Mundo

El régimen chino reanudó las patrullas costeras al este de Taiwán pese a la queja de Taipéi y países europeos

El portavoz de la Guardia Costera, Jiang Lue, comunicó que una formación naval liderada por el buque Xiushan retomó las actividades iniciadas en junio

Guardar
Google icon
Una embarcación grande y blanca de la Guardia Costera de China navega en aguas azules bajo un cielo despejado
China reanudó las patrullas costeras al este de Taiwán (Captura)

La Guardia Costera de China reanudó este sábado las patrullas marítimas en aguas al este de Taiwán, una operación de control e inspección de buques iniciada en junio. Esta actividad generó quejas de Taipéi y de varios países europeos, quienes la califican como una “amenaza” para la estabilidad regional y la libertad de navegación.

El portavoz de la Guardia Costera, Jiang Lue, comunicó que una formación naval liderada por el buque Xiushan relevó a la formación Daishan para continuar con las patrullas “de acuerdo a la ley”.

PUBLICIDAD

Jiang explicó que el escuadrón encabezado por el Daishan realizó patrullas e inspecciones, además de protección pesquera y misiones de rescate, “asegurando la normalidad de la navegación y las actividades pesqueras y salvaguardando los legítimos derechos e intereses, las vidas y la propiedad de los pescadores chinos, incluyendo a los compatriotas de Taiwán”.

Los guardacostas chinos, añadió, “seguirán fortaleciendo las patrullas de aplicación de la ley en aguas jurisdiccionales de China”.

El jueves pasado, el régimen chino defendió que estas patrullas resultan “razonables, legales, legítimas y necesarias”, y acusó a Japón y Filipinas de violar el derecho internacional y de “atentar” contra los derechos marítimos de Pekín en la región.

PUBLICIDAD

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Taiwán, un efectivo vigila un buque de la marina de China (Guardia Costera de Taiwán vía AP/Archivo)
En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Taiwán, un efectivo vigila un buque de la marina de China (Guardia Costera de Taiwán vía AP/Archivo)

En una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhu Fenglian, afirmó que Chinaposee una zona económica exclusiva y una plataforma continental en las aguas al este de la isla de Taiwán”, una postura que Taipéi rechaza.

Zhu añadió que esta operación fue una “acción justa” frente a Japón y Filipinas, quienes anunciaron negociaciones para delimitar sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en la misma área.

La “operación especial de control del tráfico marítimo” en aguas al este de Taiwán, que China reanudó hoy, tuvo una primera fase del 6 al 10 de junio, periodo en el que se inspeccionaron 198 buques, según el Ministerio de Transporte.

El mes pasado, Reino Unido, Francia y Alemania manifestaron, en una declaración conjunta, su desacuerdo con el despliegue, que consideraron una “amenaza” para la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán “parte inalienable” de China y no descartan el uso de la fuerza para controlarla, postura que el Ejecutivo taiwanés rechaza al sostener que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, observa cómo el personal sanitario atiende a un paciente simulado en un aparcamiento subterráneo convertido en una sala médica provisional durante un simulacro de resiliencia celebrado en Nantou (REUTERS/Ann Wang)
La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, observa cómo el personal sanitario atiende a un paciente simulado en un aparcamiento subterráneo convertido en una sala médica provisional durante un simulacro de resiliencia celebrado en Nantou (REUTERS/Ann Wang)

Cómo se prepara Taiwán para hacer frente a una eventual guerra con China

Era un escenario de pesadilla para Taiwán: un bloqueo chino, un fuerte terremoto aprovechado por Beijing para sembrar el caos, emisiones de televisión secuestradas, infraestructuras saboteadas, una retirada masiva de depósitos bancarios, disturbios civiles… y, a continuación, una invasión a gran escala.

Esa fue la crisis en cadena que se presentó a más de 370 funcionarios gubernamentales y militares durante un simulacro celebrado esta semana en el centro de Taiwán, como parte de la iniciativa del presidente Lai Ching-te para reforzar la preparación bélica de la isla, a medida que se intensifica la presión militar china sobre este territorio gobernado democráticamente.

A Reuters se le concedió un acceso exclusivo y excepcional a este simulacro a puerta cerrada, la primera prueba de este tipo para comprobar si los funcionarios de Nantou, en colaboración con el Gobierno central y los organismos militares, podrían mantener en funcionamiento este condado montañoso bajo ataque.

Taiwán ha intensificado sus denominados ejercicios de “resiliencia” para preparar a la población civil y a los funcionarios ante crisis que van desde desastres naturales hasta la guerra, yendo más allá de los simulacros anteriores, a menudo criticados por ser guionizados, meramente representativos y de escaso valor.

Nuestro adversario está justo a nuestras puertas, al otro lado del estrecho de Taiwán. Eso está muy cerca”, declaró a Reuters Chi Lien-cheng, el ministro sin cartera encargado de supervisar el simulacro de dos días.

“Si no defiendes tu propio país, ¿quién más te defenderá? Creo que la gente está empezando a entenderlo”, afirmó, reconociendo que aún había muchas deficiencias y que los recursos podrían resultar insuficientes en caso de una catástrofe real.

“Pero no pasa nada. Estamos aquí para ver cómo llevan a cabo el ejercicio, si tienen la voluntad de asimilar estos conceptos y ponerlos en práctica”.

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control. El Gobierno de Taiwán afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Temas Relacionados

ChinaTaipéiTaiwánÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

El Sumo Pontífice, de visita en la isla italiana de Lampedusa, subrayó la importancia de construir una sociedad donde “los vulnerables, los que sufren y los olvidados sean siempre acogidos con compasión, solidaridad y amor”

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

Ucrania volvió a golpear el corazón industrial de Rusia: bombardeó una terminal petrolera en San Petersburgo

El Estado Mayor General afirmó que los ataques de largo alcance han eliminado cerca del 43% de la capacidad de refinación de crudo rusa, en el marco de la estrategia para debilitar la maquinaria bélica del Kremlin

Ucrania volvió a golpear el corazón industrial de Rusia: bombardeó una terminal petrolera en San Petersburgo

La CPI completó el mayor programa de reparación de su historia por los crímenes de guerra en Mali

El plan, a cargo del Fondo para las Víctimas, incluyó indemnizaciones, gestos públicos y apoyos comunitarios tras los ataques perpetrados contra los mausoleos de Tombuctú en 2012

La CPI completó el mayor programa de reparación de su historia por los crímenes de guerra en Mali

Bloqueo, sabotaje e invasión: así se prepara Taiwán para hacer frente a una eventual guerra con China

Más de 370 responsables civiles y militares participaron en Nantou de un complejo simulacro como parte del plan del presidente Lai Ching-te para elevar la preparación frente a la amenaza del régimen de Beijing

Bloqueo, sabotaje e invasión: así se prepara Taiwán para hacer frente a una eventual guerra con China

El régimen iraní dio inicio al funeral público del fallecido líder supremo Ali Khamenei entre gritos de “muerte a Estados Unidos”

El féretro del ayatollah permanecerá expuesto hasta el lunes en Teherán, cuando comenzará una procesión que recorrerá la capital del país y otras ciudades del país persa

El régimen iraní dio inicio al funeral público del fallecido líder supremo Ali Khamenei entre gritos de “muerte a Estados Unidos”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Terremoto en el Pacífico: cómo sería la respuesta ante un posible tsunami frente a Perú

Terremoto en el Pacífico: cómo sería la respuesta ante un posible tsunami frente a Perú

Matthew Foster tendría más víctimas además de Natalia Villalba, la mujer hallada en una maleta: informe reveló presunto caso de abuso sexual

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 4 de julio

Planes gratis en Lima para este domingo 5 de julio: Conoce los lugares donde no pagarás nada, pero aprenderás mucho

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 4 de julio de 2026

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

Ucrania volvió a golpear el corazón industrial de Rusia: bombardeó una terminal petrolera en San Petersburgo

La CPI completó el mayor programa de reparación de su historia por los crímenes de guerra en Mali

Bloqueo, sabotaje e invasión: así se prepara Taiwán para hacer frente a una eventual guerra con China

Crisis sin fin en Bolivia: cinco claves del conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

El caos detrás de la producción de ‘Supergirl’ que explica su fracaso en taquilla: “A la Generación Z ya no le importan los superhéroes”

El caos detrás de la producción de ‘Supergirl’ que explica su fracaso en taquilla: “A la Generación Z ya no le importan los superhéroes”

‘Heat 2’ anuncia su reparto oficial y confirma el inicio de su rodaje: así será la esperada película que reunirá a Leonardo DiCaprio y Christian Bale

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York