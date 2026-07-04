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Hay más bots que humanos en internet: por qué es preocupante

Los bots de inteligencia artificial visitan páginas web con mayor frecuencia que los usuarios humanos

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Varios robots de IA pequeños sobre una red digital junto a una barra de búsqueda con lupa virtual.
Más del 57 % del tráfico global en internet es generado por bots, según Cloudflare. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez en la historia, los bots superan a los humanos en el tráfico de internet, generando el 57,4 % de todas las solicitudes web a nivel mundial, según datos recientes de Cloudflare. Esta tendencia se ha materializado antes de lo previsto y plantea interrogantes sobre el futuro de la interacción digital y el valor de la actividad online.

La premisa que sostenía el diseño original de internet —la de que hay una persona detrás de cada pantalla— ha perdido vigencia. La herramienta de medición de la compañía reveló que el tráfico generado por bots gestionados por sistemas de inteligencia artificial representa ahora la mayoría del flujo global, desplazando la participación humana al 42,6 %.

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Prince, quien había previsto este fenómeno para el año 2027, admitió en una publicación en X el 3 de junio: “Bueno, esto sucedió más rápido de lo que predije”.

Varios robots humanoides digitales conectados por líneas y pantallas flotantes sobre una red de datos
En Norteamérica, los bots representan casi el 70 % de la actividad online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio ejecutivo respaldó sus declaraciones con datos internos, subrayando que el tráfico de agentes —como denomina a los bots con IA— no solo ha superado a los humanos, sino que además muestra una tendencia sostenida al alza. “Claramente ya hemos superado esa etapa”, sostuvo Prince, quien anticipa que la presencia de estos sistemas seguirá creciendo.

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Qué tipo de bots lideran hoy el tráfico

La irrupción de los bots con inteligencia artificial marca una diferencia con respecto a las formas tradicionales de automatización. Los bots convencionales —extractores de datos de motores de búsqueda o herramientas de optimización web— ya habían superado el tráfico humano hace más de una década.

Muchos administradores de sitios web pequeños lo comprobaron cuando observaron un incremento inesperado en el uso de sus servidores debido a estos sistemas automáticos.

La novedad reside en el crecimiento de los bots alimentados por IA. Estos sistemas rastrean la web en nombre de los usuarios que, al interactuar con chatbots, envían consultas y reciben respuestas construidas a partir de búsquedas automatizadas. Según los datos obtenidos, estos agentes de IA visitan las páginas web con mayor frecuencia que las personas reales, aunque los humanos todavía generan más interacción directa con el contenido.

Robots pequeños con luces verdes interactúan sobre una interfaz digital de motores de búsqueda en un entorno tecnológico.
Plataformas como Facebook y Deezer reportan altos niveles de contenido generado por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias regionales y excepciones en el tráfico

El dominio de los bots no se distribuye de manera uniforme en todo el planeta. En Norteamérica, el 68,6 % del tráfico corresponde a sistemas automatizados, lo que deja a los usuarios humanos con solo el 31,4 %. En contraste, en el Medio Oeste de Estados Unidos, la tendencia se invierte y los humanos lideran el uso con un 54,5 %, frente al 45,5 % de los bots.

El análisis de Cloudflare muestra que las áreas más amplias de las regiones principales suelen estar controladas por bots, mientras que los territorios más pequeños presentan una mayor proporción de usuarios humanos.

Un ejemplo extremo es Gibraltar, donde durante las horas pico el 97 % del tráfico proviene de bots. Por el contrario, Cuba y Laos se sitúan entre los países en los que los humanos mantienen el control, con un 80,8 % y un 84,7 % de tráfico humano respectivamente.

En términos generales, Norteamérica, Europa y África experimentan una mayor actividad de bots, mientras que en Asia, Sudamérica y Oceanía la mayoría del tráfico sigue siendo generado por usuarios humanos, al menos la mayor parte del tiempo.

Ilustración digital de figuras humanas artificiales junto a símbolos de búsqueda y gráficos de datos en red digital.
La teoría de la Internet muerta gana fuerza ante el avance de la automatización digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La teoría de la Internet muerta y su validación

La creciente automatización digital ha revitalizado el interés en la llamada teoría de la Internet muerta, una hipótesis que sostiene que la mayoría del tráfico en línea proviene de bots y sistemas automatizados. Esta idea, que surgió a finales de la década de 2010 y fue inicialmente considerada marginal, ha cobrado fuerza ante la publicación de datos como los del reciente informe.

El impacto de la automatización se observa también en otras plataformas. Se estima que el 40 % de las publicaciones en Facebook son generadas por bots. En el sector musical, la plataforma de streaming Deezer informó en abril que el 44 % de la música nueva subida a su sistema proviene de IA. Por último, un informe citado por Axios afirma que la inteligencia artificial produce el 52 % de todos los artículos en línea.

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