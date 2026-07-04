Estados Unidos

La ciudad de Carson ofrece una recompensa de 500 dólares por denunciar fuegos artificiales ilegales

El programa municipal paga el incentivo solo si el aviso del vecino termina en una sanción formal, según explicó la alcaldesa Lula Davis-Holmes en un video difundido en redes sociales

Guardar
a
La ciudad de Carson en California ofrece una recompensa de 500 dólares por denunciar fuegos artificiales ilegales

La ciudad de Carson en California ha lanzado una iniciativa para combatir el uso ilegal de fuegos artificiales, ofreciendo a sus habitantes una recompensa de 500 dólares por reportar actividades prohibidas. Este programa busca incentivar la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos actos, que suelen intensificarse durante celebraciones y días festivos. La medida fue anunciada por la alcaldesa Lula Davis-Holmes en un video difundido a través de redes sociales, donde explicó los detalles del incentivo y enfatizó la colaboración comunitaria como pieza clave para erradicar el problema.

El esquema de recompensas funciona de la siguiente manera: cualquier residente que reporte el uso de fuegos artificiales ilegales y cuya denuncia derive en una multa efectiva recibirá un pago de hasta 500 dólares. Esta estrategia no solo pretende disuadir el uso y la posesión de dichos artefactos, sino también fomentar que la comunidad actúe como aliada en la vigilancia y el cumplimiento de la normativa local. El anuncio de la alcaldesa fue claro al especificar que la recompensa depende de que la denuncia concluya en una sanción formal para el infractor, lo que obliga a los residentes a aportar información precisa y verificable.

PUBLICIDAD

La prohibición en Carson va más allá de lo habitual en otras jurisdicciones. En la ciudad, todos los fuegos artificiales, incluidos aquellos catalogados como “seguros y sensatos”, están prohibidos. Esta categoría suele incluir productos pirotécnicos de baja peligrosidad, como bengalas, fuentes de chispas y otros artefactos que no explotan ni se elevan. Sin embargo, la normativa local establece una restricción absoluta, sin distinción entre tipos de fuegos artificiales. Los líderes municipales advirtieron que productos que podrían ser legales en otras ciudades o estados son igualmente ilegales dentro de los límites de Carson. La medida representa una política de tolerancia cero, cuya finalidad es minimizar los riesgos de incendios y lesiones asociados a estos materiales.

La alcaldesa Lula Davis-Holmes anunció en redes sociales que la recompensa se paga solo si la denuncia por fuegos artificiales ilegales termina en una multa efectiva (Hollywood Bowl)
La alcaldesa Lula Davis-Holmes anunció en redes sociales que la recompensa se paga solo si la denuncia por fuegos artificiales ilegales termina en una multa efectiva (Hollywood Bowl)

La decisión de implementar restricciones rigurosas y un programa de recompensas responde a preocupaciones de seguridad pública y bienestar general. Según la alcaldesa Lula Davis-Holmes, el objetivo primordial es “eliminar los incendios prevenibles y mantener a salvo a nuestras familias, personas mayores, veteranos, mascotas y vecindarios”. Davis-Holmes ha subrayado en sus mensajes la vulnerabilidad de ciertos grupos ante los ruidos y peligros generados por los fuegos artificiales, haciendo hincapié en los efectos negativos para ancianos, excombatientes y animales domésticos. En palabras de la propia alcaldesa: “Una chispa, un error, eso es todo lo que se necesita para destrozar una vida”. Esta declaración resalta el carácter preventivo de la política y la urgencia de evitar tragedias derivadas de descuidos o imprudencias.

PUBLICIDAD

La legislación municipal contempla un sistema de sanciones progresivas para quienes sean descubiertos utilizando fuegos artificiales ilegales. La primera infracción puede acarrear una multa de 2.000 dólares. En caso de reincidencia, la penalización aumenta a 3.000 dólares por la segunda falta, y puede llegar hasta 5.000 dólares si se produce una tercera violación de la norma. Este esquema busca desalentar la repetición de conductas infractoras mediante sanciones económicas severas, superiores a las que suelen aplicarse en otras ciudades de la región. La escala ascendente de multas refleja la determinación de Carson de erradicar el fenómeno y proteger la seguridad colectiva.

La normativa de Carson fija multas de 2.000, 3.000 y hasta 5.000 dólares por usar fuegos artificiales ilegales en casos de reincidencia (REUTERS/Jeenah Moon)
La normativa de Carson fija multas de 2.000, 3.000 y hasta 5.000 dólares por usar fuegos artificiales ilegales en casos de reincidencia (REUTERS/Jeenah Moon)

El caso de Carson no es aislado en el sur de California. Diversas ciudades del condado de Los Ángeles han adoptado políticas similares para frenar el uso de fuegos artificiales, recurriendo incluso a herramientas tecnológicas avanzadas. Entre las estrategias más recientes destaca el empleo de drones por parte de los departamentos de policía locales para identificar y documentar actividades ilegales relacionadas con pirotecnia. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Pomona compartió un video en redes sociales donde uno de sus drones localizó con precisión el punto exacto desde el que se lanzó un fuego artificial, permitiendo a los agentes intervenir y aplicar una multa de 1.000 dólares al responsable. Este tipo de operativos refuerza la vigilancia en tiempo real y aumenta la probabilidad de sancionar a quienes infringen la normativa.

En Carson, la administración municipal ha puesto a disposición de los residentes una línea directa para denunciar el uso ilegal de fuegos artificiales: (310) 317-2055. Se insta a la población a utilizar este canal para reportar cualquier incidente, recordando que la información suministrada debe ser lo suficientemente detallada para facilitar la identificación y sanción del infractor. Las autoridades también han reiterado la advertencia de que la legalidad de ciertos fuegos artificiales en otras ciudades no exime de responsabilidad en Carson, donde la prohibición es absoluta. Los líderes locales siguen difundiendo mensajes de concientización para evitar incidentes y proteger el entorno vecinal.

Temas Relacionados

CaliforniaCarsonRedes socialesFuegos artificialesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump celebró el 250 aniversario de la independencia de EEUU y afirmó que la identidad estadounidense está bajo un “ataque renovado”

El presidente republicano brindó un discurso el viernes por la noche al pie del Monumento Nacional del Monte Rushmore para dar inicio a las celebraciones por el emblemático día para todos los residentes en el país norteamericano

Trump celebró el 250 aniversario de la independencia de EEUU y afirmó que la identidad estadounidense está bajo un “ataque renovado”

Mega Millions: ganadores del 3 de julio de 2026

Esta lotería estadounidense hace dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que hay la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Mega Millions: ganadores del 3 de julio de 2026

Todo sucede a la vez en Nueva York: del Mundial a la boda de Taylor Swift y los fuegos artificiales del 4 de julio

En medio de una ola de calor, la ciudad atraviesa días de intensa actividad debido al aumento de visitantes, el operativo de seguridad y la coincidencia de eventos deportivos, culturales y festivos

Todo sucede a la vez en Nueva York: del Mundial a la boda de Taylor Swift y los fuegos artificiales del 4 de julio

El incendio terminó, pero los residentes de Boyle Heights se enfrentan a otro problema: el olor a carne podrida

Donde antes dominaba el humo espeso, ahora se impone el hedor de alimentos en descomposición dentro del almacén frigorífico operado por Lineage en Los Ángeles

El incendio terminó, pero los residentes de Boyle Heights se enfrentan a otro problema: el olor a carne podrida

La FIFA denunciará 100 casos por insultos y comentarios racistas en redes sociales durante el Mundial 2026

El organismo anunció presentaciones ante la Justicia por episodios detectados en la fase de grupos y advirtió por el aumento de mensajes injuriosos con contenido discriminatorio

La FIFA denunciará 100 casos por insultos y comentarios racistas en redes sociales durante el Mundial 2026

TECNO

Hay más bots que humanos en internet: por qué es preocupante

Hay más bots que humanos en internet: por qué es preocupante

Nuevos peligros de las las imágenes generadas por IA: ahora se infiltran en las revistas científicas

Octavos de final del Mundial 2026 en Futbol Libre: por qué debes evitar esta búsqueda en internet

Pokemon Go en julio 2026: todos los códigos, eventos, bonificaciones y recompensas

PlayStation le dice adiós a los discos y la reacción es inmediata: jugadores cancelan suscripciones a PS Plus

ENTRETENIMIENTO

El caos detrás de la producción de ‘Supergirl’ que explica su fracaso en taquilla: “A la Generación Z ya no le importan los superhéroes”

El caos detrás de la producción de ‘Supergirl’ que explica su fracaso en taquilla: “A la Generación Z ya no le importan los superhéroes”

‘Heat 2’ anuncia su reparto oficial y confirma el inicio de su rodaje: así será la esperada película que reunirá a Leonardo DiCaprio y Christian Bale

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

MUNDO

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

Ucrania volvió a golpear el corazón industrial de Rusia: bombardeó una terminal petrolera en San Petersburgo

La CPI completó el mayor programa de reparación de su historia por los crímenes de guerra en Mali

Bloqueo, sabotaje e invasión: así se prepara Taiwán para hacer frente a una eventual guerra con China

El régimen iraní dio inicio al funeral público del depuesto líder supremo Ali Khamenei entre gritos de “muerte a Estados Unidos”