La ciudad de Carson ofrece una recompensa de 500 dólares por denunciar fuegos artificiales ilegales

La ciudad de Carson en California ofrece una recompensa de 500 dólares por denunciar fuegos artificiales ilegales

La ciudad de Carson en California ha lanzado una iniciativa para combatir el uso ilegal de fuegos artificiales, ofreciendo a sus habitantes una recompensa de 500 dólares por reportar actividades prohibidas. Este programa busca incentivar la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos actos, que suelen intensificarse durante celebraciones y días festivos. La medida fue anunciada por la alcaldesa Lula Davis-Holmes en un video difundido a través de redes sociales, donde explicó los detalles del incentivo y enfatizó la colaboración comunitaria como pieza clave para erradicar el problema.

El esquema de recompensas funciona de la siguiente manera: cualquier residente que reporte el uso de fuegos artificiales ilegales y cuya denuncia derive en una multa efectiva recibirá un pago de hasta 500 dólares. Esta estrategia no solo pretende disuadir el uso y la posesión de dichos artefactos, sino también fomentar que la comunidad actúe como aliada en la vigilancia y el cumplimiento de la normativa local. El anuncio de la alcaldesa fue claro al especificar que la recompensa depende de que la denuncia concluya en una sanción formal para el infractor, lo que obliga a los residentes a aportar información precisa y verificable.

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La prohibición en Carson va más allá de lo habitual en otras jurisdicciones. En la ciudad, todos los fuegos artificiales, incluidos aquellos catalogados como “seguros y sensatos”, están prohibidos. Esta categoría suele incluir productos pirotécnicos de baja peligrosidad, como bengalas, fuentes de chispas y otros artefactos que no explotan ni se elevan. Sin embargo, la normativa local establece una restricción absoluta, sin distinción entre tipos de fuegos artificiales. Los líderes municipales advirtieron que productos que podrían ser legales en otras ciudades o estados son igualmente ilegales dentro de los límites de Carson. La medida representa una política de tolerancia cero, cuya finalidad es minimizar los riesgos de incendios y lesiones asociados a estos materiales.

La alcaldesa Lula Davis-Holmes anunció en redes sociales que la recompensa se paga solo si la denuncia por fuegos artificiales ilegales termina en una multa efectiva (Hollywood Bowl)

La decisión de implementar restricciones rigurosas y un programa de recompensas responde a preocupaciones de seguridad pública y bienestar general. Según la alcaldesa Lula Davis-Holmes, el objetivo primordial es “eliminar los incendios prevenibles y mantener a salvo a nuestras familias, personas mayores, veteranos, mascotas y vecindarios”. Davis-Holmes ha subrayado en sus mensajes la vulnerabilidad de ciertos grupos ante los ruidos y peligros generados por los fuegos artificiales, haciendo hincapié en los efectos negativos para ancianos, excombatientes y animales domésticos. En palabras de la propia alcaldesa: “Una chispa, un error, eso es todo lo que se necesita para destrozar una vida”. Esta declaración resalta el carácter preventivo de la política y la urgencia de evitar tragedias derivadas de descuidos o imprudencias.

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La legislación municipal contempla un sistema de sanciones progresivas para quienes sean descubiertos utilizando fuegos artificiales ilegales. La primera infracción puede acarrear una multa de 2.000 dólares. En caso de reincidencia, la penalización aumenta a 3.000 dólares por la segunda falta, y puede llegar hasta 5.000 dólares si se produce una tercera violación de la norma. Este esquema busca desalentar la repetición de conductas infractoras mediante sanciones económicas severas, superiores a las que suelen aplicarse en otras ciudades de la región. La escala ascendente de multas refleja la determinación de Carson de erradicar el fenómeno y proteger la seguridad colectiva.

La normativa de Carson fija multas de 2.000, 3.000 y hasta 5.000 dólares por usar fuegos artificiales ilegales en casos de reincidencia (REUTERS/Jeenah Moon)

El caso de Carson no es aislado en el sur de California. Diversas ciudades del condado de Los Ángeles han adoptado políticas similares para frenar el uso de fuegos artificiales, recurriendo incluso a herramientas tecnológicas avanzadas. Entre las estrategias más recientes destaca el empleo de drones por parte de los departamentos de policía locales para identificar y documentar actividades ilegales relacionadas con pirotecnia. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Pomona compartió un video en redes sociales donde uno de sus drones localizó con precisión el punto exacto desde el que se lanzó un fuego artificial, permitiendo a los agentes intervenir y aplicar una multa de 1.000 dólares al responsable. Este tipo de operativos refuerza la vigilancia en tiempo real y aumenta la probabilidad de sancionar a quienes infringen la normativa.

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En Carson, la administración municipal ha puesto a disposición de los residentes una línea directa para denunciar el uso ilegal de fuegos artificiales: (310) 317-2055. Se insta a la población a utilizar este canal para reportar cualquier incidente, recordando que la información suministrada debe ser lo suficientemente detallada para facilitar la identificación y sanción del infractor. Las autoridades también han reiterado la advertencia de que la legalidad de ciertos fuegos artificiales en otras ciudades no exime de responsabilidad en Carson, donde la prohibición es absoluta. Los líderes locales siguen difundiendo mensajes de concientización para evitar incidentes y proteger el entorno vecinal.