Crisis educativa en Nueva York: el 43% de los estudiantes asiste a escuelas de bajo rendimiento, según informe

Un informe de Success Academy concluyó que el 43% de los alumnos de las escuelas públicas de Nueva York asiste a planteles donde menos de la mitad aprueba los exámenes estatales de matemáticas, lectura o ambas materias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de Success Academy, una red de escuelas chárter, sobre las escuelas públicas de Nueva York concluyó que cerca del 43% de los alumnos del sistema asiste a planteles donde menos de la mitad de los estudiantes aprueba los exámenes estatales de matemáticas, lectura o ambas materias.

La evaluación reabrió el debate sobre el rendimiento académico en la ciudad y sobre las políticas aplicadas para corregirlo.

El análisis, titulado By Any Honest Measure, revisó los resultados de las pruebas estatales de 2025 y detectó 906 escuelas públicas con desempeño insuficiente bajo ese criterio.

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En el sistema escolar de la ciudad estudian alrededor de 912.000 alumnos. Según el informe, 409.379 estudiantes están matriculados en esas escuelas, lo que equivale al 43% del total, de acuerdo con información difundida por Fox News, canal de noticias estadounidense.

La situación fue más grave, según el documento, en 503 escuelas donde la mayoría de los estudiantes no alcanzó los niveles mínimos ni en matemáticas ni en lectura. El informe indicó que aproximadamente un tercio de los planteles señalados permanece en listas estatales de supervisión o rendición de cuentas desde 2012, y que algunos arrastran resultados insatisfactorios desde hace décadas, según informó New York Post, diario estadounidense.

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El informe incluyó un desglose por nivel educativo. Según el análisis, el 34% de los alumnos de primaria asiste a escuelas incluidas en ese universo; la proporción sube al 49% en el caso de secundaria media y al 62% en secundaria superior, siempre bajo el parámetro de que menos de la mitad de los estudiantes aprueba matemáticas, lectura o ambas materias, de acuerdo con New York Post.

El informe pone el foco en 906 escuelas y en el uso de los recursos

El análisis By Any Honest Measure identificó 906 escuelas públicas de Nueva York con desempeño insuficiente y ubicó a 409.379 estudiantes dentro de ese universo (AP)

De acuerdo con el reporte citado por New York Post y con información difundida por Fox News, la ciudad de Nueva York destinó alrededor de USD 40.000 millones a educación pública en 2024, con un gasto de USD 36.293 por alumno, aproximadamente el doble del promedio nacional.

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Según el informe de Success Academy, esa magnitud de inversión no se tradujo en resultados consistentes en cientos de escuelas y se combinó con decisiones de financiamiento que, a juicio de los autores, sostuvieron estructuras con baja matrícula.

El documento sostuvo que muchas escuelas con resultados deficientes siguieron recibiendo recursos incluso cuando su matrícula cayó. También afirmó que existen planteles con baja inscripción que continúan operando con un financiamiento prácticamente intacto.

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La red de escuelas chárter atribuyó esa persistencia no solo al desempeño académico, sino también a decisiones de política pública que, a su juicio, permitieron que la situación continuara sin cambios relevantes. El informe aseguró que el bajo rendimiento se “normalizó” y que las autoridades educativas no aplicaron mecanismos suficientes para corregirlo.

Eva Moskowitz, directora ejecutiva de Success Academy, definió el estudio como la revisión más amplia realizada hasta ahora sobre escuelas públicas de bajo desempeño en la ciudad. Sostuvo que los datos describieron una crisis educativa que exigió reformas estructurales.

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El choque con el estado incluye exámenes, promoción y evaluación docente

El documento cuestionó que las políticas de promoción escolar y evaluación docente en Nueva York no incorporen de forma directa los resultados de los exámenes estandarizados estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento cuestionó el sistema de calificaciones de los estudiantes porque, según sus autores, las notas consideran factores como asistencia, participación y esfuerzo, pero no incorporan de forma directa los resultados de los exámenes estandarizados estatales.

A partir de ese diseño, sostuvo, muchos alumnos son promovidos de grado pese a tener dificultades en lectura y matemáticas.

El análisis también criticó la evaluación docente. Según la publicación, las políticas estatales impiden usar el rendimiento de los estudiantes en pruebas estandarizadas como parte de la evaluación de los maestros, una limitación que, de acuerdo con el informe, hace que la gran mayoría de los profesores reciba calificaciones satisfactorias con independencia de los resultados académicos de sus alumnos.

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Otro de los cuestionamientos apuntó al Departamento de Educación del Estado de Nueva York del estado, al que el informe atribuyó una reducción gradual de los niveles necesarios para aprobar los exámenes estatales.

Sus autores sostuvieron que ese cambio dificultó medir el progreso académico real y lo compararon con los resultados de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, la prueba federal conocida como NAEP, en la que los estudiantes suelen obtener puntajes considerablemente más bajos.

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Entre las recomendaciones incluidas en el informe figuran una mayor accesibilidad de los datos académicos, la vinculación de la evaluación de escuelas y docentes con el desempeño estudiantil, la revisión de los criterios de promoción escolar, la reducción del gasto en escuelas con baja matrícula y la ampliación de la oferta mediante la autorización de nuevas escuelas chárter.

NYSED rechazó el informe y defendió la disponibilidad de los datos

El NYSED y NYC Public Schools rechazaron el informe de Success Academy, defendieron la disponibilidad de los datos públicos y atribuyeron omisiones al impacto de la pandemia y a distorsiones sobre el sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York rechazó esas conclusiones y puso en duda la imparcialidad de la red autora del estudio. El organismo recordó que Success Academy mantiene una posición crítica frente al límite estatal que restringe la apertura de nuevas escuelas chárter en la ciudad.

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En una declaración enviada a Fox News, el NYSED sostuvo: “Es responsabilidad del Departamento de Educación del Estado de Nueva York acompañar a las escuelas en función de su situación para que todos los estudiantes, sin importar su código postal, tengan la oportunidad de tener éxito. El informe de Success Academy es un vehículo para desviar la atención de sus intentos de eludir el límite de escuelas chárter en la ciudad de Nueva York y promover sus logros académicos al comparar una muestra limitada de datos con otra”.

El organismo también defendió que la información sobre desempeño escolar ya es pública y accesible. En el mismo intercambio citado por Fox News, el NYSED afirmó que “ha modificado de manera continua sus herramientas de reporte y la presentación de datos para mejorar el acceso y la utilidad para familias, educadores y actores comunitarios, a través del informe de desempeño escolar, que está disponible públicamente en el sitio web del NYSED”.

La dependencia agregó que el informe omitió el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre las evaluaciones de 2020 y 2021. Según el organismo, “en 2020 no hubo datos de evaluación y en 2021 fueron significativamente limitados por las interrupciones provocadas por la pandemia de Covid-19”.

NYC Public Schools cuestionó el documento y defendió su enfoque de inclusión

Además del rechazo estatal, un vocero de NYC Public Schools respondió al informe y sostuvo que el documento “está plagado de distorsiones, información falsa y acusaciones sin sustento”.

En el mismo pronunciamiento, el funcionario planteó que el sistema público educa a estudiantes con perfiles diversos, incluidos alumnos nuevos en la ciudad, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes con discapacidad.

El portavoz agregó: “Estamos orgullosos de los avances que se lograron en lectura y matemáticas en distintas escuelas y grupos de estudiantes durante el último año, de los progresos en la preparación de los alumnos para el éxito después de la graduación y del impulso inicial que estamos ofreciendo a miles de niños en toda la ciudad mediante el cuidado infantil universal”.