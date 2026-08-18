Un choque de embarcación mató a dos chicos: imputan al conductor por navegar alcoholizado en Nueva Jersey

La causa avanzó en Nueva Jersey después del accidente náutico en el que murieron dos menores y por el que ahora quedó imputado el hombre que conducía la embarcación (Ocean County Jail)

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La investigación por la muerte de dos chicos de 7 y 9 años en la costa de Nueva Jersey entró en una nueva etapa judicial después de varias semanas de pesquisa.

La Policía Estatal de Nueva Jersey acusó al hombre que manejaba la embarcación de operar bajo los efectos del alcohol y de actuar de forma imprudente en el episodio ocurrido el 19 de julio, informó NBC News.

El hecho ocurrió a las 21.09 en la Intracoastal Waterway, a la altura de Berkeley Township, en el condado de Ocean. De acuerdo con la reconstrucción oficial citada por NBC Philadelphia, el bote chocó contra una señal del canal y expulsó al agua a los dos menores.

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El episodio ocurrió en un tramo de la ruta marítima que bordea la costa este de Estados Unidos, a la altura de Berkeley Township, en el condado de Ocean (@ABC7NY)

Qué pasó en el agua

La embarcación involucrada era una Tidewater Custom 280 de 30 pies, equivalentes a 9,1 metros. CBS New York añadió que junto al conductor viajaban tres pasajeros: una mujer de 64 años, una nena de 9 y un nene de 7.

Tras la colisión, los dos chicos fueron hallados en el agua sin respuesta, aseguró CBS New York en base a la versión policial. Los trasladaron a un hospital local, donde los médicos confirmaron sus muertes.

La información pública difundida hasta ahora no detalló la maniobra previa al impacto ni la velocidad a la que avanzaba la nave. Tampoco quedaron claras las condiciones de navegación en ese tramo, un aspecto que todavía forma parte de lo que la investigación busca establecer.

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La embarcación impactó contra una baliza del canal y los dos chicos salieron despedidos, de acuerdo con la reconstrucción difundida por la policía estatal (@ABC7NY)

Quiénes eran las víctimas

El New York Post identificó a los menores como Mya Bella Golabek, de 9 años, y Sigmund Paul Golabek, de 7. Ese mismo medio aseguró que ambos eran nietos del acusado, un dato que amplió el alcance humano del caso y que no había aparecido en las primeras coberturas.

Otra de las incógnitas que siguen abiertas es cuántas personas viajaban a bordo al momento exacto del choque, más allá de los datos iniciales sobre los ocupantes mencionados por CBS New York. La cobertura tampoco precisó en qué parte del bote estaban ubicados los chicos antes de caer al agua.

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La policía no difundió públicamente el nivel de alcohol en sangre atribuido al conductor, señaló el New York Post. Ese punto aparece como uno de los elementos más sensibles para la evolución judicial del caso.

Las víctimas fueron identificadas como Mya Bella Golabek, de 9 años, y Sigmund Paul Golabek, de 7, dos hermanos que murieron tras caer al agua (Facebook/Jennifer Cisecki Golabek/Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es el acusado y qué cargos enfrenta

La Policía Estatal de Nueva Jersey identificó al hombre acusado como Stephen Schneider, de 64 años y residente de Bayville. La fuerza afirmó que se presentó ante las autoridades el viernes en una entrega coordinada con agencias estatales y locales.

NBC News informó que Schneider enfrenta dos cargos de homicidio imprudente con embarcación, además de una acusación por operar bajo los efectos del alcohol y otra por manejo imprudente.

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La causa quedó radicada en el condado de Ocean. CBS New York y NBC Philadelphia precisaron que el acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Ocean a la espera de una futura audiencia.

Stephen Schneider, de 64 años, quedó detenido en la cárcel del condado de Ocean mientras avanza la causa por homicidio imprudente con embarcación y otras acusaciones (Google Maps)

Qué puede pasar ahora

El caso avanza ahora hacia una instancia en la que la reconstrucción técnica del choque tendrá un peso central. En esa etapa deberán reunirse testimonios, informes y otros elementos que permitan precisar cómo fueron los segundos previos al impacto y qué margen de control tenía el conductor sobre la nave.

Parte del avance judicial dependerá ahora de la evidencia que incorpore la fiscalía y de la forma en que quede sostenida la acusación en la próxima etapa del caso.

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Según NBC News, no estaba claro si Schneider contaba ya con un abogado que pudiera hablar en su nombre. Con ese escenario, la causa quedó a la espera de nuevas definiciones judiciales mientras la pesquisa oficial sigue abierta.