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Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

J.J. Abrams y David Robert Mitchell trasladan las criaturas prehistóricas de las islas remotas de Jurassic Park a un barrio residencial donde una familia común enfrenta lo extraordinario, con estreno previsto para el 14 de agosto. La palabra del director a Empire

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J.J. Abrams explicó que El final de Oak Street se aparta de Jurassic Park al situar la historia de dinosaurios en un suburbio

Película de dinosaurios en suburbios: J.J. Abrams explicó a la revista Empire que El final de Oak Street se aparta de Jurassic Park al situar su historia en un suburbio, donde una calle residencial y sus habitantes quedan transportados a la era de los dinosaurios.

El final de Oak Street llega cuando el cine de ciencia ficción y aventuras busca nuevas fórmulas para renovar géneros clásicos. La apuesta de Abrams y Mitchell por situar el conflicto en un entorno suburbano responde a la tendencia actual de mostrar lo extraordinario dentro de lo cotidiano, fórmula que resultó efectiva en recientes producciones de terror y fantasía.

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La presencia de dinosaurios en un barrio residencial abre la puerta a interrogantes sobre la convivencia, la adaptación y la resiliencia de las familias ante situaciones. El guion también aprovecha la oportunidad para abordar la identidad y la pertenencia, y muestra cómo los personajes enfrentan la transformación de su entorno y de sus propias dinámicas familiares.

Según Empire, la diferencia está en el entorno: frente a las selvas y las islas lejanas de la saga iniciada por Steven Spielberg, esta película contrapone la vida familiar cotidiana de un barrio residencial con la irrupción de criaturas prehistóricas.

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'El final de Oak Street', lo nuevo de David Robert Mitchell con Anne Hathaway y Ewan McGregor.
El final de Oak Street presenta a una calle residencial transportada a la era de los dinosaurios y convierte la vida cotidiana en el centro del conflicto

También señaló que, aunque le gustan las películas de Jurassic, aquellas se desarrollan en su mayor parte en “selvas” e “islas lejanas”.

La apuesta por el entorno suburbano

Abrams atribuyó a David Robert Mitchell una propuesta basada en el contraste entre la vida de una familia suburbana y los dinosaurios, y Mitchell citó como referencias El mundo perdido, King Kong, El valle de Gwangi, La dimensión desconocida, Señales y las películas de Amblin.

Empire encuadra esa propuesta dentro de un género dominado por Jurassic Park, aunque recuerda otros antecedentes del cine de dinosaurios y criaturas prehistóricas. Entre ellos menciona el cine temprano en stop motion, King Kong de Peter Jackson y 65.

La película se suma a un resurgimiento del interés por criaturas prehistóricas en la cultura popular, como se vio en videojuegos, series animadas y productos derivados.

Imagen de 'El final de Oak Street'
El guion de El final de Oak Street aborda la identidad y la pertenencia a través de la transformación del entorno y de las dinámicas familiares

La combinación de elementos nostálgicos, propios del cine familiar de los años 80 y 90, con recursos visuales contemporáneos, permite que El final de Oak Street dialogue tanto con espectadores jóvenes como con audiencias adultas que crecieron con los clásicos del género.

Las influencias de David Robert Mitchell

Al frente de esa dimensión están Ewan McGregor y Anne Hathaway, que interpretan a Greg y Denise, los padres de la familia. Mitchell dijo a Empire que parte del material emocional recoge experiencias propias y aspectos de su vida con su esposa, sus amigos y su familia.

El despliegue técnico y el estreno

En el plano técnico, se anticipa un despliegue de efectos visuales y animatrónicos, herramientas que buscarán integrar de manera orgánica a los dinosaurios en escenarios urbanos. La elección de Ewan McGregor y Anne Hathaway para los papeles principales añade atractivo, dado su reconocimiento internacional y su experiencia en producciones de gran escala.

El final de Oak Street
El final de Oak Street llegará a los cines el 14 de agosto con efectos visuales, animatrónicos y una ambientación sonora diseñada para reforzar el asombro y el peligro

El estreno, previsto para mediados de agosto, genera expectativas no solo por su premisa, sino también por sus creadores. El equipo técnico destacó el desafío que implicó coordinar los efectos prácticos y digitales, y buscó lograr una experiencia visual inmersiva.

Además, la producción señaló la importancia de la ambientación sonora y la música, diseñadas para intensificar la sensación de asombro y peligro en cada secuencia en la que aparecen los dinosaurios, reforzando el impacto emocional sobre el público.

La película, que llegará a los cines el 14 de agosto, tiene en el centro de la historia a la familia Platt, cuyos problemas cotidianos persisten aun en un escenario extraordinario.

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