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El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

El Sumo Pontífice, de visita en la isla italiana de Lampedusa, subrayó la importancia de construir una sociedad donde “los vulnerables, los que sufren y los olvidados sean siempre acogidos con compasión, solidaridad y amor”

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El papa León XIV se encuentra en Lampedusa (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV se encuentra en Lampedusa (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV afirmó que defender la vida humana implica también "acoger, proteger y asistir a los migrantes“, según un mensaje enviado por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, país de origen del pontífice, celebrado este sábado.

En la misiva difundida por la oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa expresó: “Extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos los estadounidenses con ocasión del 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia”.

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Como primer papa estadounidense de la historia, León XIV consideró que esta fecha invita no solo a celebrar “el notable viaje de la nación”, sino también a reflexionar “sobre las responsabilidades que los hijos e hijas de este país tienen unos con otros, y con las generaciones que heredarán la nación que se está modelando hoy”.

El Papa subrayó la importancia de proteger la vida humana “desde su inicio en la concepción hasta la muerte natural” y de construir una sociedad donde “los vulnerables, los que sufren y los olvidados sean siempre acogidos con compasión, solidaridad y amor”.

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El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio (REUTERS/Remo Casilli)

León XIV remarcó: “Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde su mismísimo comienzo”.

El pontífice explicó que recibir a los migrantes con compasión y generosidad “no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que pertenece a cada persona humana”.

Y agregó: “En cada generación, aquellos que han llegado buscando libertad, oportunidad y un lugar al cual pertenecer han ayudado a modelar el carácter de la nación. (...) Nos necesitamos unos a otros, y necesitamos trabajar juntos en unidad para confrontar los desafíos que el mundo está enfrentando hoy”.

Entre los valores fundamentales, León XIV destacó la libertad religiosa, definida como “el derecho de cada persona a dar culto de acuerdo con su conciencia y a practicar su fe abiertamente, sin coacción ni temor”.

El pontífice explicó que recibir a los migrantes con compasión y generosidad “no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que pertenece a cada persona humana” (REUTERS/Remo Casilli)
El pontífice explicó que recibir a los migrantes con compasión y generosidad “no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que pertenece a cada persona humana” (REUTERS/Remo Casilli)

El documento señala que “la libertad de religión ha sido durante mucho tiempo central para la promesa estadounidense, protegiendo tanto la dignidad individual como la coexistencia pacífica de un pueblo diverso”.

El mensaje concluye con el deseo de que este aniversario “renueve el compromiso compartido con la libertad, la justicia, la oportunidad y la democracia”, e insta a los estadounidenses a honrar “el coraje y la visión de aquellos que les precedieron, fortaleciendo sus comunidades, respetando sus diferencias y trabajando juntos hacia una unión más perfecta”.

Este sábado, el Papa se encuentra en la isla italiana de Lampedusa para rendir homenaje a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central.

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