Estados Unidos

Detienen al actor venezolano Franklin Virgüez en Miami-Dade por exhibicionismo frente a un parque infantil

El reconocido galán de telenovelas fue capturado frente a su residencia en Doral. El actor se encontraba dentro de su auto a pocos metros de una piscina donde jugaban varios menores

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Primer plano de un hombre con cabello oscuro, rostro serio y chaqueta negra, mirando hacia el frente, sobre un fondo blanco liso
El arresto de Franklin Virgüez en Doral comenzó cuando un testigo alertó sobre una presunta exposición indecente en el estacionamiento del Doral Park Country Club ( Miami-Dade Corrections)

Un testigo que caminaba hacia el gimnasio del Doral Park Country Club desencadenó el arresto del actor venezolano Franklin Virgüez al alertar al personal del complejo sobre lo que observó en el estacionamiento: un hombre dentro de un automóvil con los genitales expuestos, a metros de una piscina y de un área de juegos donde varios niños se encontraban en ese momento. Era el miércoles 1 de julio de 2026, a las 5:37 de la tarde.

El incidente derivó en dos cargos por presunta exposición indecente contra el actor de 72 años, conocido en América Latina por décadas de trabajo en la televisión venezolana. Virgüez se declaró inocente en su primera audiencia, celebrada el 2 de julio, según reportó Telemundo.

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Cómo se desarrolló el incidente

El testigo, al ser informado de que el personal del Club House llamaría a las autoridades, regresó al estacionamiento y grabó con su teléfono celular lo que seguía ocurriendo dentro del vehículo, un Chevrolet Trax gris. El video fue entregado a la policía de Doral, que lo usó como pieza central de la investigación.

Vehículo SUV policial negro. En el lateral se lee "Police", "Doral", "Aggressive Driving Unit", "911" y "2516". Hay palmeras al fondo
La denuncia indicó que un hombre estaba dentro de un automóvil con los genitales expuestos cerca de una piscina y de un área de juegos con niños en Doral

Según el informe policial difundido por N+ Univision, el acusado habría notado que lo grababan y abandonó el lugar antes de que llegaran los agentes. No obstante, la matrícula del automóvil quedó registrada en el video.

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A través del número de placa y una rueda de reconocimiento fotográfico, las autoridades identificaron al propietario del vehículo como Franklin José Virgüez Dun, según consignó CBS Miami con base en los registros de arresto.

El arresto y el procedimiento policial

La detención se produjo horas después del incidente, frente al domicilio del actor en la ciudad de Doral. Al momento del arresto, el informe policial señaló manchas visibles en la parte delantera del pantalón del acusado, consistentes con semen, de acuerdo con CBS Miami.

Hombre de piel oscura y cabello oscuro rizado sonríe. Viste una camisa estampada con patrones de colores azules, blancos y negros. El fondo es gris liso
Franklin Virgüez construyó una trayectoria en la televisión venezolana con Por estas calles y luego participó en producciones como El señor de los cielos, Simón y Atomic (Instagram )

Las autoridades le leyeron sus derechos Miranda en español. Virgüez ejerció su derecho a guardar silencio y se negó a declarar sin la presencia de un abogado.

Fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo custodia, según confirmaron los registros públicos del condado de Miami-Dade citados por Diario Las Américas. La ficha penitenciaria lo identifica con el número de caso B26012991.

Primera audiencia y situación legal

La mañana del 2 de julio, Virgüez compareció ante la corte. La jueza a cargo del caso le fijó una fianza de USD 2.500 y el actor se declaró no culpable de los dos cargos menores por exposición indecente, según Telemundo y Univision.

La exposición indecente, en la legislación de Florida, consiste en mostrar pública y deliberadamente los genitales, con el propósito de obtener satisfacción sexual, asustar u ofender a otra persona, según explicó El Espectador.

Hombre sonriente de cabello oscuro y camisa con botones, en un retrato de medio cuerpo en blanco y negro con fondo claro y una imagen reflejada
En su primera audiencia, Franklin Virgüez se declaró inocente y la jueza fijó una fianza de USD 2.500 por dos cargos menores de exposición indecente (Instagram )

El caso continúa en investigación y el proceso judicial sigue abierto.

Quién es Franklin Virgüez

Nacido el 1 de octubre de 1953 en Barquisimeto, estado Lara, Virgüez es actor y periodista con trayectoria desde 1977. Se formó en la Escuela Superior de Teatro Juana Sujo en Caracas, estudió Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela y reside en Miami desde los primeros años del siglo XXI, según fuentes biográficas y El Espectador.

Su carrera arrancó en Venevisión con producciones como La Zulianita, Rafaela y María del Mar. En 1982 se incorporó a RCTV, donde protagonizó telenovelas como Marisela, Rebeca, Selva María y Pobre negro.

El papel que definió su popularidad fue el de Eudomar Santos en Por estas calles (1992), producción de RCTV que se convirtió en un referente de la televisión venezolana. Frases del personaje como “Como vaya viniendo, vamos viendo” y “¿Qué es lo que está pa’ sopa?” se instalaron en el habla popular latinoamericana.

Años después amplió su trabajo a producciones internacionales: interpretó al General Diosdado Carreño Arias en El señor de los cielos durante las temporadas 3 y 4 en Telemundo, y participó en La doble vida de Estela Carrillo, grabada en México para Televisa, según Univision y registros de la industria. También intervino en la película venezolana Simón (2023), reconocida en festivales internacionales, y en la serie Atomic (2025), su trabajo más reciente antes del arresto.

En los últimos años, Virgüez mantenía actividad en redes sociales, donde con frecuencia expresaba posiciones sobre la situación política en Venezuela.

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