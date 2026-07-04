Bloqueo, sabotaje e invasión: así se prepara Taiwán para hacer frente a una eventual guerra con China

Agentes de policía simulan una respuesta ante un ataque simulado en una instalación de infraestructura crítica durante un simulacro de resiliencia celebrado en Nantou, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

Era un escenario de pesadilla para Taiwán: un bloqueo chino, un fuerte terremoto aprovechado por Beijing para sembrar el caos, emisiones de televisión secuestradas, infraestructuras saboteadas, una retirada masiva de depósitos bancarios, disturbios civiles… y, a continuación, una invasión a gran escala.

Esa fue la crisis en cadena que se presentó a más de 370 funcionarios gubernamentales y militares durante un simulacro celebrado esta semana en el centro de Taiwán, como parte de la iniciativa del presidente Lai Ching-te para reforzar la preparación bélica de la isla, a medida que se intensifica la presión militar china sobre este territorio gobernado democráticamente.

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A Reuters se le concedió un acceso exclusivo y excepcional a este simulacro a puerta cerrada, la primera prueba de este tipo para comprobar si los funcionarios de Nantou, en colaboración con el Gobierno central y los organismos militares, podrían mantener en funcionamiento este condado montañoso bajo ataque.

Taiwán ha intensificado sus denominados ejercicios de “resiliencia” para preparar a la población civil y a los funcionarios ante crisis que van desde desastres naturales hasta la guerra, yendo más allá de los simulacros anteriores, a menudo criticados por ser guionizados, meramente representativos y de escaso valor.

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La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, observa una demostración en la que varias personas recogen arroz, aceite de cocina y leche en polvo en un supermercado durante un simulacro de resiliencia celebrado en Nantou (REUTERS/Ann Wang)

“Nuestro adversario está justo a nuestras puertas, al otro lado del estrecho de Taiwán. Eso está muy cerca”, declaró a Reuters Chi Lien-cheng, el ministro sin cartera encargado de supervisar el simulacro de dos días.

“Si no defiendes tu propio país, ¿quién más te defenderá? Creo que la gente está empezando a entenderlo”, afirmó, reconociendo que aún había muchas deficiencias y que los recursos podrían resultar insuficientes en caso de una catástrofe real.

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“Pero no pasa nada. Estamos aquí para ver cómo llevan a cabo el ejercicio, si tienen la voluntad de asimilar estos conceptos y ponerlos en práctica”.

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control. El Gobierno de Taiwán afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

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El jueves, cuando el simulacro estaba llegando a su fin, Taiwán informó de que China había llevado a cabo otra “patrulla conjunta de preparación para el combate” alrededor de la isla con buques de guerra y al menos 22 aviones militares, incluidos bombarderos H-6 con capacidad nuclear.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China afirmó que Lai estaba “intensificando deliberadamente” las tensiones.

“Esto solo empujará a Taiwán a una situación peligrosa de guerra y conflicto. Es, de principio a fin, un destructor de la paz entre ambas orillas del estrecho, un generador de crisis en el estrecho de Taiwán y un instigador de la guerra”, declaró el jueves la portavoz Zhu Fenglian.

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La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, observa cómo el personal sanitario atiende a un paciente simulado en un aparcamiento subterráneo convertido en una sala médica provisional durante un simulacro de resiliencia celebrado en Nantou (REUTERS/Ann Wang)

Una “guerra costosa” que puede que no triunfe

El simulacro comenzó con un ejercicio de simulación de siete horas, antes de pasar al día siguiente a maniobras sobre el terreno que incluían el derribo de un dron chino que amenazaba una central eléctrica y la instalación de puestos de reparto de raciones de alimentos.

El escenario de un terremoto de magnitud 6,8, en el que fallecieron 12 personas, añadió otra capa de tensión, lo que obligó a los responsables a compaginar las labores de socorro en caso de catástrofe, las infraestructuras dañadas, el creciente malestar público y la planificación de contingencias en tiempo de guerra.

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En las grandes pantallas del centro de respuesta del simulacro se mostraba un sistema táctico de cartografía y comunicaciones desarrollado por el ejército estadounidense que proporcionaba a los responsables la ubicación en tiempo real de los objetivos enemigos.

Junto a él había dos plataformas del Gobierno de Taiwán que utilizaban mapas interactivos e iconos para visualizar las crisis que se desarrollaban, incluido el movimiento de ambulancias y otros recursos, lo que ponía de relieve uno de los principales objetivos del simulacro de este año: una mayor integración entre civiles y militares.

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Los vecinos recogen provisiones y se instalan en un refugio temporal en un centro comunitario durante un simulacro de resiliencia en Nantou (REUTERS/Ann Wang)

Los mandos de la reserva militar coordinaron sus acciones directamente con los gobiernos locales, según explicó Lin Fei-fan, vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, que supervisa el programa de desarrollo de la resiliencia.

“El mensaje para nuestro adversario es claro: cuando sepan que la sociedad taiwanesa está preparada, tendrán que pensárselo muy bien antes de lanzarse a una guerra tan costosa contra Taiwán —una guerra que podría no tener éxito”.

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Aprendiendo de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, los responsables afirmaron que habían hecho que las pruebas fueran más realistas para los servicios de emergencia y los operadores de infraestructuras, entre otras cosas trasladando las operaciones hospitalarias al subsuelo y haciendo que hackers profesionales atacaran y sometieran a pruebas de estrés las redes y los sitios web del Gobierno.

Uno de los escenarios incluía un ataque con drones chinos contra el centro de respuesta, lo que dejaba en el aire la suerte de 75 funcionarios y obligaba a las autoridades a responder con planes para activar un centro de operaciones de respaldo.

“No podemos someterlos a una guerra real, así que solo podemos utilizar escenarios para ayudarles a comprender que la guerra es extremadamente cruel: todas las situaciones serán graves y urgentes", afirmó un funcionario que participó en el simulacro, que pidió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del asunto.

“Si no se han realizado estos preparativos en tiempos de paz, no se podrá responder”.

El personal sanitario atiende a un paciente en un aparcamiento subterráneo convertido en una sala médica provisional durante un simulacro de resiliencia en Nantou (REUTERS/Ann Wang)

Zona de retroguardia

A los funcionarios de Nantou se les encomendó una importante misión estratégica: transformar el único condado sin salida al mar de Taiwán en una “zona de retaguardia”, un refugio para las personas que huyeran de otros condados y una zona de repliegue para las operaciones mientras las tropas de primera línea luchaban contra las fuerzas chinas.

Decenas de unidades administrativas locales de todo el país también se sumaron a los simulacros a través de retransmisiones en directo, respondiendo a distintos escenarios y a una lluvia de preguntas de los comandantes del centro de respuesta.

Se interrogó a los funcionarios con gran detalle sobre si las unidades locales estaban preparadas: desde cuántos hombres en edad de ser reclutados podía movilizar el gobierno local de la noche a la mañana hasta cuántas latas de leche de fórmula para bebés tenía actualmente el condado en stock.

Sin embargo, no era el tipo de trabajo cotidiano al que estaban acostumbrados los funcionarios locales, desde el personal de los servicios públicos hasta los encargados del registro civil.

Los vecinos recogen provisiones y se instalan en un refugio temporal en un centro comunitario durante un simulacro de resiliencia en Nantou (REUTERS/Ann Wang)

A medida que los escenarios se volvían más sombríos, el ambiente en el centro de respuesta se hacía más tenso, con intercambios ocasionalmente tensos entre los mandos y sus subordinados, algunos de los cuales tenían dificultades para dar respuestas.

El simulacro también puso a prueba cómo las autoridades locales contrarrestarían la guerra de información. A medida que se desarrollaba el escenario, la desinformación y el sabotaje chinos cobraron protagonismo.

En un momento dado, las emisiones de la televisión local fueron secuestradas y sustituidas por propaganda de Beijing, mientras que en las calles aparecieron folletos con información falsa —lo que se hacía eco de un escenario de la serie de televisión taiwanesa de 2025 “Zero Day Attack”.

Las autoridades respondieron celebrando simulacros de ruedas de prensa, en los que se enseñó a los participantes a identificar la información falsa.

Lee I-yuan, un jefe de distrito de 75 años que dirigió un equipo de respuesta comunitaria, afirmó que el simulacro le ayudó a aprender a distinguir lo que era real de lo que era falso.

“Si la otra parte ataca, sin duda utilizará la inteligencia artificial para difundir información falsa”, afirmó.

(Con información de Reuters)