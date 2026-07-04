Un incendio forestal al suroeste de Denver obliga a miles de personas a evacuar la zona y destruye más de 160 estructuras

El incendio forestal de Aspen Acres al suroeste de Denver obligó a evacuar a miles de personas y destruyó más de 160 estructuras (Michael Seamans/The Gazette via AP)

Un incendio forestal de gran magnitud ha encendido las alarmas al suroeste de Denver, obligando a la evacuación de miles de personas y dejando una estela de destrucción en su avance. El incendio de Aspen Acres ha devastado más de 160 estructuras y sigue fuera de control, mientras los vientos erráticos complican la labor de los equipos de emergencia. El fenómeno no solo ha afectado a comunidades locales, sino que también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la región ante condiciones climáticas cada vez más extremas.

El fuego se originó en una zona boscosa al suroeste de Denver y, en cuestión de horas, se propagó por dos condados de Colorado. La magnitud del incendio quedó clara el viernes por la tarde, cuando las autoridades confirmaron que las llamas habían consumido aproximadamente 297 kilómetros cuadrados (115 millas cuadradas). La situación resultó aún más alarmante al constatarse que, hasta ese momento, no se había logrado ningún nivel de contención. La destrucción de más de 160 estructuras refleja el impacto inmediato y devastador en las comunidades afectadas, muchas de las cuales han perdido viviendas, negocios y servicios esenciales.

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El avance del incendio se ha visto impulsado por varios factores climáticos y ambientales propios del oeste estadounidense. En primer lugar, meses de sequía han dejado los suelos y la vegetación especialmente secos, facilitando que cualquier chispa se convierta rápidamente en un incendio de grandes proporciones. Además, la escasez récord de nieve durante el último invierno en algunas partes de la región ha reducido aún más la humedad disponible en el ambiente, eliminando una barrera natural contra el fuego. Estos factores, sumados a los vientos erráticos que han soplado durante los últimos días, han dificultado los esfuerzos para controlar el avance de las llamas y han obligado a los equipos de emergencia a adaptar sus estrategias constantemente.

Las autoridades informaron que el incendio de Aspen Acres consumió unos 297 kilómetros cuadrados en dos condados de Colorado y seguía sin contención (Jerilee Bennett/The Gazette via AP)

La respuesta ante el incendio de Aspen Acres ha requerido la movilización de recursos a gran escala y la implementación de medidas de emergencia para proteger a la población. El embalse de Pueblo se ha convertido en una fuente vital de agua para los bomberos, quienes extraen grandes volúmenes para intentar frenar el avance del fuego. Las autoridades ordenaron la evacuación total de Colorado City, una comunidad no incorporada que alberga aproximadamente 2.200 habitantes, así como de otras localidades cercanas como Beulah, Rye y San Isabel. Miles de residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares de manera urgente, en medio de la incertidumbre sobre el destino de sus bienes y la evolución del incendio.

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El operativo de evacuación ha sido particularmente complejo debido a la extensión geográfica de las zonas afectadas y la rapidez con la que se han propagado las llamas. Las autoridades han establecido puestos de control en las carreteras para dirigir el tránsito y asegurar que la población evacue de manera ordenada y segura. Además, se han habilitado refugios temporales y puntos de reunión para los evacuados, a fin de brindarles asistencia básica mientras se desarrolla la emergencia. Los equipos de bomberos, reforzados por personal especializado, trabajan en turnos continuos para proteger las áreas residenciales y frenar el avance del fuego hacia nuevas zonas.

La gravedad de la situación ha hecho necesaria la participación de la Guardia Nacional, que ha enviado a unos 50 soldados para colaborar en las tareas de control y logística. Estos efectivos han sido desplegados principalmente en los condados de Custer y Pueblo, donde asisten en la vigilancia de los puestos de control y contribuyen a mantener el orden en las rutas de evacuación. Además, los miembros de la Guardia Nacional trabajan en coordinación con los guardaparques estatales para incorporar embarcaciones adicionales al operativo, con el objetivo de mantener a los navegantes alejados de las áreas donde los bomberos recogen agua del embalse. Esta colaboración interinstitucional resulta fundamental para optimizar los recursos disponibles y garantizar la seguridad tanto de los equipos de emergencia como de la población civil.

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La evacuación total de Colorado City y de localidades como Beulah, Rye y San Isabel amplió el impacto del incendio forestal en Colorado (Michael Seamans/The Gazette vía AP)

El incendio de Aspen Acres no es un caso aislado, sino parte de una ola de aproximadamente 40 grandes incendios que permanecen sin controlar en el oeste del país. Entre ellos destaca el incendio de Snyder, ubicado en la vertiente occidental de las Montañas Rocosas, cerca de la frontera entre Colorado y Utah. Allí, los bomberos habían logrado contener aproximadamente el 65 % del fuego para el viernes, aunque el balance humano ha sido trágico: tres miembros de un equipo de extinción de incendios con helicópteros murieron y otros dos resultaron heridos el fin de semana anterior, al ser alcanzados por las llamas.

En Utah, otros dos incendios también generan preocupación por su tamaño y potencial destructivo. El incendio de Cottonwood, en el suroeste del estado, creció hasta alcanzar 380 kilómetros cuadrados (147 millas cuadradas) el viernes, mientras que el incendio de Babylon, en la esquina sureste, se expandió hasta las 344 kilómetros cuadrados (133 millas cuadradas). Estos focos, junto con el de Aspen Acres, representan una amenaza constante para comunidades rurales y zonas de alto valor ecológico, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno.

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La situación en el oeste de Estados Unidos evidencia un patrón creciente de incendios forestales cada vez más intensos y difíciles de controlar. La combinación de sequía prolongada, condiciones meteorológicas extremas y la acumulación de material combustible en los bosques ha generado un escenario de alto riesgo que exige respuestas rápidas y recursos extraordinarios. La devastación causada por el incendio de Aspen Acres y los demás focos activos es una muestra palpable de los desafíos que enfrenta la región, tanto en términos de protección civil como de gestión ambiental y planificación a largo plazo.