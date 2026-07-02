Estados Unidos

Los trenes de Nueva Jersey registran cancelaciones en varias líneas mientras suben las temperaturas en la región

La operadora NJ Transit reporta interrupciones y demoras por fallas mecánicas, escasez de material rodante y una red envejecida, en plena ola de calor que complica los traslados hacia Manhattan desde distintos puntos

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NJ Transit aplicó un aumento de tarifas del 3% en medio de fallas técnicas, demoras y cancelaciones que afectan a miles de pasajeros entre Nueva Jersey y Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)
NJ Transit aplicó un aumento de tarifas del 3% en medio de fallas técnicas, demoras y cancelaciones que afectan a miles de pasajeros entre Nueva Jersey y Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La combinación de aumentos en las tarifas de NJ Transit, fallas técnicas y una ola de calor sin precedentes está complicando la vida diaria de miles de pasajeros en Nueva Jersey y el área metropolitana de Nueva York.

El reciente ajuste del 3% en el precio de los billetes, sumado a la falta de mejoras visibles en el servicio, generó descontento entre los usuarios, que deben enfrentar demoras y cancelaciones frecuentes justo cuando las temperaturas alcanzan niveles peligrosos.

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Las autoridades de NJ Transit advirtieron que las demoras podrían extenderse hasta el sábado, con un impacto principal en quienes dependen del tren para llegar a Manhattan desde Nueva Jersey.

El Corredor Noreste, la línea más utilizada, registró cancelaciones por problemas mecánicos y escasez de material rodante, mientras que otras rutas, como Morris & Essex, Pascack Valley y Main/Bergen County, también sufrieron interrupciones.

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El malestar se agudiza porque muchos trenes y autobuses cuentan con aire acondicionado antiguo, que podría dejar de funcionar cuando más se lo necesita.

La ola de calor en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut activó medidas de emergencia con centros de enfriamiento y unidades móviles climatizadas (REUTERS/Jordan Tovin)
La ola de calor en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut activó medidas de emergencia con centros de enfriamiento y unidades móviles climatizadas (REUTERS/Jordan Tovin)

La región enfrenta una ola de calor peligrosa que se prevé persistirá hasta el fin de semana del 4 de julio. Ante este escenario, las autoridades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut activaron medidas de emergencia: abrieron centros de enfriamiento y desplegaron unidades móviles climatizadas con personal sanitario.

La empresa eléctrica Con Edison pidió a los ciudadanos que reduzcan el consumo energético en horarios críticos, y la MTA comenzó a revisar el funcionamiento del aire acondicionado en estaciones y vagones, además de instalar ventiladores en los subterráneos.

La agencia NJ Transit enfrentó cancelaciones y retrasos por problemas mecánicos agravados por el calor y por una infraestructura envejecida.

El aumento de tarifas del 3% aplicado a trenes, autobuses y tranvías respondió al intento de cubrir un déficit presupuestario de USD 200 millones, pero la percepción de los usuarios fue que el servicio no mejoró y que la frecuencia y la puntualidad siguieron en entredicho.

Qué está pasando con NJ Transit: fallas, demoras y un servicio bajo presión

El impacto del calor sobre la infraestructura ferroviaria es doble: los cables eléctricos aéreos tienden a combarse y las vías pueden dilatarse, lo que incrementa el riesgo de interrupciones y fallas en los sistemas de aire acondicionado, según informaron voceros de NJ Transit.

El Corredor Noreste de NJ Transit registró cancelaciones por problemas mecánicos y escasez de material rodante en los viajes hacia Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)
El Corredor Noreste de NJ Transit registró cancelaciones por problemas mecánicos y escasez de material rodante en los viajes hacia Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

Además, otras compañías como Amtrak también reportaron cancelaciones y reducción de la velocidad de sus trenes Acela, y citaron las condiciones extremas como motivo principal.

El ajuste del 3% y el déficit de USD 200 millones

La actualización tarifaria anual de NJ Transit llevó el boleto de una zona a USD 1,90 y el viaje de seis zonas en autobús interestatal a USD 9,70. Las tarifas para niños, adultos mayores y personas con discapacidad no se modificaron.

El incremento del 3% respondió al objetivo de cubrir un déficit presupuestario de USD 200 millones, aunque la percepción entre los pasajeros es que la suba no se tradujo en mejoras visibles del servicio.

Testimonios de pasajeros: “no se siente justo”

Pese a comprender las razones presupuestarias, usuarios como Vince Falvo expresaron su frustración: “Es un aumento pequeño, pero con el tiempo, se acumula”.

Otros, como Denise Lawrence, reclamaron mayor frecuencia y puntualidad: “A veces el autobús ni siquiera aparece, pero quieren subir los precios”.

NJ Transit advirtió que el calor puede afectar los cables eléctricos aéreos, dilatar las vías y agravar las interrupciones del servicio ferroviario (REUTERS/Jeenah Moon)
NJ Transit advirtió que el calor puede afectar los cables eléctricos aéreos, dilatar las vías y agravar las interrupciones del servicio ferroviario (REUTERS/Jeenah Moon)

Deepa Chander resumió el sentir de muchos: “Nunca llega realmente a tiempo o siempre hay problemas todos los días, así que no se siente justo”.

El martes, una avería en la señalización cerca de Newark provocó demoras de más de 90 minutos, y se sumó a las quejas por fallas recurrentes y la falta de personal.

El contexto de la Copa Mundial de la FIFA también generó ajustes temporales en los servicios, e intensificó la percepción de inestabilidad.

Medidas de emergencia en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

Mientras en Nueva York y Connecticut las autoridades amplían horarios de parques y piscinas y refuerzan la infraestructura de emergencia, los pasajeros de NJ Transit y Amtrak enfrentan jornadas agotadoras, con temperaturas elevadas y un servicio lejos de la regularidad esperada.

La combinación de tarifas más altas, infraestructura deteriorada y un verano extremo pone a prueba la paciencia y la salud de quienes dependen del transporte público en la región.

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