Boston recibirá el partido entre Alemania y Paraguay por el Mundial: accesos, entradas y condiciones climáticas

El Boston Stadium exige reservas oficiales para llegar al duelo por los 16vos. de final del Mundial (REUTERS/Pilar Olivares)

Miles de aficionados se preparan para vivir una jornada única en el Boston Stadium de Foxborough, donde este lunes se disputa el duelo de dieciseisavos de final entre Alemania y Paraguay por el Mundial 2026.

Los hinchas encontrarán un operativo especial de accesos, transporte y servicios, diseñado para garantizar una experiencia segura y fluida en una de las citas deportivas más esperadas del año. Desde la compra anticipada de entradas hasta las estrictas medidas de movilidad, el evento promete una atmósfera electrizante y una logística de primer nivel.

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Alemania y Paraguay juegan este lunes 29 de junio en el Boston Stadium de Foxborough por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Crédito: Agencias)

Datos generales y contexto del partido

La selección de Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, enfrenta a Paraguay en el Boston Stadium este lunes 29 de junio, en un choque a eliminación directa que comenzará a las 16:30 (hora local). El encuentro corresponde a la ronda de dieciseisavos de final del certamen, instancia en la que el ganador avanza a octavos.

Alemania llega como líder del Grupo E, pese a una derrota ante Ecuador en la última fecha, mientras que Paraguay clasificó como uno de los mejores terceros con cuatro puntos en la Zona D. El único antecedente oficial entre estos seleccionados se remonta a los octavos de final del Mundial 2002, cuando los europeos vencieron 1-0.

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Ambos equipos buscarán dar un paso más en el torneo, con el incentivo adicional de que, en caso de empate tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, penales. El vencedor jugará en Filadelfia ante el ganador de Francia vs. Suecia.

Información práctica para asistentes

El acceso al Boston Stadium está fuertemente regulado. Todas las entradas deben adquirirse de manera anticipada a través de las plataformas oficiales de la FIFA, tanto para el ingreso al estadio como para el estacionamiento. Los precios de los pasajes en tren desde Boston South Station a Foxboro Station son de USD 80 ida y vuelta, y se compran exclusivamente en la aplicación mTicket de MBTA.

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Los aficionados deben consultar su grupo de embarque y presentarse en South Station dentro del horario asignado para evitar demoras. Los trenes de regreso partirán desde Foxboro Station a partir de 30 minutos después del final del partido, con salidas cada 15 minutos.

Para quienes prefieran el autobús, existen servicios express desde Boston y otras localidades, organizados por empresas como Boston Common Coach. Estos buses ofrecen comodidades como Wi-Fi, bebidas y espacio para elementos de tailgating, y estacionan en un lote privado a cinco minutos del estadio. Los billetes deben comprarse al menos 24 horas antes del evento y hay descuentos para grupos.

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La MBTA aplicó cambios en líneas ferroviarias con trayectos reducidos y autobuses lanzadera por la demanda hacia Foxborough (X@MBTA)

El estacionamiento en el estadio es únicamente con reserva previa mediante la plataforma oficial de la FIFA. Los portones abren a las 12:30 para vehículos y a las 13:30 para el ingreso peatonal, permitiendo a los asistentes acomodarse con tiempo suficiente antes del inicio del partido.

Los organizadores recomiendan planificar el viaje con antelación y considerar las opciones de transporte público y privado, ya que no se permitirá estacionamiento sin reserva y se esperan demoras debido a la alta concurrencia.

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Servicios y accesibilidad para aficionados en el Boston Stadium

El Boston Stadium dispuso una serie de servicios para optimizar la experiencia del público. El recinto opera como espacio sin efectivo: todos los pagos dentro del estadio deben realizarse con tarjeta, billeteras digitales o dispositivos inteligentes. Hay más de 30 fuentes gratuitas de agua potable repartidas por el estadio y venta de bebidas alcohólicas y sin alcohol en los distintos puntos de expendio.

Para los aficionados con discapacidad, existen zonas de estacionamiento accesible, servicios de orientación e información, y comentarios de audio en inglés, francés y español a través de la aplicación FIFA Audio Description. Además, el estadio ofrece transmisión en lenguaje de señas y asistencia personalizada para consultas sobre accesibilidad o extravío de objetos.

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El recinto cuenta con áreas específicas para fumadores, puntos de encuentro para simpatizantes y una sección especialmente reservada para la afición alemana (sectores 142, 143 y 201-204).

Las entradas para Alemania vs. Paraguay y el estacionamiento en el Boston Stadium solo se vendieron de forma anticipada en las plataformas oficiales de la FIFA (Reuters)

Expectativas de tráfico, clima y ambiente en Boston durante el partido

La jornada se anticipa con un clima agradable: la temperatura máxima será de 26 ℃, cielo entre soleado y parcialmente nublado, y vientos moderados del este. No se prevén precipitaciones, por lo que los asistentes podrán disfrutar del evento al aire libre sin inconvenientes climáticos.

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En cuanto al tráfico, se espera una alta congestión en los alrededores del estadio. Las autoridades dispusieron el cierre de arterias principales, como Summer Street, desde Purchase Street hasta Dorchester Avenue, durante buena parte del día. El uso del transporte público o servicios de autobús organizados es la opción más eficiente para evitar demoras.

Las puertas del estadio abren temprano para facilitar los controles de seguridad, y el estacionamiento solo está habilitado para quienes hayan realizado la reserva con anticipación. Los usuarios de aplicaciones de transporte serán derivados a una zona especial de ascenso y descenso en el Lot 16.

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El Boston Stadium funciona como un espacio sin efectivo y ofrece accesibilidad con estacionamiento adaptado, asistencia personalizada y audio descriptivo de FIFA (REUTERS/Brian Snyder)

El ambiente promete ser festivo, con hinchas de más de 100 países reunidos en Foxborough, un fan fest recientemente finalizado y un operativo de seguridad y hospitalidad preparado para recibir a una multitud diversa.