Un tercio de los neoyorquinos son inmigrantes y casi la mitad habla otro idioma, según un informe

América Latina aporta el 37% de la población inmigrante de Nueva York, seguida por Asia con el 30%, el Caribe no hispano con el 17% y Europa con el 14% (REUTERS/Jeenah Moon).

La ciudad de Nueva York mantiene estable en 3,1 millones su población inmigrante y ese peso demográfico define su economía, su mercado laboral y su mapa barrial: los nacidos en el extranjero son más de un tercio de los habitantes, el 41% de los propietarios de viviendas y el 43% de la fuerza de trabajo, según la edición 2026 del informe The Newest New Yorkers presentado por el alcalde Zohran Mamdani.

En 2023, esos 3,1 millones de residentes nacidos en el extranjero superaban la suma de las poblaciones inmigrantes de Los Ángeles, Houston, Chicago y San José.

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Diversidad y distribución de los inmigrantes en Nueva York

En la ciudad, el 37% de los inmigrantes proviene de América Latina, el 30% de Asia, el 17% del Caribe no hispano y el 14% de Europa.

Algunas comunidades muestran concentraciones especialmente altas en la ciudad. Más del 80% de los inmigrantes de Bangladesh de la región vive en la ciudad de Nueva York; también lo hace el 75% de los originarios de Guyana, el 70% de los de Trinidad y Tobago y de China, y cerca de dos tercios de los provenientes de Ucrania.

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A su vez, el estudio registra los movimientos fuera de la ciudad. Los condados del anillo interior concentran el 71% de los inmigrantes de India, el 65% de los de Brasil, el 61% de los de Perú y el 55% de los de Corea, mientras que en los condados periféricos hay una presencia proporcionalmente mayor de personas nacidas en El Salvador, Guatemala, Italia y Polonia.

Más del 80% de los inmigrantes de Bangladesh de la región vive en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis).

Queens y Brooklyn siguen al frente, pero el Bronx es el distrito con más población latina

En comparación con el último informe de 2013, los distritos de Queens y Brooklyn continúan con la mayor población nacida en el extranjero. Flushing-Murray Hill, en Queens, sigue como el barrio con más inmigrantes, seguido por Elmhurst y Corona, también en Queens; East Flatbush y Gravesend, en Brooklyn; y Washington Heights, en Manhattan.

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Durante la última década, los nacidos en el extranjero se asientan de manera más generalizada en toda la ciudad, mientras algunos enclaves históricos pierden población inmigrante. Entre los barrios con descensos figuran Washington Heights, Chinatown, Astoria, Sunset Park y East Flatbush.

Al mismo tiempo, surgen nuevos centros en Gravesend y East New York, en Brooklyn; Springfield Gardens y St. Albans, en Queens; Grasmere y New Springville, en Staten Island; y Westchester Square y Bedford Park, en el Bronx.

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Por su parte, en el Bronx, con una población nacida en el extranjero de 485.500 personas, los inmigrantes de América Latina constituyen el grupo más numeroso y representan el 58% de la población extranjera del distrito, frente a cerca de un tercio en el conjunto de la ciudad.

Les siguen los inmigrantes caribeños no hispanos (17%) y los africanos (12%), mientras que los inmigrantes asiáticos y europeos se ubican por debajo del 10%.

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El Bronx reúne 485.500 inmigrantes y se distingue como el distrito de Nueva York con mayor peso latino (REUTERS/Dylan Martinez).

China igualó a República Dominicana como principal origen de inmigrantes

Frente al predominio europeo que caracterizó a otras décadas, la inmigración de la última mitad de siglo consolidó una composición mucho más diversa con Asia, América Latina y el Caribe no hispano entre las áreas de origen más preponderantes.

La mayor novedad en el ranking de países de origen es que China se sumó a la República Dominicana como la principal procedencia de la población nacida en el extranjero en la ciudad. Detrás quedaron Jamaica y México, ambos en el tercer lugar, de acuerdo con el estudio.

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Entre los 10 grupos más numerosos, Bangladesh ascendió al séptimo puesto y Colombia y Ucrania ingresaron por primera vez. El informe añade que también integran ese grupo Ecuador, Guyana, Haití, Trinidad y Tobago e India.

China se sumó a la República Dominicana como la principal procedencia de la población nacida en el extranjero en la ciudad (REUTERS/Kylie Cooper).

Nueva York: una ciudad políglota

De los 8 millones de residentes de la ciudad mayores de 5 años, solo una ligera mayoría (52%) habla inglés en casa, lo que refleja la importante presencia de personas nacidas en el extranjero en la ciudad.

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Entre el 48% restante, o 3,8 millones de personas, que habla un idioma distinto del inglés en su hogar, 1,78 millones (22% de la población de la ciudad) se considera con dominio limitado del inglés (LEP).

Entre los 10 idiomas más hablados en Nueva York por la población LEP de la ciudad, el español concentra por sí solo casi la mitad (47%). El chino ocupa un segundo lugar con el 19%, seguido del ruso (6%), el bengalí (4%), el yiddish (3%) y el haitiano (2%).

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