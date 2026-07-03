Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

Bajo un intenso operativo en Nueva York, Taylor Swift se casará este 3 de julio en el Madison Square Garden (AP Foto/Ashley Landis), Reuters

(AP Foto/Ashley Landis)

Con permisos para 1.000 personas y una carpa de llegadas montada junto al recinto, fans de Taylor Swift se concentraron este viernes afuera de Madison Square Garden en Nueva York para lo que describieron como su boda, o al menos la celebración, con Travis Kelce, en medio de versiones contradictorias sobre si la pareja ya se casó.

PUBLICIDAD

Bajo el calor de 38,3°C (101°F) en Manhattan, asistentes de distintas edades dijeron que la sede funcionó como un punto “seguro” para un evento de alto perfil y que la experiencia también pasaba por reunirse entre Swifties, incluso sin ver a la cantante.

Frankie Root, de 19 años, dijo afuera del lugar que el sitio parecía una apuesta lógica por el perfil reservado de la artista cuando quiere mantener privacidad. “Creo que es una apuesta segura para ellos, porque ella es una persona muy privada cuando quiere serlo”, dijo Root.

PUBLICIDAD

Con un calor de casi 40°C, fans de Taylor Swift se suman a la celebración de su boda REUTERS/Christian Monterrosa

El operativo y la expectativa por la noche

Quienes llegaron al lugar dijeron que pensaban quedarse afuera hasta que arrancara el evento, previsto para la noche del viernes y la madrugada del sábado.

También señalaron que ya se emitieron permisos para realizar una reunión de 1.000 personas y que se levantó una carpa de llegadas adyacente al recinto.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si esperaba escenas similares a las celebraciones por el campeonato de los Knicks, el jefe de seguridad del Madison Square Garden se rió: “¡Espero que no!”.

Personal programado para trabajar en la fiesta también dijo que tenía poca idea de lo que se planeó. En el ambiente circuló incluso una versión sobre si la decoración incluiría un castillo, como parte de los informes sobre el evento.

PUBLICIDAD

Para evitar desorden, autoridades habilitaron un espacio para alrededor de 1000 personas afuera del Madison Square Garden para que los fans puedan reunirse REUTERS/Christian Monterrosa

Fans de varias generaciones viajaron para estar cerca

Gray O’Sullivan, de 18 años, dijo que el recinto también encajó por la conexión de Swift con la ciudad. “Es genial que lo haga aquí y conecte con su vida en Nueva York porque es algo muy especial para ella”, dijo O’Sullivan.

Margaret Brower visitó el lugar con su hija Angelina y explicó que la convivencia entre fans era parte central del plan. “Hay algo en ser Swiftie: puedes vivir una experiencia con otros Swifties aunque Taylor no esté ahí”, dijo Brower.

PUBLICIDAD

Fans de varias partres del mundo se han reunido en las inmediaciones del recinto y se notan felices de la relación de Taylor Swift con Travis Kelce (AP Foto/Heinz-Peter Bader)

Erik de Schipper y su hija Vera Suzanna, de 17 años, dijeron que viajaron desde los Países Bajos para conocer el lugar, aunque no hubiera mucho que ver. “En términos de privacidad, es muy inteligente”, dijo de Schipper. “Todos los fans se quedan afuera. Es la única manera de mantenerlo privado”.

Vera señaló que veía a Kelce como una elección correcta para Swift y rechazó la idea de que un matrimonio la alejara de su base de fans. “Creo que Travis es genuino”, dijo, antes de añadir: “Se lo merece”, incluso si eso implicara que la cantante estuviera menos disponible. “Ha estado en la industria por tanto tiempo que se merece algo de tiempo libre ahora”.

PUBLICIDAD

Los testimonios de quienes fueron por el rumor

El grupo de personas reunidas afuera del recinto incluyó a fans de varias edades. Lori Powers, de 50 años, y Cecily Hall, de Cold Spring, Nueva York, contaron que fueron a la ciudad porque escucharon un rumor de que “Taylor y Travis tenían un gran evento hoy”.

“Dijimos: ‘Vamos a investigar’… la queremos mucho”, dijo Powers. Al reconocer que no era tan joven como otras Swifties, añadió: “Hay una que vive dentro de mí que ha escuchado a Taylor desde siempre. Se siente como mi hermana menor o mi sobrina. Me da mucha felicidad por ella”.

PUBLICIDAD

Cuando le preguntaron si no había un mejor hombre para Swift que Kelce, Powers pensó un momento bajo el calor y respondió: “No es malhumorado. Ella… encontró a alguien que fue como: ‘Échale. Eres la mujer más famosa del mundo y está bien. Hagámoslo’”.

Hall sumó: “Ella comparte su energía. Ella está en sintonía con todo lo que él hace. Eso es enorme”.