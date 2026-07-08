El desplome bursátil de SpaceX borra más de USD 58.000 millones del patrimonio de Elon Musk en solo un día

La caída de las acciones de SpaceX redujo en USD 58.200 millones la fortuna de Elon Musk en un solo día, según Forbes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída reciente de las acciones de SpaceX redujo en más de USD 50.000 millones el patrimonio de Elon Musk en un solo día. De acuerdo con Forbes, revista especializada en negocios, la riqueza del empresario cayó específicamente en USD 58.200 millones, situándose en USD 941.200 millones tras la baja bursátil.

Reacción de Wall Street y motivos del ajuste

Este ajuste se produjo pese a que varios bancos de Wall Street elogiaron el potencial de la firma espacial, calificando su posible impacto como mayor que el de otras empresas recientes. El descenso por debajo del precio de debut de SpaceX fue el factor clave, según el reporte del 7 de julio de 2026.

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La noticia mostró la volatilidad que enfrentan las grandes fortunas tecnológicas ante movimientos bruscos del mercado. SpaceX, del sector aeroespacial y tecnológico, es observada de cerca por inversores y analistas.

Las acciones de SpaceX cayeron cerca de 7% y quedaron por debajo de los USD 150 de la salida a bolsa, en medio de incertidumbre entre inversores (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El desplome de la riqueza de Musk se da en un contexto de especulación y expectativas divididas, donde los cambios de confianza pueden generar ajustes masivos en cuestión de horas. Esta situación muestra cómo la fortuna de empresarios de este perfil está atada al valor de sus compañías en bolsa.

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Caída bursátil de SpaceX y Tesla

Las acciones de SpaceX bajaron cerca de un 7%, quedando por debajo de los USD 150 de su salida a bolsa. Esta caída coincidió con el inicio de la cobertura de varios corredores sobre la empresa, generando incertidumbre entre inversores. El mercado reaccionó con rapidez, reflejando la volatilidad de empresas emergentes del sector espacial. Al mismo tiempo, Tesla experimentó una baja superior al 4%, lo que acentuó la presión sobre la fortuna de Musk.

La baja superior al 4% de Tesla acentuó la presión sobre la fortuna de Elon Musk y reforzó la relación bursátil entre sus dos compañías (REUTERS)

La baja simultánea de SpaceX y Tesla mostró la relación entre ambas compañías en la percepción del mercado. Aunque operan en sectores distintos, su vínculo bajo el liderazgo de Musk provoca que las cotizaciones se muevan de forma coordinada.

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Esto amplifica tanto las subidas como las caídas, afectando de manera directa el patrimonio del empresario. El contexto bursátil, marcado por especulación y nuevos análisis, ha aumentado la sensibilidad de las dos firmas ante las novedades del sector.

Valoración y proyecciones de analistas sobre SpaceX

A pesar de la caída, analistas mantienen expectativas optimistas sobre SpaceX. Raymond James fijó un precio objetivo de USD 800 por acción, lo que representaría un alza del 500% respecto al valor inicial y elevaría la valoración de la empresa por encima de los USD 10 billones. Arete Research y Morgan Stanley establecieron objetivos de USD 401 y USD 300, mientras Goldman Sachs proyectó USD 205.

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Raymond James fijó un precio objetivo de USD 800 para SpaceX, mientras otras firmas como Morgan Stanley, Goldman Sachs y Arete Research mantuvieron proyecciones alcistas (Foto: Space X)

El promedio de proyecciones de los corredores se sitúa en USD 236 por acción. Estas cifras reflejan confianza en el potencial de SpaceX en conectividad satelital, lanzamientos y tecnología de inteligencia artificial. Aunque la acción cayó, la mayoría de analistas cree que la firma aún tiene margen de crecimiento. El respaldo de las casas de análisis sostiene las proyecciones sobre SpaceX.

Participación accionaria y estructura de riqueza de Musk

La fortuna de Elon Musk depende en gran parte de sus participaciones en SpaceX y Tesla. Posee 4,8 mil millones de acciones de SpaceX y 350 millones de opciones sobre acciones, lo que lo convierte en el accionista más relevante de la firma espacial. También cuenta con cerca de 700 millones de acciones de Tesla, consolidando su control y su exposición a las fluctuaciones bursátiles. Esta estructura accionaria explica por qué su patrimonio varía tan rápido ante movimientos del mercado.

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El promedio de las proyecciones de analistas ubicó a SpaceX en USD 236 por acción por su potencial en conectividad satelital, lanzamientos e inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El modelo de riqueza de Musk se basa en la concentración de activos en compañías tecnológicas de alto crecimiento. Cada ajuste en el valor de mercado de SpaceX o Tesla impacta de inmediato su fortuna personal. Las recientes caídas ilustran cómo los grandes empresarios pueden ver alterado su capital en poco tiempo debido a la volatilidad. Estas cifras muestran el riesgo de depender del desempeño bursátil.

Contexto y fluctuaciones recientes en la fortuna de Elon Musk

En el último mes, el patrimonio de Musk perdió más de USD 500.000 millones desde el máximo de USD 1,45 billones alcanzado previamente. La caída se aceleró cuando las acciones de SpaceX perdieron impulso tras una oferta pública inicial, lo que generó una corrección en su valoración y en la fortuna de Musk.

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Elon Musk concentra su riqueza en participaciones de SpaceX y Tesla, con 4,8 mil millones de acciones de SpaceX, 350 millones de opciones y cerca de 700 millones de acciones de Tesla (REUTERS/Kevin Lamarque)

Además, Forbes restó USD 116.000 millones en acciones restringidas de Tesla al ajustar su estimación, provocando que Musk perdiera temporalmente su estatus de billonario. Su fortuna cruzó varias veces el umbral del billón de dólares en ambas direcciones durante la última semana.

A pesar de la volatilidad, los analistas mantienen perspectivas positivas sobre el futuro de SpaceX y la capacidad de recuperación de Musk. La empresa es vista como un activo del sector tecnológico, con potencial en áreas como conectividad global y lanzamientos espaciales.

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