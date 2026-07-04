Estados Unidos

Miami-Dade refuerza la seguridad náutica este 4 de julio con más patrullas y un plan clave para evitar tragedias en el agua

La alcaldesa Daniella Levine Cava presentó el despliegue de inspectores y medidas de control para proteger a la multitud de navegantes que se congregará en la Bahía de Biscayne y los canales del condado durante el Día de la Independencia de Estados Unidos

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Miami-Dade refuerza este 4 de julio el operativo de seguridad náutica con patrullas adicionales y un plan de prevención encabezado por Daniella Levine Cava (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
Miami-Dade refuerza este 4 de julio el operativo de seguridad náutica con patrullas adicionales y un plan de prevención encabezado por Daniella Levine Cava (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Miami-Dade refuerza este 4 de julio su operativo de seguridad náutica con patrullas adicionales y un plan de prevención encabezado por la alcaldesa Daniella Levine Cava. El mensaje es directo: “Así como nadie debe conducir un automóvil bajo los efectos del alcohol, tampoco debe operar una embarcación después de beber”, advirtió la funcionaria en una rueda de prensa en la marina de Crandon Park, en Key Biscayne.

El contexto lo justifica. Según Diario Las Américas, Florida lidera el país en embarcaciones registradas y en muertes por accidentes náuticos, y dentro del estado, Miami-Dade concentra el mayor número de siniestros.

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La alcaldesa Daniella Levine Cava advirtió en Key Biscayne que operar una embarcación bajo los efectos del alcohol implica un riesgo comparable al de conducir después de beber (REUTERS/Marco Bello)
La alcaldesa Daniella Levine Cava advirtió en Key Biscayne que operar una embarcación bajo los efectos del alcohol implica un riesgo comparable al de conducir después de beber (REUTERS/Marco Bello)

El fin de semana del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos llevará a miles de personas a la Bahía de Biscayne, el Atlántico, playas y canales del condado.

Qué verificar antes de salir al agua

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Ray Jadallah, resumió la prioridad: “Lo más importante es salir con un plan antes de abandonar la casa y antes de dejar el muelle”.

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Las recomendaciones de seguridad náutica incluyen chalecos salvavidas, extintor en buen estado, uso del canal 16 de VHF, hidratación, protector solar, aviso de ruta y cuidado con la hélice (REUTERS/Amanda Perobelli)
Las recomendaciones de seguridad náutica incluyen chalecos salvavidas, extintor en buen estado, uso del canal 16 de VHF, hidratación, protector solar, aviso de ruta y cuidado con la hélice (REUTERS/Amanda Perobelli)

Según CBS Miami, también alertó sobre el peligro del calor extremo que se prevé durante el fin de semana.

Sus recomendaciones para quienes naveguen:

  • Llevar chaleco salvavidas para cada persona a bordo, en especial niños y quienes no sepan nadar.
  • Contar con un extintor de incendios en buen estado.
  • Conocer el uso del canal 16 de VHF para emergencias.
  • Beber agua con frecuencia, usar protector solar y buscar sombra.
  • Informar a familiares sobre la ruta prevista y la hora de regreso.
  • No arrancar el motor con personas cerca de la hélice.
  • Retirar toda la basura al finalizar la jornada.

La Oficina del Sheriff, liderada por Rosie Cordero-Stutz, coordina el operativo junto a agencias locales, estatales y federales para garantizar la vigilancia en las vías navegables durante todo el fin de semana, según Miami-Dade County.

La historia detrás del plan

Andrés Fernández, presidente de la Fundación Lucy Fernández, fue uno de los oradores en la conferencia. “Tengo el sombrero del padre en duelo que perdió a su hija de 17 años en un accidente de bote trágico e insensato, pero también vengo como navegante apasionado de toda la vida”, dijo a CBS Miami.

Su hija Lucy murió en la Bahía de Biscayne durante el Labor Day de 2022. Tragedias posteriores —la muerte de Ella Adler y de tres menores cerca de Hibiscus Island— aceleraron la creación del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Náutica y Educación de la Bahía, impulsado por la alcaldesa en junio de 2025.

Los cuatro pilares del informe

Durante casi un año, el grupo celebró siete reuniones con representantes de la industria náutica, la Fiscalía Estatal, agencias del condado y expertos ambientales. El resultado, según Diario Las Américas, es un informe con recomendaciones en cuatro ejes:

  • Educación: ampliar la capacitación obligatoria para operadores y fomentar una cultura de navegación responsable, especialmente entre quienes alquilan embarcaciones.
  • Cumplimiento de la ley: mayor coordinación entre agencias de patrullaje y acciones reforzadas contra el exceso de velocidad y la navegación bajo los efectos del alcohol.
  • Reformas legislativas: cerrar vacíos normativos para mejorar la protección de los navegantes.
  • Gestión de las vías navegables: reducir conflictos entre embarcaciones y usuarios recreativos, y proteger los ecosistemas de la bahía.

El dato que sostiene el eje educativo es contundente: el 65% de los operadores involucrados en accidentes fatales nunca recibió entrenamiento formal. “Estas no son simplemente estadísticas; son vidas perdidas y familias destruidas para siempre”, afirmó Fernández, según Diario Las Américas.

El pedido de continuidad

Fernández solicitó formalmente a la alcaldesa y a la Comisión del Condado que el grupo de trabajo se convierta en un organismo permanente, con mandato para supervisar la implementación de las medidas y proponer nuevas acciones.

Vista del horizonte de una ciudad costera con numerosos rascacielos altos y un puerto deportivo abarrotado de yates blancos, con sus reflejos claros en el agua
El informe del grupo de trabajo propuso medidas de educación, cumplimiento de la ley, reformas legislativas y gestión de las vías navegables, tras detectar que el 65% de los operadores en accidentes fatales no tenía entrenamiento formal (REUTERS)

“Creo que la gran mayoría de los operadores no tiene suficiente educación, o ninguna educación en absoluto”, insistió ante CBS Miami.

El lema que cerró la conferencia sintetiza el espíritu del operativo: “Diviértanse, pero háganlo con seguridad”.

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