La ironía de Sean Penn al recordar la película que filmó junto a Madonna: “Te hará daño si la ves”

Sean Penn recordó en el pódcast de Louis Theroux el rodaje de Aventuras en Shanghai y su matrimonio con Madonna en el momento de mayor exposición mediática (YouTube/Trailer World)

El paso de Sean Penn y Madonna por el set de Aventuras en Shanghai quedó registrado como un capítulo de sus carreras. El rodaje en 1986 reunió a Sean Penn y Madonna en el apogeo de su relación sentimental y derivó en tensiones que trascendieron la industria cinematográfica.

El actor, ganador de dos premios Oscar, repasó en una entrevista para el podcast de Louis Theroux los pormenores de aquel trabajo en el que compartió pantalla con la estrella del pop, en un contexto donde la presión mediática y la exposición pública alcanzaron su punto máximo.

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Según explicó en la entrevista Sean Penn, la experiencia en Aventuras en Shanghai estuvo atravesada por el peso de la fama y la atención constante de la prensa. Rolling Stone recordó que, para la prensa de la época, la pareja era sinónimo de conflicto y magnetismo: la prensa sensacionalista documentó cada paso y cada incidente dentro y fuera del set, alimentando una narrativa de tensión.

Durante la conversación con Louis Theroux, periodista británico, Penn repasó con ironía el rodaje, la convivencia con Madonna y las críticas que recibió la película. El actor señaló que la presencia de la cantante y actriz en el proyecto marcó también el pulso del ambiente.

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Aventuras en Shanghai reunió en 1986 a Sean Penn y Madonna en el apogeo de su relación y convirtió el set en un foco de tensión pública (PHOTOS12)

“Tenemos que mencionarlo, porque ese pudo haber sido mi mayor delito”, bromeó sobre el hecho de compartir escena y vida con la estrella. Esta referencia, recogida por Rolling Stone, da cuenta del tono distendido con el que Penn observa hoy ese pasado, aunque no oculta las dificultades de trabajar bajo la presión constante de los reflectores.

Las tensiones durante el rodaje

El rodaje de Aventuras en Shanghai se caracterizó por sus múltiples complicaciones, tanto técnicas como personales. Según lo relatado por Penn, la dinámica entre ambos protagonistas estuvo influida por la mirada externa y la injerencia de terceros vinculados al proyecto.

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La expectativa sobre el filme y la pareja incrementó la tensión en el set, lo que derivó en situaciones de alta exposición y en episodios que, según el propio actor, “te hará daño si la ves”, en referencia a la calidad de la película.

Rolling Stone señaló que la cobertura sobre Sean Penn y Madonna alimentó una narrativa de conflicto dentro y fuera del set de Aventuras en Shanghai (Prime Video)

La relación entre Sean Penn y Madonna durante el rodaje quedó marcada por la dificultad de mezclar la vida personal con la profesional bajo el escrutinio público. El matrimonio, que atravesaba una etapa de alta visibilidad pública, se convirtió en materia de debate tanto en los medios especializados como en la prensa de espectáculos.

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Según el testimonio de Penn, recogido por Rolling Stone, la interacción diaria en el set osciló entre la colaboración y el roce, una dinámica que terminó impactando en el resultado final del largometraje.

Las críticas a la película

La crítica no fue benévola con Aventuras en Shanghai. Esta autocrítica revela el distanciamiento actual del actor respecto a aquel episodio y refuerza la idea de que el filme, más allá de su argumento, quedó asociado a la compleja relación entre sus dos protagonistas.

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La relación entre Sean Penn y Madonna quedó atravesada por la dificultad de combinar la vida personal y el trabajo bajo el escrutinio público (AP)

De acuerdo con lo publicado por Rolling Stone, el estreno de la película fue seguido de inmediato por una cobertura mediática que subrayó tanto los desacuerdos en el set como los problemas en la relación. La prensa internacional documentó las diferencias creativas y el desgaste emocional de Penn y Madonna durante la filmación.

Además, la repercusión negativa de la cinta acentuó la presión sobre la pareja, que ya enfrentaba rumores constantes y la atención de los tabloides. La recepción adversa terminó por convertir a Aventuras en Shanghai en un ejemplo de cómo las expectativas puestas en una dupla famosa pueden jugar en contra, afectando no solo el resultado artístico, sino también la vida personal de sus protagonistas.

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