Trump encabeza los festejos del 250 aniversario en el Monte Rushmore y desata la polémica por el “quinto rostro”

Donald Trump viajó a Mount Rushmore para encabezar los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos en South Dakota (REUTERS/Jane Ross)

Donald Trump viajó este viernes a Mount Rushmore para encabezar los festejos del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos. Lo hizo a bordo del avión jumbo de origen catarí que utiliza como Air Force One, según Reuters.

El gobernador de South Carolina, Larry Rhoden, y el secretario del Interior, Doug Burgum, presentarán a Trump al anochecer. Los fuegos artificiales, a cargo de la empresa Pyro Spectaculars, están programados para las 21:45h hora local y durarán aproximadamente media hora, según The Epoch Times.

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El acto en Mount Rushmore incluyó un discurso de Trump y fuegos artificiales, con acceso por inscripción previa exclusivo para residentes de Estados Unidos (Europa Press)

Las 4.800 entradas disponibles para el público general se sortearon entre más de 103.000 inscriptos, y el acceso quedó reservado exclusivamente a residentes del país, según el Servicio de Parques Nacionales.

Trump, Mount Rushmore y la idea del quinto rostro

No es su primera visita: ya celebró allí el 4 de julio en 2020, y en esa época escribió en redes que agregar su perfil al monumento le “sonaba a buena idea”. Algunos de sus seguidores retomaron la propuesta en este segundo mandato, pero expertos advirtieron que no hay espacio físico en la roca para un quinto rostro, según NBC News.

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La propuesta de sumar a Donald Trump como quinto rostro en Mount Rushmore resurgió entre sus seguidores, pero expertos señalaron que no hay espacio físico en la roca (REUTERS/Evan Vucci)

El evento central del aniversario llega el sábado por la noche en el National Mall de Washington, donde Trump dará otro discurso ante lo que las autoridades describen como el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia del país, según PBS NewsHour/AP.

Los organizadores anunciaron la instalación de estaciones de agua, recursos de refrigeración y apoyo médico a lo largo del recorrido.

El calor que reorganizó la agenda

Una ola de calor extremo afecta gran parte del Medio Oeste y la Costa Este, y ya alteró varios eventos:

Filadelfia canceló por completo el desfile de independencia cerca de Independence Hall, decisión tomada de madrugada tras haber reducido previamente el recorrido de 3,8 a 1,6 kilómetros.

Boston retrasó cuatro horas la apertura del Boston Pops Fireworks Spectacular en el río Charles. El programa incluye actuaciones de Lainey Wilson , Chance the Rapper, Trombone Shorty y Megan Hilty, con Jane Lynch como conductora.

Washington abrió las puertas del concierto Capitol Fourth con retraso, ante temperaturas que superarían los 37 ℃ (100 ℉). Las autoridades sugirieron seguir el evento desde casa, ya que se transmite por televisión pública y en línea.

Amtrak suspendió trenes en el noreste por riesgo de daños en las vías ante las altas temperaturas.

Detalles del festejo en el resto del país

En Nueva York, la bola de Times Square descendió por primera vez en rojo, blanco y azul, y lo hizo ocho veces a lo largo del día para marcar la medianoche en cada zona horaria del país y sus territorios, desde Guam hasta Samoa, según NBC News.

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El Kennedy Center de Washington recaudó más de USD 1 millón con una fiesta en su terraza con vista al río Potomac para ver los fuegos. Más de 1.200 personas pagaron entre USD 425 y USD 25.000 por entrada, con un donante anónimo que aportó USD 500.000. La cifra duplicó lo recaudado en ediciones anteriores, según la misma fuente.

Trump dará otro discurso en el National Mall de Washington, donde las autoridades anunciaron un show de fuegos artificiales por el aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

Trump también participó en un episodio del podcast de la segunda dama Usha Vance, Storytime with the Second Lady, dirigido a niños. Allí leyó un libro sobre hábitos de expresidentes y, cuando Vance le preguntó qué lee por placer, respondió: “Principalmente diarios. Suelo leer historias sobre mí mismo”, según NBC News.

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Un país dividido ante su propio aniversario

Las celebraciones reflejan la polarización del momento. Dos organizaciones coordinan eventos en paralelo:

Freedom 250 , alineada con la Casa Blanca, organizó gran parte de la actividad en Washington, incluida la Gran Feria Estatal Americana.

America250, de origen bipartidista creada por el Congreso hace una década, está detrás de los ball drops en varias ciudades y de un concierto en Los Ángeles el sábado.

Una encuesta de AP-NORC de abril lo grafica con precisión: solo 4 de cada 10 personas se sienten “orgullosas” ante el aniversario, y apenas 3 de cada 10 dijeron sentirse “emocionadas”.

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