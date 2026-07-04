Más de 400 enfermos y 20 hospitalizados por un parásito intestinal ponen en alerta sanitaria a 18 estados de EE. UU.

El CDC investiga más de 400 casos de Cyclospora en 18 estados de Estados Unidos y reportó 20 hospitalizaciones entre mayo y junio (CDC)

Más de 400 casos del parásito Cyclospora en 18 estados de Estados Unidos mantienen al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en alerta activa. El organismo federal trabaja junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y autoridades locales para identificar el origen de los contagios, registrados entre el 1 de mayo y el 16 de junio, con 20 personas hospitalizadas.

El brote afecta a residentes que se enfermaron tras consumir alimentos dentro del territorio estadounidense y que no viajaron al exterior en las dos semanas previas. El CDC advierte que, por ahora, no existe evidencia de un único brote multiestatal que conecte todos los casos: los investigadores trabajan en paralelo sobre distintos focos en varios estados.

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Qué es Cyclospora y cómo se contagia

Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que provoca la ciclosporiasis, una enfermedad intestinal. Se propaga a través de productos frescos y agua contaminados con heces humanas, y no se transmite de persona a persona, de acuerdo a información de la CDC.

Cyclospora cayetanensis causa ciclosporiasis, una enfermedad intestinal que se transmite por productos frescos y agua contaminados con heces humanas (CDC)

El período de incubación va de dos días a dos semanas desde la ingestión del parásito. No todas las personas infectadas desarrollan síntomas.

Los síntomas que debe reconocer

La ciclosporiasis produce una serie de molestias gastrointestinales que pueden confundirse con otras enfermedades digestivas. El síntoma más frecuente, según el CDC, es la diarrea acuosa con evacuaciones frecuentes y a veces explosivas.

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La diarrea acuosa es el síntoma más frecuente de la ciclosporiasis, que también puede provocar calambres abdominales, náuseas, fatiga, vómitos y fiebre leve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los demás síntomas son:

Calambres abdominales

Náuseas

Fatiga

Pérdida de apetito

Fiebre leve

Vómitos

Michigan y Nueva York, los focos más activos

Michigan se convirtió en el epicentro del brote. Desde el 22 de junio, el estado registró más de 300 casos, una cifra que contrasta con los 50 casos anuales que suele identificar su departamento de salud.

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Nueva York acumula 107 casos desde el 1 de mayo. Las autoridades sanitarias de la ciudad reportaron que los contagios se duplicaron entre enero y junio en comparación con el mismo período de 2025, según informó The New York Times. El estado registra normalmente entre 500 y 700 casos anuales en total, de acuerdo a datos aportados por The Guardian.

Los 18 estados con casos reportados

Los cuatro estados con mayor número de afectados son Nueva York, Texas, Illinois y Michigan. Los 14 estados restantes con casos confirmados son:

Alaska

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Louisiana

Massachusetts

Nueva Jersey

Carolina del Norte

Ohio

Pensilvania

Tennessee

Virginia

Wisconsin

Por qué aumentan los casos en verano

En Estados Unidos, la ciclosporiasis tiene un patrón estacional: los casos suelen concentrarse entre mayo y agosto. Durante esos meses, el consumo de productos frescos como albahaca, cilantro, espinaca y frutas del bosque aumenta, y esos alimentos tienen antecedentes de vinculación con brotes anteriores del parásito.

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Michigan concentra más de 300 casos de Cyclospora y Nueva York suma 107, en los focos más activos del brote en Estados Unidos (Sky News )

El CDC calificó el número actual de casos como “inusualmente alto” y señaló que la falta de identificación de las fuentes de contagio es lo que más preocupa en este momento.

Tratamiento y pronóstico

La mayoría de las personas con un sistema inmunitario sano se recupera sola en días o semanas. En los casos más graves, el médico puede prescribir antibióticos.

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La enfermedad no suele ser mortal: en este brote no se reportó ninguna muerte, según confirmó The Guardian.

Qué hacer si vive en un estado afectado

El CDC emitió una serie de recomendaciones prácticas para reducir el riesgo de contagio y actuar a tiempo ante una posible infección:

Lavar bien todos los productos frescos antes de consumirlos

Lavarse las manos con frecuencia y limpiar las superficies de la cocina

Consultar a un médico ante cualquier síntoma de ciclosporiasis

Reportar un diagnóstico positivo al departamento de salud local

Beber abundante agua y líquidos para evitar la deshidratación en caso de estar enfermo