night street festivities, in Mexico City, Mexico, June 30, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Las tres primeras víctimas fueron dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años, todos fallecidos por asfixia dentro de la concentración masiva. Los cuatro fueron atendidos por paramédicos en el lugar y trasladados a hospitales, donde murieron.

El cuarto fallecido, un hombre de 35 años residente en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, llegó al hospital sin identificación. Ingresó con estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo, sufrió un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de reanimación.

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Su identificación se logró pasadas las 10 de la noche del miércoles, gracias a la difusión de sus características físicas en redes sociales. La Secretaría de Salud agradeció públicamente a medios de comunicación y usuarios de redes que contribuyeron a localizarlo: “Se envían sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, publicó la dependencia.

Las autoridades abrieron investigaciones para determinar las circunstancias exactas de cada deceso. El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que los familiares de las cuatro víctimas recibirán acompañamiento institucional.

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