Líderes mundiales saludan a Estados Unidos por el 250 aniversario de su Independencia

EEUU celebra este sábado el 250 aniversario de su Independencia (REUTERS/Adam Gray)

El 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos reunió este sábado mensajes de felicitación de jefes de Estado y líderes de instituciones internacionales, quienes destacaron la trascendencia histórica de la Declaración de Independencia y la proyección global de los valores estadounidenses. Las celebraciones oficiales incluyeron actos conmemorativos en Washington y otros puntos del país, así como muestras de reconocimiento por parte de aliados y figuras internacionales.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea se forjó sobre valores compartidos y lazos familiares, y se fortaleció en momentos de adversidad. “Durante 250 años, nuestra alianza transatlántica se ha forjado a partir de nuestros valores compartidos y lazos familiares. Y, en ocasiones, se ha fortalecido gracias a la inmensa valentía y las vidas perdidas en defensa de la libertad”, expresó Von der Leyen en un mensaje transmitido por redes sociales. La funcionaria recordó la donación de la Estatua de la Libertad por parte de Francia como símbolo de la amistad entre ambos continentes, y subrayó el impacto de la Declaración de Independencia como origen de una nación fundada sobre los ideales de libertad y búsqueda de la felicidad.

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En el ámbito religioso, el papa León XIV, primer pontífice originario de Estados Unidos, publicó una misiva oficial desde la Santa Sede. El papa felicitó a los ciudadanos estadounidenses, invitándolos a reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas que implica el legado fundacional. “Extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos los estadounidenses con ocasión del 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia”, afirmó el pontífice. León XIV defendió la salvaguarda de la vida humana y el apoyo a los migrantes como parte de la misión nacional. “Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde su mismísimo comienzo”, subrayó el papa según la oficina de prensa vaticana. Además, destacó la libertad religiosa como elemento esencial de la promesa estadounidense.

El papa León XIV es el primer pontífice norteamericano (REUTERS/Remo Casilli)

Desde Moscú, el líder de Rusia, Vladímir Putin, dirigió un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que evocó el apoyo ruso a los colonos norteamericanos durante la independencia y remarcó la responsabilidad compartida de ambas naciones en la seguridad global. “La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial”, cita el comunicado oficial del Kremlin. Putin recordó la condición de potencias nucleares y la colaboración bilateral durante las guerras mundiales, así como el papel en la construcción del orden internacional moderno.

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En el Líbano, el presidente Joseph Aoun felicitó a Trump y solicitó el respaldo continuo de Estados Unidos al gobierno y las Fuerzas Armadas libanesas. En su mensaje, Aoun destacó la historia de vínculos entre ambos países y agradeció la mediación estadounidense en acuerdos recientes con Israel. “No cabe duda de que la historia de la relación entre el Líbano y EE. UU. es antigua y profundamente arraigada, tan antigua como los principios y valores humanos y sociales que unieron su visión”, señaló el mandatario, según la agencia oficial NNA. La embajada estadounidense en Beirut ratificó el compromiso con el pueblo libanés y su desarrollo.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, saludó a EEUU por un nuevo aniversario de su Independencia (REUTERS/Altaf Hussain)

Desde Tokio, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció la donación de 250 cerezos a la ciudad de Washington D. C. y la participación de fuegos artificiales japoneses en las celebraciones estadounidenses. “Para celebrar este año memorable, Japón ha obsequiado 250 cerezos. Además, en las celebraciones del Día de la Independencia en diversas localidades de EEUU, se lanzarán fuegos artificiales japoneses para añadir un toque festivo”, difundió Takaichi en sus redes oficiales. La mandataria reafirmó su alianza política con Trump y el deseo de fortalecer los lazos bilaterales. La tradición de regalar cerezos inició en 1912 con un aporte del entonces alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, que sentó las bases de una costumbre anual.

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El rey Carlos III del Reino Unido envió un mensaje a Donald Trump y al pueblo estadounidense, en el que reafirmó la voluntad de ambos países de seguir defendiendo los valores compartidos. El monarca británico señaló: “A medida que ambos países miran hacia los próximos 250 años, no tengo dudas de que continuaremos defendiendo nuestros valores compartidos, incluida la libertad y el Estado de derecho”.

Trump dijo que la identidad de EEUU está amenazada por "extremistas" internos

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la ceremonia principal en el Monte Rushmore y posteriormente en el National Mall de Washington, donde resaltó el carácter excepcional del país y advirtió sobre amenazas internas: “Al acercarnos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un nuevo ataque”. El mandatario denunció intentos de transformar el carácter nacional y vinculó la defensa de la Constitución con la oposición al comunismo. “Puedes ser leal a Karl Marx, o puedes ser leal a América. Puedes ser un Comunista, o puedes ser un Patriota. No puedes ser ambas cosas”, sostuvo durante el acto. En el contexto de altas temperaturas, el presidente recordó los logros científicos y tecnológicos de Estados Unidos, así como la influencia internacional de su modelo democrático.

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Las celebraciones incluyeron sobrevuelos de aviones militares, el despliegue del nuevo Air Force One y un espectáculo de fuegos artificiales que, según la organización, fue el mayor realizado hasta la fecha.