La ola de calor en EEUU generó cancelaciones y reprogramaciones de actos por el 250 aniversario de la independencia

Una persona se refresca con el chorro de agua tras el cierre temporal de la feria "The Great American State Fair" debido al calor en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Cheney Orr)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró el viernes el 250 aniversario de la independencia del país con un discurso en el Monte Rushmore en el que exaltó el excepcionalismo estadounidense y advirtió sobre lo que calificó como una amenaza sin precedentes. El tono y contenido del mensaje contrastaron con los discursos tradicionalmente unificadores y en clave institucional pronunciados por ex presidentes como Gerald Ford o Ronald Reagan en celebraciones previas del Día de la Independencia.

Este 4 de julio, el emblemático aniversario choca contra una ola de calor que azota a millones de personas en varios estados. Trump encabezará un enorme mitin político en el National Mall de Washington, con sobrevuelos de aviones militares y un espectáculo de fuegos artificiales anunciado como el más grande del mundo. “El 4 de julio hará aproximadamente 41° C (107°F), y voy a ir y voy a dar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”, declaró el mandatario días atrás.

PUBLICIDAD

Para la jornada del sábado, se prevé que aviones supersónicos surquen los cielos de Washington durante la tarde y la noche, en una serie de sobrevuelos que incluirán la presentación del nuevo Air Force One y de un bombardero furtivo B-1. Estos vuelos están programados para realizarse inmediatamente después del discurso presidencial y darán paso a un espectáculo de fuegos artificiales anunciado como el mayor realizado hasta la fecha, según la organización del evento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur (EE. UU.), el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

A pesar de la preocupación creciente por posibles amenazas contra la vida de Trump y la presencia de riesgos asociados a atacantes solitarios, Washington cuenta con un amplio operativo de seguridad para los eventos multitudinarios del 4 de julio.

PUBLICIDAD

Según lo previsto, Trump subirá al escenario a las 21:45 (hora de Miami), antes del espectáculo de fuegos artificiales programado para las 22:30, aunque no se ha precisado cuánto durará su discurso.

Las agencias federales colaborarán en la protección de celebraciones en distintas ciudades, incluidas Boston, California, Pensilvania y Nueva York. En la capital, todos los asistentes a los actos multitudinarios deberán pasar por controles con detectores de metales.

PUBLICIDAD

El Servicio Secreto lidera el operativo de seguridad, en coordinación con el FBI, la Policía Metropolitana y otras fuerzas policiales federales y locales. El despliegue abarca tanto el espectáculo aéreo previsto por Trump como la Gran Feria Estatal Estadounidense en la Explanada Nacional.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció que el servicio de la Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington (MTA) será gratuito a partir de las 17:00 y permanecerá operativo hasta las 2:00 de la madrugada (hora de Miami).

PUBLICIDAD

Miembros de la Guardia Nacional permanecen a la sombra durante un periodo de calor extremo en la región de Washington, en la feria "The Great American State Fair" —parte de las celebraciones del próximo 250.º aniversario de Estados Unidos—, en Washington D. C., EE. UU. (REUTERS)

Una peligrosa ola de calor alteró las celebraciones del 4 de julio durante el viernes en amplias zonas del centro y este de Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades de la capital y otras ciudades a cancelar o posponer decenas de desfiles, conciertos y espectáculos de fuegos artificiales. Entre los eventos afectados se encontró la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall de Washington, una de las principales iniciativas del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario nacional.

La feria, diseñada para exhibir lo mejor de los 50 estados, fue cerrada temporalmente el viernes por la tarde cuando las temperaturas llegaron a 38°C (101°F). Más tarde, los organizadores del Desfile del Día de la Independencia del Servicio de Parques Nacionales en Washington anunciaron la cancelación del evento anual programado para este sábado por motivos de seguridad, ante previsiones de una sensación térmica de hasta 46°C (115°F).

PUBLICIDAD

Matthew Hauser, de 11 años, se refresca en el agua del Monumento a los Veteranos de la Segunda Guerra Mundial durante un periodo de calor extremo en la región de Washington, en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Cheney Orr)

El fenómeno meteorológico, generado por una “cúpula de calor” —un sistema de alta presión que atrapa aire caliente—, provocó temperaturas récord desde el Medio Oeste hasta la costa este. El operador eléctrico PJM, que abastece a 67 millones de personas, solicitó a los clientes reducir el consumo para evitar interrupciones y sobrecargas en las redes debido al aumento en la demanda de aire acondicionado.

En Nueva York, Con Edison reportó que aproximadamente 17.000 clientes se quedaron sin electricidad el viernes por la tarde. La empresa instó a los habitantes de la ciudad y el condado de Westchester a economizar energía ante la presión sobre el sistema.

PUBLICIDAD

Los residentes de la histórica e icónica ciudad participaron por la noche del viernes de la caída de la bola en Times Square en conmemoración del 250 aniversario del Día de la Independencia estadounidense.

La gente se reunió para asistir al descenso de la bola rodante en Times Square con motivo del 4 de julio, mientras Estados Unidos celebra su 250.º aniversario en el Día de la Independencia, en Nueva York, Estados Unidos, el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Angelina Katsanis)

El Monumento a Washington aparece iluminado en el National Mall con motivo del 4 de julio, mientras Estados Unidos celebra su 250.º aniversario en el Día de la Independencia, en Washington D. C., EE. UU., el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Cheney Orr)

En las calles de Manhattan, decenas de fanáticos se reunieron frente al Madison Square Garden para presenciar la llegada de invitados famosos al esperado casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce.

PUBLICIDAD

Más de 185 millones de personas —más de la mitad de la población estadounidense— permanecían bajo alerta por calor, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los índices máximos superaron los 46°C (115°F) en varias regiones, y muchas ciudades alcanzaron récords históricos de temperatura.

Un trabajador utiliza un paraguas para protegerse del sol durante un periodo de calor extremo en la región de Washington, a la entrada de la feria "The Great American State Fair" (REUTERS)

Las cancelaciones se multiplicaron en toda la costa este. En Filadelfia, se suspendió el Desfile de Homenaje a la Independencia tras llegar a 39,4°C (103°F) el jueves, igualando el récord de 1901. En Nueva Jersey, Haddon Township canceló su desfile anual, Watertown en el norte del estado de Nueva York suspendió conciertos y fuegos artificiales, y en Boston se retrasó cuatro horas el comienzo de las celebraciones a orillas del río.

PUBLICIDAD

(Con información de Reuters y Associated Press)