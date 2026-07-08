Michael J. Fox recibió su primera nominación al Emmy en diez años por “Shrinking”

Michael J. Fox obtuvo su primera nominación al Emmy en una década por su trabajo en "Shrinking" (Apple TV/REUTERS)

Michael J. Fox obtuvo su primera nominación al Emmy en una década por su trabajo en la serie Shrinking, de Apple TV+, lo que cierra un regreso que él mismo consideraba improbable tras anunciar su retiro de la actuación en 2020.

La Academia de Televisión de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos lo postuló en la categoría de Actor Invitado en una Serie de Comedia.

PUBLICIDAD

Se trata de su 18ª nominación en su carrera en ese ámbito, y la primera desde 2016, cuando fue reconocido por su trabajo en The Good Wife en la categoría de Drama.

Fox acumula cinco premios Emmy: tres por Family Ties, uno por Boston Legal y uno por Rescue Me.

El actor en "The Good Wife", la serie que le valió su última nominación al Emmy en 2016 (Captura de video)

En Shrinking, Fox da vida a Gerry, un paciente con Parkinson que entabla amistad con el personaje de Harrison Ford, Paul Rhoades, también diagnosticado con esa enfermedad.

PUBLICIDAD

Ford, a su vez, recibió una postulación en la categoría de Actor de Reparto en una Serie de Comedia, su segunda por la misma producción.

El regreso de Fox a la pantalla llegó cinco años después de que el actor anunciara su “segundo retiro” de la actuación en sus memorias de 2020, No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, donde atribuyó esa decisión al avance de su enfermedad de Parkinson.

PUBLICIDAD

El papel de Gerry fue escrito específicamente para él por Bill Lawrence, cocreador de Shrinking y también de Spin City, la serie en la que Fox participó en 1996.

El regreso de la estrella a la actuación en "Shrinking" llegó después de que anunciara su retiro en 2020 por el avance del Parkinson (AP Foto/George Walker IV)

Michael J. Fox podría volver en “Shrinking”

En una entrevista con la revista People, Michael J. Fox dijo que le “encantaría” regresar a Shrinking si se presenta la oportunidad en una próxima temporada.

PUBLICIDAD

El actor describió el ambiente de trabajo en la producción como “excepcionalmente profesional” y puso de relieve la cordialidad entre los integrantes del equipo como uno de los factores que hicieron de su experiencia algo positivo.

Fox precisó que su integración al elenco fue orgánica, facilitada por un guion sólido y por la apertura del equipo para incorporar nuevas propuestas.

Según sus declaraciones, esa adaptación fue resultado directo de las condiciones creativas que encontró en el set.

El actor fue enfático al señalar, en diálogo con People, que cualquier participación futura estará supeditada al “respeto mutuo” y a la continuidad de una dinámica colaborativa dentro del equipo técnico y artístico.

PUBLICIDAD

En "Shrinking", Michael J. Fox interpreta a Gerry, un paciente con Parkinson que entabla amistad con Paul Rhoades, el personaje de Harrison Ford (Apple TV)

Fox vinculó su posible regreso de manera directa al mantenimiento de ese entorno de trabajo, más allá de la disponibilidad de los guionistas o de los requerimientos de la serie.

Fuentes internas de la producción consultadas por People reconocieron que el aporte de Fox fue determinante para el desempeño de la serie en su temporada más reciente, y que su reincorporación se contempla como una oportunidad para renovar el interés del público.

PUBLICIDAD

La decisión final, precisaron esas mismas fuentes, dependerá de la disponibilidad del actor y de los planes que establezcan los guionistas.

La participación de Michael J. Fox en Shrinking atrajo mayor atención sobre la serie, con mayor presencia en redes sociales y plataformas digitales durante los episodios en que apareció.

PUBLICIDAD

Críticos especializados valoraron su desempeño como uno de los puntos fuertes de la temporada.