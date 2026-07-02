Los trenes de Nueva Jersey registran cancelaciones en varias líneas mientras suben las temperaturas en la región

NJ Transit aplicó un aumento de tarifas del 3% en medio de fallas técnicas, demoras y cancelaciones que afectan a miles de pasajeros entre Nueva Jersey y Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La combinación de aumentos en las tarifas de NJ Transit, fallas técnicas y una ola de calor sin precedentes está complicando la vida diaria de miles de pasajeros en Nueva Jersey y el área metropolitana de Nueva York.

El reciente ajuste del 3% en el precio de los billetes, sumado a la falta de mejoras visibles en el servicio, generó descontento entre los usuarios, que deben enfrentar demoras y cancelaciones frecuentes justo cuando las temperaturas alcanzan niveles peligrosos.

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Las autoridades de NJ Transit advirtieron que las demoras podrían extenderse hasta el sábado, con un impacto principal en quienes dependen del tren para llegar a Manhattan desde Nueva Jersey.

El Corredor Noreste, la línea más utilizada, registró cancelaciones por problemas mecánicos y escasez de material rodante, mientras que otras rutas, como Morris & Essex, Pascack Valley y Main/Bergen County, también sufrieron interrupciones.

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El malestar se agudiza porque muchos trenes y autobuses cuentan con aire acondicionado antiguo, que podría dejar de funcionar cuando más se lo necesita.

La ola de calor en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut activó medidas de emergencia con centros de enfriamiento y unidades móviles climatizadas (REUTERS/Jordan Tovin)

La región enfrenta una ola de calor peligrosa que se prevé persistirá hasta el fin de semana del 4 de julio. Ante este escenario, las autoridades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut activaron medidas de emergencia: abrieron centros de enfriamiento y desplegaron unidades móviles climatizadas con personal sanitario.

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La empresa eléctrica Con Edison pidió a los ciudadanos que reduzcan el consumo energético en horarios críticos, y la MTA comenzó a revisar el funcionamiento del aire acondicionado en estaciones y vagones, además de instalar ventiladores en los subterráneos.

La agencia NJ Transit enfrentó cancelaciones y retrasos por problemas mecánicos agravados por el calor y por una infraestructura envejecida.

El aumento de tarifas del 3% aplicado a trenes, autobuses y tranvías respondió al intento de cubrir un déficit presupuestario de USD 200 millones, pero la percepción de los usuarios fue que el servicio no mejoró y que la frecuencia y la puntualidad siguieron en entredicho.

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Qué está pasando con NJ Transit: fallas, demoras y un servicio bajo presión

El impacto del calor sobre la infraestructura ferroviaria es doble: los cables eléctricos aéreos tienden a combarse y las vías pueden dilatarse, lo que incrementa el riesgo de interrupciones y fallas en los sistemas de aire acondicionado, según informaron voceros de NJ Transit.

El Corredor Noreste de NJ Transit registró cancelaciones por problemas mecánicos y escasez de material rodante en los viajes hacia Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

Además, otras compañías como Amtrak también reportaron cancelaciones y reducción de la velocidad de sus trenes Acela, y citaron las condiciones extremas como motivo principal.

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El ajuste del 3% y el déficit de USD 200 millones

La actualización tarifaria anual de NJ Transit llevó el boleto de una zona a USD 1,90 y el viaje de seis zonas en autobús interestatal a USD 9,70. Las tarifas para niños, adultos mayores y personas con discapacidad no se modificaron.

El incremento del 3% respondió al objetivo de cubrir un déficit presupuestario de USD 200 millones, aunque la percepción entre los pasajeros es que la suba no se tradujo en mejoras visibles del servicio.

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Testimonios de pasajeros: “no se siente justo”

Pese a comprender las razones presupuestarias, usuarios como Vince Falvo expresaron su frustración: “Es un aumento pequeño, pero con el tiempo, se acumula”.

Otros, como Denise Lawrence, reclamaron mayor frecuencia y puntualidad: “A veces el autobús ni siquiera aparece, pero quieren subir los precios”.

NJ Transit advirtió que el calor puede afectar los cables eléctricos aéreos, dilatar las vías y agravar las interrupciones del servicio ferroviario (REUTERS/Jeenah Moon)

Deepa Chander resumió el sentir de muchos: “Nunca llega realmente a tiempo o siempre hay problemas todos los días, así que no se siente justo”.

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El martes, una avería en la señalización cerca de Newark provocó demoras de más de 90 minutos, y se sumó a las quejas por fallas recurrentes y la falta de personal.

El contexto de la Copa Mundial de la FIFA también generó ajustes temporales en los servicios, e intensificó la percepción de inestabilidad.

Medidas de emergencia en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

Mientras en Nueva York y Connecticut las autoridades amplían horarios de parques y piscinas y refuerzan la infraestructura de emergencia, los pasajeros de NJ Transit y Amtrak enfrentan jornadas agotadoras, con temperaturas elevadas y un servicio lejos de la regularidad esperada.

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La combinación de tarifas más altas, infraestructura deteriorada y un verano extremo pone a prueba la paciencia y la salud de quienes dependen del transporte público en la región.