Un tribunal federal reactiva en Ohio las restricciones al uso de redes sociales de menores de 16 años

Un tribunal federal del Sexto Circuito reactivó en Ohio la ley que exige consentimiento parental para que menores de 16 años usen redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó restablecer la ley de Ohio que exige consentimiento parental para que menores de 16 años usen aplicaciones de redes sociales, una medida impulsada por el estado como resguardo de la salud mental infantil y ahora validada, por ahora, frente a un planteo de inconstitucionalidad.

El fallo fue adoptado por dos a uno y devolvió el caso a un tribunal inferior para que levante el bloqueo que impedía aplicar la norma.

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La decisión fue adversa para NetChoice, una asociación comercial del sector tecnológico, la asociación comercial que agrupa a TikTok, Snapchat, Meta y otras empresas tecnológicas, después de que esa entidad obtuviera victorias judiciales contra leyes de identificación digital similares en Arkansas, Luisiana y Georgia.

Según The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, NetChoice había demandado a Ohio en 2024 con el argumento de que la ley era demasiado amplia, vaga y constituía una restricción inconstitucional a la libertad de expresión. El panel, con sede en Cincinnati, rechazó esa interpretación y concluyó que la norma no es inconstitucional.

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Los argumentos del fallo y el voto mayoritario

La mayoría del tribunal concluyó que la ley de redes sociales no es inconstitucional y que impone una carga mínima a las plataformas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

El juez Eric Clay sostuvo en la opinión principal: “En esencia, la ley impone un requisito de consentimiento paterno. Ese requisito constituye una carga mínima que aborda con precisión el problema multifacético que Ohio ha identificado: el consentimiento no supervisado de los niños a los términos y condiciones de uso de plataformas que se aprovechan de ellos y les perjudican”.

La jueza Alice Batchelder coincidió con la decisión mayoritaria y escribió que “una ley no es vaga solo porque tenga un amplio margen de aplicación”. Con esa frase, la magistrada respondió a uno de los cuestionamientos centrales planteados por la asociación empresaria, de acuerdo con AP.

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La disposición, conocida como Ley de Notificación Parental en Redes Sociales, fue incluida en un proyecto de presupuesto estatal de USD 86.100 millones que el gobernador republicano Mike DeWine promulgó en julio de 2023. La administración defendió entonces la iniciativa como una herramienta para proteger la salud mental de los menores.

El origen de la ley y lo que exige a las plataformas

El estado promovió la norma como parte de un paquete presupuestario más amplio y, según el planteo oficial citado en el caso, como un mecanismo de supervisión familiar sobre el acceso de adolescentes a plataformas que operan con términos y condiciones propios.

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Ese encuadre formó parte del impulso político que llevó a incorporar la regulación y quedó reflejado en los argumentos que los jueces evaluaron al revisar la impugnación.

El entonces vicegobernador Jon Husted, hoy senador estadounidense, afirmó en ese momento que las redes sociales eran “intencionalmente adictivas” y dañinas para los niños.

La ley obliga a las empresas a obtener autorización de los padres para el uso de aplicaciones de redes sociales y de juegos por parte de menores. También les exige entregar sus pautas de privacidad para que las familias sepan qué contenidos serán censurados o moderados en los perfiles de sus hijos.

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La respuesta de NetChoice y del estado de Ohio

Ohio defendió la regulación como una herramienta para proteger la salud mental infantil y reforzar la supervisión familiar en internet (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

Para NetChoice, la ley avanzaba sobre derechos protegidos por la Primera Enmienda y establecía condiciones que, a su criterio, no se ajustaban a los estándares constitucionales. La asociación cuestionó que la norma fuera demasiado amplia y vaga, objeciones que el panel rechazó al restablecer su vigencia.

Paul Taske, director del Centro de Litigios de NetChoice, dijo a AP que la decisión de Ohio contrariaba el “claro consenso nacional” y que la entidad seguirá litigando. También sostuvo: “Una ley inconstitucional no protege a nadie, y seguimos centrados en garantizar que se protejan los derechos de la Primera Enmienda de los habitantes de Ohio”.

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Del lado del estado, el fiscal general republicano Andy Wilson celebró el fallo como “una victoria para las familias de Ohio”.

Citado por AP, Wilson agregó: “Tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos, y hoy en día, el lugar más peligroso para ellos es internet. Esta decisión les brinda a los padres las herramientas para participar y supervisar su actividad en línea”.

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