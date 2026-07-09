De Filadelfia a Forrest Gump y Woody: la trayectoria que convirtió a Tom Hanks en una leyenda del cine estadounidense

Tom Hanks cumple 70 años con una trayectoria vigente que unió éxito comercial, premios Oscar y personajes reconocidos por varias generaciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de siete décadas de vida, Tom Hanks transformó lo que significa dejar huella en el cine estadounidense. Hoy, en el día de su cumpleaños, su nombre trasciende la pantalla y se instala en la memoria colectiva de varias generaciones. Su presencia permanece tan vigente como el primer día, mientras la industria rinde homenaje a una trayectoria que nunca dejó de evolucionar.

Según Rotten Tomatoes, Hanks construyó una carrera donde la versatilidad es regla y no excepción, alternando comedia, drama y animación con una naturalidad que pocos lograron igualar. Cada personaje, cada proyecto, es una invitación a descubrir una nueva faceta de un actor que nunca se repite y siempre sorprende.

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La irrupción de Hanks en la gran pantalla comenzó en la década de 1980, cuando dejó atrás la televisión y protagonizó títulos como Splash y Quisiera ser grande. Esta última, según Rotten Tomatoes, representó “un despliegue de carisma y naturalidad” que anticipó la amplitud de registros que demostraría más adelante. El público y la crítica lo identificaron como un intérprete capaz de dotar de verdad y empatía a personajes complejos y cotidianos.

Filadelfia le dio a Tom Hanks su primer Oscar por interpretar a un abogado discriminado por vivir con VIH en plena crisis del sida (Captura)

El salto llegó con Filadelfia (1993), donde encarnó a un abogado discriminado por vivir con VIH. Este papel, que le valió su primer Oscar, permitió a Hanks —según el análisis de Rotten Tomatoes— “dar un rostro humano a la crisis del sida en un momento clave para la sociedad estadounidense”.

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Un año después, su interpretación en Forrest Gump le otorgó un segundo premio de la Academia y consolidó su proyección internacional. Como detalló el sitio de entretenimiento BuzzFeed, la película superó los USD 670 millones de recaudación y obtuvo seis premios Oscar, incluido Mejor Película.

La filmografía de Tom Hanks es también un recorrido por la historia reciente de los Estados Unidos. Así lo describió la plataforma de newsletters Substack, que sostiene que “es posible contar la historia de América moderna a través de sus películas, todas atravesadas por la perspectiva de un hombre común enfrentando circunstancias extraordinarias”.

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Forrest Gump consolidó la proyección internacional de Tom Hanks, superó los USD 670 millones y ganó seis premios Oscar

En la lista de sus colaboraciones figura la sociedad artística con Steven Spielberg, quien lo dirigió en Rescatando al soldado Ryan, Atrápame si puedes, Puente de espías y The Post: los oscuros secretos del Pentágono.

En Rescatando al soldado Ryan, Hanks ofreció, según Substack, “una de las representaciones más honestas y crudas del sacrificio humano en la Segunda Guerra Mundial”.

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De Woody a su regreso a Toy Story

Hanks marcó a varias generaciones con su voz en la saga Toy Story, donde interpreta a Woody. Rotten Tomatoes afirma que “la franquicia revolucionó la animación digital y consolidó a Pixar como un pilar de la industria”.

La voz de Tom Hanks como Woody en Toy Story marcó generaciones, mientras la saga impulsó la animación digital y afianzó a Pixar (REUTERS/Jack Taylor)

Este año, Hanks regresó como Woody en Toy Story 5, que logró el mayor estreno en taquilla de 2026 y reafirmó su presencia en la industria.

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El compromiso de Hanks con relatos históricos va más allá de la actuación. Como productor, impulsó miniseries que exploran desde la conquista espacial —en De la Tierra a la Luna— hasta los dilemas de la guerra en Band of Brothers y The Pacific.

Según Substack, estos proyectos “no solo documentan hechos, sino que promueven la reflexión sobre los principios democráticos y la responsabilidad ciudadana”.

Sus trabajos recientes

Tom Hanks sigue activo como actor y productor con títulos recientes como Noticias del mundo, Un vecino gruñón y su regreso en Toy Story 5 (Sony Pictures)

Tom Hanks continúa activo en la industria. Su participación en películas recientes como Noticias del mundo y Un vecino gruñón reafirmó su capacidad para dotar de matices y humanidad a personajes enfrentados a la adversidad. Rotten Tomatoes sostuvo sobre Noticias del mundo: “Su vigencia como protagonista de relatos donde la empatía y la compasión son centrales”.

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La crítica lo reconoce por su trayectoria, mientras su influencia se extiende a nuevas generaciones de actores y cineastas. Rotten Tomatoes indica que “demostró que el éxito comercial puede ir de la mano con la calidad artística”, en una filmografía marcada tanto por el reconocimiento de la industria como por el afecto del público.