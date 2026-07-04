Estados Unidos

Trump celebró el 250 aniversario de la independencia de EEUU y afirmó que la identidad estadounidense está bajo un “ataque renovado”

El presidente republicano brindó un discurso el viernes por la noche al pie del emblemático Monumento Nacional del Monte Rushmore para dar inicio a las celebraciones por el emblemático día para todos los residentes en el país norteamericano

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur (EE. UU.), el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur (EE. UU.), el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el viernes las actividades por el 250 aniversario de la independencia del país con una visita al Monte Rushmore en Dakota del Sur, como antesala a los festejos centrales titulados “Homenaje a Estados Unidos” en Washington este sábado.

Ante una multitud al pie del monumento nacional, el mandatario republicano inició su locución con una calificación a la festividad: “Uno de los días más extraordinarios de la historia del mundo”. Luego, enalteció la imagen del país norteamericano en el mundo, pero advirtió sobre una nueva amenaza contra la identidad nacional al señalar a “radicales y extremistasinternos.

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Trump exaltó el excepcionalísimo estadounidense y elogió a líderes históricos de su partido, en el mismo escenario donde se encuentran esculpidos los rostros de cuatro de sus predecesores (Washington, Jefferson, Th. Roosevelt y Lincoln).

“Al acercarnos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un nuevo ataque”, declaró y denunció la existencia de “un resurgimiento de la amenaza comunista en nuestro país”.

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“El comunismo es el enemigo de las personas libres en todas partes. Es el enemigo de la Constitución. Sobre todo, es el enemigo del 4 de julio de 1776. Puedes ser leal a Karl Marx, o puedes ser leal a América. Puedes ser un Comunista, o puedes ser un Patriota. No puedes ser ambas cosas”, sostuvo el inquilino de la Casa Blanca.

Trump calificó el crecimiento de la izquierda de cara a las elecciones legislativas de noviembre como una gran “amenaza” para el país. “En los últimos años ha habido un intento innegable de cambiar este carácter excepcional, de arrebatarnos el espíritu estadounidense, de alejarnos de nuestra historia”, afirmó el presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al pie del Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur (EE. UU.), el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al pie del Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur (EE. UU.), el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

En ese sentido, el magnate insistió en que su partido sólo podría perder las elecciones de medio término “si nos permitimos perderlas, si somos necios, estúpidos e imprudentes. Pero si eliminamos el obstruccionismo como deberíamos hacer, y votamos inmediatamente a favor de la Ley SAVE America, entonces no perderemos una elección durante 100 años...“. Y agregó: ”El Partido Comunista está compuesto por inmigrantes ilegales, criminales y todos aquellos que no quieren trabajar“.

A raíz de la ola de calor que azota a gran parte del país, Trump se tomó el atrevimiento de mencionar los avances impulsados a lo largo de la historia por EEUU y lanzar una broma: "Somos la nación que soñó y creó el mundo moderno —tendimos los ferrocarriles, levantamos esos grandes y hermosos rascacielos, domamos la electricidad e inventamos la bombilla, el teléfono, el avión, la línea de ensamblaje, la televisión, el microchip, la computadora personal, internet, GPS, el teléfono inteligente— y casi todo lo demás que se ha inventado jamás, incluyendo... una cosa llamada aire acondicionado".

En una crítica hacia el ex presidente Joe Biden, mencionó que durante 250 años, todo el mundo miró a Estados Unidos y “se inspiró en los saltos de progreso, hazañas de fuerza y actos de abnegación, fe y esperanza que solo podrían haber ocurrido aquí mismo”, pero “hace dos años, se nos reían, se burlaban de nosotros y éramos una nación en declive...”. “Hoy (...) somos respetados como ninguna nación en el mundo es respetada... ¡y quiero decirles: lo mejor está por venir!”, cerró en Dakota del Sur.

El 4 de julio, Trump encabezará un acto político en el National Mall de Washington, con sobrevuelos de aviones militares y un espectáculo de fuegos artificiales anunciado como el más grande del mundo. “El 4 de julio hará aproximadamente 41 grados centígrados (107 grados Fahrenheit), y voy a ir y voy a dar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”, declaró Trump.

Donald Trump pronunció un discurso durante la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)
Donald Trump pronunció un discurso durante la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

Para la jornada del sábado, se prevé que aviones supersónicos surquen los cielos de Washington durante la tarde y la noche, en una serie de sobrevuelos que incluirán la presentación del nuevo Air Force One y de un bombardero furtivo B-1.

Estos vuelos están programados para realizarse inmediatamente después del discurso presidencial y darán paso a un espectáculo de fuegos artificiales anunciado como el mayor realizado hasta la fecha, según la organización del evento.

En el contexto del aniversario, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac indicó que el 61% de los estadounidenses considera que el país no cumple los ideales de la Declaración de Independencia, aunque la opinión se divide según la filiación política.

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